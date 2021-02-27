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Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 6 (1) 0.23
2. Шкофлек Жига 5 0.19
3. Прудников Николай 4 0.15
4. Ткачук Денис 3 0.12
5. Козлов Андрей 3 0.12
6. Сиваков Михаил 2 0.08
7. Чуканов Андреа 2 0.08
8. Юсупов Артём 2 0.08
9. Гойкович Ренато 2 0.08
10. Эктов Александр 2 0.08
11. Миронов Алексей 2 0.08
12. Кулишев Артём 2 (1) 0.08
13. Скворцов Алексей 1 0.04
14. Аюпов Тимур 1 0.04
15. Козлов Савелий 1 0.04
16. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.04
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Разборов Андрей 4 0.15
2. Дмитриев Олег 4 (2) 0.15
3. Максимов Максим 3 0.12
4. Акбашев Роман 3 (2) 0.12
5. Пейчинович Неманья 2 0.08
6. Никитин Андрей Владимирович 2 0.08
7. Дашаев Аслан 1 0.04
8. Смирнов Михаил 1 0.04
9. Земсков Михаил 1 0.04
10. Соловьёв Алексей 1 0.04
11. Мазуров Илья 1 0.04
12. Петрусёв Михаил 1 0.04

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 10 0
2. Аюпов Тимур 7 0
3. Сиваков Михаил 5 1
4. Чуканов Андреа 5 1
5. Скворцов Алексей 6 0
6. Фамейе Джоэль 6 0
7. Козлов Савелий 5 0
8. Ткачук Денис 4 0
9. Палиенко Максим 4 0
10. Алвеш Рикарду 4 0
11. Насыров Исламжан 4 0
12. Козлов Андрей 2 1
13. Смирнов Александр 3 0
14. Гойкович Ренато 3 0
15. Эктов Александр 3 0
16. Миронов Алексей 3 0
17. Юсупов Артём 2 0
18. Мамин Артём 2 0
19. Шкофлек Жига 2 0
20. Капленко Кирилл 2 0
21. Кеняйкин Алексей 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 10 0
2. Никитин Андрей Владимирович 7 1
3. Брызгалов Сергей 5 1
4. Дмитриев Олег 5 0
5. Григорьев Максим 3 1
6. Максимов Максим 4 0
7. Зайцев Николай 3 0
8. Дашаев Аслан 3 0
9. Яковлев Павел 3 0
10. Мастерной Владислав 3 0
11. Разборов Андрей 3 0
12. Коробов Дмитрий 3 0
13. Мазуров Илья 3 0
14. Замалиев Наиль 2 0
15. Почивалин Валерий 2 0
16. Дроздов Никита 2 0
17. Пейчинович Неманья 1 0
18. Смирнов Михаил 1 0
19. Земсков Михаил 1 0
20. Саутин Александр 1 0
21. Соловьёв Алексей 1 0
22. Петрусёв Михаил 1 0
23. Седов Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20.51% (8) 5.13% (2) 12.82% (5) 15.38% (6) 15.38% (6) 30.77% (12)
 Факел 4.17% (1) 12.5% (3) 29.17% (7) 4.17% (1) 20.83% (5) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург
Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург
Факел Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел
Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород Факел 1:0 Енисей Факел 0:2 Оренбург

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Факел 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 5:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 1:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:2 Оренбург Первый дивизион Оренбург 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 26 18 4 4 39 - 15 58
2. Крылья Советов Заявка 26 17 4 5 55 - 19 55
3. Оренбург Заявка 26 15 9 2 39 - 19 54
4. Торпедо Москва Заявка 26 16 5 5 51 - 20 53
5. Алания Заявка 26 14 7 5 52 - 25 49
6. Велес Москва Заявка 26 14 7 5 37 - 28 49
7. Нефтехимик Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
8. СКА-Хабаровск Заявка 26 12 4 10 34 - 32 40
9. Балтика Заявка 26 11 7 8 28 - 24 40
10. Енисей Заявка 26 11 4 11 26 - 35 37
11. Волгарь Заявка 26 10 5 11 31 - 29 35
12. Спартак-2 Заявка 26 10 4 12 30 - 38 34
13. Чайка Заявка 26 8 9 9 28 - 34 33
14. Текстильщик Заявка 26 8 7 11 22 - 31 31
15. Краснодар-2 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
16. Факел Заявка 26 6 10 10 25 - 26 28
17. Динамо Брянск Заявка 26 8 3 15 16 - 39 27
18. Иртыш Омск Заявка 26 7 6 13 21 - 35 27
19. Чертаново Заявка 26 7 2 17 20 - 40 23
20. Акрон Заявка 26 6 4 16 20 - 39 22
21. Томь Заявка 26 4 5 17 14 - 32 17
22. Шинник Заявка 26 4 4 18 25 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 14 12 1 1 36 - 5 37
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 13 9 3 1 35 - 14 30
4. Торпедо Москва Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
5. Волгарь Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Велес Москва Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
7. Нефтехимик Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
8. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Оренбург Заявка 12 6 5 1 19 - 11 23
10. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
11. Енисей Заявка 11 7 0 4 14 - 11 21
12. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
13. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
14. Балтика Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
15. Текстильщик Заявка 13 4 5 4 9 - 14 17
16. Акрон Заявка 12 5 1 6 13 - 15 16
17. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
18. Иртыш Омск Заявка 14 4 2 8 9 - 22 14
19. Шинник Заявка 14 3 3 8 14 - 23 12
20. Спартак-2 Заявка 12 3 2 7 10 - 20 11
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 13 8 2 3 17 - 9 26
4. Велес Москва Заявка 12 7 2 3 14 - 10 23
5. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Чайка Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
9. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 19 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 1 7 19 - 22 16
11. Нефтехимик Заявка 13 5 1 7 15 - 20 16
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
15. Чертаново Заявка 13 4 1 8 13 - 24 13
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
18. Томь Заявка 13 2 3 8 4 - 14 9
19. Динамо Брянск Заявка 12 2 2 8 4 - 21 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон Заявка 14 1 3 10 7 - 24 6
22. Шинник Заявка 12 1 1 10 11 - 32 4
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 27 тура первенства ФНЛ, "Оренбург" - "Факел". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 151
Оренбург 90.7% (137)
X 6% (9)
Факел 3.3% (5)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Факел
1.83
3.20
6.34
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.20 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.14 5.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.00 5.20
  1.76 3.10 6.34

Самый высокий коэффициент на матч «Оренбург» – «Факел» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оренбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Факел» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оренбург» – «Факел», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.11 4.85 1.17 2.50 1.58 1.82 1.97 1.50 2.48 1.19 4.20 1.13 4.95 1.02 9.30 1.01 10.00
6.40 1.07 5.00 1.13 2.41 1.53 2.10 1.68 1.80 1.95 1.64 2.18 1.45 2.55 1.19 4.30 1.14 5.00 1.03 9.70 1.04 9.90 0.00 18.00 0.00 16.50 0.00 23.00
6.94 1.11 2.60 1.51 2.24 1.66 1.88 1.95 1.62 2.31 1.48 2.68 1.16 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.27 1.62 1.51 2.52 1.28 3.60 1.05 9.20 1.04 10.75
1.52 2.44 1.27 3.65 1.05 8.60
2.41 1.58 1.98 1.85 1.53 2.54 1.35 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.99 1.38 1.93 1.85 1.43 2.78 1.13 5.70 1.09 6.95
1.98 1.80 1.44 2.65 1.14 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.59
Букмекер Да Нет
6.30 1.09
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Где смотреть матч Оренбург - Факел онлайн

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Прогнозы на матч Оренбург - Факел

Исход игры
Оренбург
90.7% (137)
Ничья
6% (9)
Факел
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
25.68% (38)
Меньше
74.32% (110)
Обе команды забьют
Да
29.05% (43)
Нет
70.95% (105)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
41.1% (62)
2:0 Оренбург
25.2% (38)
2:1 Оренбург
17.9% (27)
3:1 Оренбург
4.6% (7)
1:1 Ничья
4% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Факел
2% (3)
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