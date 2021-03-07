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Нижний Новгород
 
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Факел

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.25
2. Сапета Александр 7 (5) 0.25
3. Попов Артём 4 0.14
4. Калинский Николай 4 0.14
5. Горбунов Игорь 4 0.14
6. Гоцук Кирилл 4 0.14
7. Ставпец Александр 2 0.07
8. Султонов Мухаммад 2 0.07
9. Шарипов Альберт 2 0.07
10. Зуйков Сергей 1 0.04
11. Федчук Артём 1 0.04
12. Гащенков Михаил 1 0.04
13. Каккоев Никита 1 0.04
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Разборов Андрей 6 0.21
2. Дмитриев Олег 5 (2) 0.18
3. Никитин Андрей Владимирович 3 0.11
4. Максимов Максим 3 0.11
5. Акбашев Роман 3 (2) 0.11
6. Пейчинович Неманья 2 0.07
7. Зайцев Николай 1 0.04
8. Дашаев Аслан 1 0.04
9. Смирнов Михаил 1 0.04
10. Земсков Михаил 1 0.04
11. Соловьёв Алексей 1 0.04
12. Мазуров Илья 1 0.04
13. Петрусёв Михаил 1 0.04

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 10 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Темников Иван 6 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 5 0
7. Маляров Кирилл 4 0
8. Шарипов Альберт 4 0
9. Каккоев Никита 4 0
10. Осинов Михаил 3 0
11. Попов Артём 3 0
12. Султонов Мухаммад 3 0
13. Калинский Николай 3 0
14. Горбунов Игорь 3 0
15. Мичуренков Дмитрий 3 0
16. Гоцук Кирилл 3 0
17. Сулейманов Тимур 3 0
18. Эдиев Исмаил 2 0
19. Комолов Павел 2 0
20. Анисимов Артур 2 0
21. Алиев Саид 2 0
22. Смирнов Олег 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 10 0
2. Никитин Андрей Владимирович 7 1
3. Брызгалов Сергей 5 1
4. Дмитриев Олег 5 0
5. Григорьев Максим 3 1
6. Яковлев Павел 4 0
7. Максимов Максим 4 0
8. Зайцев Николай 3 0
9. Дашаев Аслан 3 0
10. Мастерной Владислав 3 0
11. Разборов Андрей 3 0
12. Коробов Дмитрий 3 0
13. Мазуров Илья 3 0
14. Замалиев Наиль 2 0
15. Пейчинович Неманья 2 0
16. Почивалин Валерий 2 0
17. Саутин Александр 2 0
18. Дроздов Никита 2 0
19. Смирнов Михаил 1 0
20. Земсков Михаил 1 0
21. Соловьёв Алексей 1 0
22. Петрусёв Михаил 1 0
23. Седов Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 12.5% (5) 10% (4) 12.5% (5) 12.5% (5) 30% (12) 22.5% (9)
 Факел 3.45% (1) 13.79% (4) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород
Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон
Факел Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск
Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Факел: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Факел 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
Факел 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 3:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 28 19 4 5 61 - 19 61
2. Нижний Новгород Заявка 28 18 5 5 40 - 17 59
3. Оренбург Заявка 28 16 9 3 44 - 22 57
4. Торпедо Москва Заявка 28 16 6 6 52 - 22 54
5. Алания Заявка 28 15 7 6 55 - 28 52
6. Велес Москва Заявка 28 14 8 6 39 - 31 50
7. Нефтехимик Заявка 28 14 4 10 45 - 29 46
8. Балтика Заявка 28 13 7 8 31 - 24 46
9. СКА-Хабаровск Заявка 28 12 6 10 35 - 33 42
10. Волгарь Заявка 28 11 6 11 36 - 31 39
11. Чайка Заявка 28 10 9 9 35 - 36 39
12. Енисей Заявка 28 11 4 13 28 - 42 37
13. Спартак-2 Заявка 28 10 5 13 30 - 39 35
14. Текстильщик Заявка 28 9 8 11 24 - 32 35
15. Факел Заявка 28 8 10 10 30 - 28 34
16. Краснодар-2 Заявка 28 8 8 12 37 - 47 32
17. Динамо Брянск Заявка 28 8 4 16 17 - 44 28
18. Иртыш Омск Заявка 28 7 6 15 22 - 38 27
19. Акрон Заявка 28 6 6 16 22 - 41 24
20. Чертаново Заявка 28 7 2 19 20 - 46 23
21. Томь Заявка 28 5 6 17 18 - 35 21
22. Шинник Заявка 28 4 4 20 27 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 15 13 1 1 41 - 5 40
2. Алания Заявка 15 10 3 2 38 - 17 33
3. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
4. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
5. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 26 - 13 27
6. Волгарь Заявка 15 7 6 2 22 - 13 27
7. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
8. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Балтика Заявка 13 7 2 4 14 - 8 23
10. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
11. Краснодар-2 Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
12. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
13. Енисей Заявка 13 7 0 6 16 - 18 21
14. Текстильщик Заявка 15 5 6 4 11 - 15 21
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Акрон Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 15 3 3 9 15 - 27 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 10 4 1 24 - 9 34
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 14 8 3 3 18 - 10 27
4. Велес Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
5. Спартак-2 Заявка 15 7 2 6 20 - 19 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Чайка Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
8. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
9. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
10. Нефтехимик Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 13 3 4 6 12 - 14 13
15. Чертаново Заявка 15 4 1 10 13 - 30 13
16. Томь Заявка 15 3 4 8 8 - 17 13
17. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
18. Факел Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
19. Краснодар-2 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
20. Динамо Брянск Заявка 14 2 3 9 5 - 26 9
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2021, осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Нижний Новгород 89.4% (42)
    X 6.4% (3)
    Факел 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Факел

    Исход игры
    Нижний Новгород
    89.4% (42)
    Ничья
    6.4% (3)
    Факел
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (24)
    Нет
    47.83% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Нижний Новгород
    36.2% (17)
    2:0 Нижний Новгород
    23.4% (11)
    1:0 Нижний Новгород
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
    1:2 Факел
    4.3% (2)
    3:1 Нижний Новгород
    4.3% (2)
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