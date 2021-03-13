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Динамо Москва
1:2
Конец матча

Стадион:
Спартак Москва
0'
1:0
18' Гол в свои ворота
Маслов Павел
1:1
30' Гол
Мозес Виктор
41' Желтая карточка
Паршивлюк Сергей
53' Желтая карточка
Айртон Лукас
61' Желтая карточка
Промес Куинси
1:2
63' Пенальти
Соболев Александр Сергеевич
80' Желтая карточка
Кутепов Илья
89' Желтая карточка
Скопинцев Дмитрий
90' Желтая карточка
Соболев Александр Сергеевич
90'+5
Динамо - Спартак - 1:2. Обзор ма...
Динамо - Спартак - 1:2. Обзор ма...
Без названия
Динамо - Спартак. 1:0. Павел Мас...
Динамо - Спартак. 1:1. Виктор Мо...
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
8
Моро
Никола
47
Захарян
Арсен
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
19
Лесовой
Даниил
20
Грулёв
Вячеслав
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
29
Кутепов
Илья
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
33
Крал
Алекс
47
Зобнин
Роман
6
Айртон
Лукас
24
Промес
Куинси
11
Ларссон
Джордан
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Динамо Москва
4-1-4-1
Спартак Москва
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (2) 0.18
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.14
3. Нжи Клинтон Муа 3 0.14
4. Моро Никола 3 (2) 0.14
5. Грулёв Вячеслав 2 0.09
6. Шиманьски Себастиан 1 0.05
7. Евгеньев Роман 1 0.05
8. Захарян Арсен 1 0.05
9. Рауш Константин 1 0.05
10. Игбун Сильвестр 1 0.05
11. Ордец Иван 1 0.05
12. Шунич Тони 1 0.05
13. Скопинцев Дмитрий 1 0.05
14. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.05
15. Паршивлюк Сергей 0 0
16. Варела Гильермо 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 10 (1) 0.45
2. Понсе Эсекель 9 0.41
3. Соболев Александр Сергеевич 8 (2) 0.36
4. Жиго Самуэль 3 0.14
5. Айртон Лукас 2 0.09
6. Кокорин Александр 2 (2) 0.09
7. Мозес Виктор 2 0.09
8. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.05
9. Промес Куинси 1 0.05
10. Зобнин Роман 1 0.05
11. Крал Алекс 0 0
12. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 8 2
2. Евгеньев Роман 5 2
3. Шиманьски Себастиан 6 0
4. Комличенко Николай 4 1
5. Ордец Иван 5 0
6. Грулёв Вячеслав 5 0
7. Каборе Шарль 4 0
8. Фомин Даниил 4 0
9. Скопинцев Дмитрий 2 1
10. Плиев Заурбек 3 0
11. Нжи Клинтон Муа 3 0
12. Шунин Антон 2 0
13. Нойштедтер Роман 2 0
14. Филипп Максимилиан 2 0
15. Моро Никола 2 0
16. Слепов Сергей 2 0
17. Игбун Сильвестр 1 0
18. Тюкавин Константин 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 6 1
2. Маслов Павел 6 1
3. Соболев Александр Сергеевич 7 0
4. Айртон Лукас 6 0
5. Умяров Наиль 5 0
6. Жиго Самуэль 4 0
7. Ларссон Джордан 4 0
8. Ещенко Андрей 3 0
9. Кутепов Илья 3 0
10. Джикия Георгий 3 0
11. Максименко Александр 3 0
12. Крал Алекс 3 0
13. Мозес Виктор 2 0
14. Понсе Эсекель 2 0
15. Урунов Остон 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Промес Куинси 1 0
18. Бакаев Зелимхан 1 0
19. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 14.29% (4) 3.57% (1) 35.71% (10) 21.43% (6) 0 25% (7)
 Спартак Москва 23.08% (9) 7.69% (3) 10.26% (4) 10.26% (4) 20.51% (8) 28.21% (11)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы
Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига
Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:5 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
5. Локомотив Москва Заявка 22 11 4 7 29 - 26 37
6. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
7. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
8. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
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Новости матча
  • После матча
  • Невероятный матч мы посмотрели, вот оно - настоящее дерби, где никто не сдавался до последней секунды, а победитель решился только после финального свистка. "Спартак" забивает три гола, но побеждает 1-2, так как один из голов "красно-белые" забили в свои ворота, со знаком минус отличился Павел Маслов. 
    На этом мы заканчиваем, смотрел и комментировал огненный матч Дудник Кирилл - до свидания!
  • Видеоповтор
    Видео ТРЕТЬЕГО гола в матче
  • Второй тайм
  • Свисток
    ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!

    "Динамо" - "Спартак" 1-2. 
  • Желтая карточка
    90'
    Соболев нарушает правила и получает желтую карточку, но не это сейчас главное, а счёт на табло, который в пользу "Спартака". 
  • 90'
    Не рискует Георгий Джикия, выбивая мяч вперёд подальше от собственной половины поля. Последние секунды матча.

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  • Опасный момент
    90'
    ЕВГЕНЬЕВ! Как же так? Принял мяч на грудь в штрафной площадке, прокинул мяч через Кутепова и пробил в дальний угол, но не попал в створ!
  • Травма, повреждение
    90'
    Ларссон заканчивает поединок раньше времени, получает травму, в результате чего его выносят с поля на носилках. Вместо Джордана появляется Хендрикс. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Понсе не даёт сопернику провести быструю атаку, нарушая правила в борьбе с Комличенко. 
  • Дополнительное время
    90'
    Ещё 4 минуты мы будем смотреть этот невероятный поединок.
  • Желтая карточка
    90'
    Дмитрий Скопинцев грубо нарушает правила на Романе Зобнине, после чего видит перед собой прямоугольник желтого цвета. 
  • Штанга
    89'
    Понсе, что ты творишь сегодня? То ножницами пробьёт из пределов штрафной площадки, то издали перекладину проверит на прочность, как сейчас. 
  • 88'
    Наиль Умяров выполнил подачу от углового флажка, но в зоне, куда был послан мяч, находились лишь игроки "Динамо". 
  • Угловой
    87'
    Старания Александра Соболева у чужих ворот не проходят зря, удаётся получить право на угловой удар. 
  • 85'
    Поле не в лучшем состоянии, но мы продолжаем смотреть потрясающий поединок, напряжение в котором сохраняется с первых секунд.
  • 84'
    Маслов продолжает играть безошибочно после автогола, сейчас Павел снимает верх в собственной штрафной площадке после кросса с правого фланга.
  • Опасный момент
    83'
    Проваливается "Спартак" в обороне, Тюкавин получает мяч в штрафной площадке перед вратарской и пробивает по воротам, но снова на высоте Максименко – отражает мяч, сохраняя лидерство своей команде.
     
  • Замена
    81'
    Замена в составе "Динамо". Комличенко выходит вместо Фомина. 
  • 80'
    Захарян отправляет передачу на правый фланг на ход вышедшему на замену Нжи, но и Гапонов не просто так появился на поле, обгоняет Илья оппонента и забирает мяч. 
  • Опасный момент
    79'
    Красавец, Понсе и браво, Шунин. Первый стреляет ножницами под перекладину, а второй вытаскивает мяч из-под той самой перекладины!
  • Офсайд
    78'
    "Динамо" продолжает начинать атаки через Шунина, который выбивает мяч от своих ворот вперёд, но снова зафиксирован офсайд. 
  • Угловой
    76'
    Угловой удар в исполнении "Динамо" опасным не получился, отбиваются футболисты "Спартака", а вот начать ответную атаку не удаётся. 
  • Опасный момент
    75'
    МАКСИМЕНКО!!! Фантастика просто, вот это сэйв! С правого угла вратарской стреляет по воротам Варела, но Александр отражает мяч.
  • Замена
    74'
    Время замен в нашем матче. Двойная замена у "Спартака". Вместо Промеса и Айртона выходят Понсе и Гапонов.
  • Офсайд
    73'
    Положение "вне игры" зафиксировано у "Динамо" после верховой передачи Антона Шунина из собственной штрафной площади.
  • Угловой
    72'
    Захарян выполняет подачу от углового флажка, но слишком неудачно, мяч отправился в руки Максименко. 
  • Опасный момент
    71'
    Скопинцев, вот это рывок. Не прошёл, а объехал трёх соперников, дошёл до лицевой линии и прострелил - мяч от Маслова ушёл на корнер.
  • Фол, нарушение
    70'
    Айртон срывает атаку соперника, роняя на газон Варелу на левом фланге. 
  • Опасный момент
    69'
    Ларссон разыгрывает штрафной с Промесом и подаёт с левого фланга, выигрывает позицию Соболев, а затем пробивает головой - Шунин на месте. 
  • Замена
    67'
    Двойная замена в составе "Динамо". Вместо Моро и Грулёва выходят Тюкавин и Нжи.
  • 66'
    Очередная атака гостей через правый фланг, Крал подаёт на дальнюю штангу, но там лишь защитники "Динамо". 
  • 65'
    Неудачно выполнили корнер хозяева, Промес подхватил мяч и устремился в контратаку, но создать угрозу воротам соперника не получилось, защитники "Динамо" взяли большинством. 
  • 64'
    "Спартак" лучше играл после перерыва, острее, поэтому гол справедливый. Ждем теперь ответ хозяев, которые обязаны нестись вперёд сломя голову. 
  • Пенальти
    63'
    ГО-О-О-О-ООЛ!!! 1-2!!! СОБОЛЕВ!!! Мяч полетел в левый угол, вратарь отправился в правый. 
  • Пенальти!
    63'
    Решение есть - пенальти назначается в ворота "Динамо" за игру Скопинцева рукой. 
  • Видеоповтор
    62'
    Сергей Иванов отправляется самостоятельно смотреть повтор, ждем решение. 
  • 62'
    Маслов простреливает в штрафную площадку с правого фланга, мяч попадает в ногу Скопинцеву, а затем в руку - пенальти?
  • 61'
    Очередное противостояние Грулёва и Кутепова, но снова в скорости выигрывает Илья, не пуская противника к мячу. 
  • Опасный момент
    60'
    Красота какая от Промеса. Обыграл Ордеца при помощи резкого разворота, получил пространство, вошёл в штрафную площадку и пробил в левый угол, но не попал в створ!
  • Угловой
    59'
    Атака "Спартака" левым краем приводит к заработанному угловому. Прямая подача не состоялась, разыграли корнер гости. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Крал попытался разогнать атаку через левый фланг, но против этого оказался Захарян, ударивший по ногам оппонента. 
  • 57'
    Шиманьски получил мяч на правом фланге, но обыграть один в один Кутепова не сумел. Илья выбил мяч за боковую линию. 
  • 56'
    Промес обыграл Варелу на левом крае штрафной площади, а затем покатил в центр, но там лишь соперники. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Маслов играет классно. Опережает Лесового в борьбе за мяч, а затем ещё и уходит от Грулёва, вынуждая Вячеслава нарушить правила. 
  • Желтая карточка
    54'
    Желтая карточка в руках Сергея Иванова, Айртон становится её обладателем. 
  • 53'
    Лесовой берётся за выполнение штрафного удара, выполняет подачу в район дальней штанги, но там надёжно играет Умяров, выбивающий мяч подальше. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Грулёв зарабатывает штрафной удар на левом фланге перед линией штрафной площади, правила нарушил Кутепов. 
  • Замена
    51'
    Замена в составе "Динамо". Вместо Паршивлюка на поле появляется Варела. 
  • Опасный момент
    50'
    Атака "Спартака" правым флангом завершается передачей в штрафную площадку и ударом Промеса, но мяч разминается со створом ворот.
  • 49'
    Грулёв совершает рывок по левому флангу, а затем простреливает низом в штрафную площадь, но мяч до партнёров не доходит, защитники "Спартака" перехватывают. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Паршивлюк продолжает грубо играть, сейчас снова от него достаётся Айртону. Напомню, у Паршивлюка уже есть желтая карточка, но повезло, что мяч остался у "Спартака". 
  • Фол, нарушение
    47'
    Битва продолжается, в прямом смысле слова. Грулёв нарушает правила в верховой борьбе за мяч на Джикии. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма в дерби!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 1-1 уходим на перерыв.
  • 45'
    Лесовой играет на Скопинцева на левый край, Дмитрий пробует выполнить подачу, но мешает ему это сделать Павел Маслов, успешно играющий в отборе. 
  • Офсайд
    45'
    Поднята рука главного арбитра - в положении "вне игры" оказался Арсен Захарян.
  • Дополнительное время
    45'
    + 3 минуты. 
  • 44'
    Вот и хозяева отвечают своим ударом, стреляет по воротам Шиманьски, но точности не хватает. 
  • 43'
    Разыгрывают гости штрафной, после чего издали с правой ноги стреляет Промес, но в створ не попадает. 
  • Желтая карточка
    42'
    Паршивлюк получает желтую карточку за блокировку Айртона. 
  • Замена
    42'
    Мозес не может продолжить поединок, вместо него появляется Умяров. 
  • Опасный момент
    41'
    Илья Кутепов недоволен действиями партнёров, кричит на них за то, что позволили пробить Грулёву, который едва не попал в дальний угол с правого края, но мяч прошёл рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    40'
    Захарян получает мяч в штрафной площади, подрабатывает под левую и стреляет - в соперника попадает!
  • 39'
    Грулёв оказывается на газоне после контакта с Кутеповым, но снова Сергей Иванов предпочитает молчать. 
  • 38'
    Захарян выполняет подачу в центр штрафной площади на Грулёва, но успевает опередить Вячеслава Джикия, выбивающий мяч головой. 
  • Судья
    37'
    Промес подхватывает мяч, играет на Ларссона, который врывается в штрафную площадку и падает в борьбе со Скопинцевым, но арбитр молчит. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Ещё одна остановка в нашем матче. На газоне Мозес, держится за колено. Виктор не спешит подниматься, видимо требуется выход врачей.
  • 35'
    Через центральную зону пытались хозяева провести атаку, но надёжно сыграл Джикия, перехватил мяч, выбив его в аут.
  • Опасный момент
    34'
    Айртон пробивает по воротам из пределов штрафной площадки, но мяч попадает в спину защитника "Динамо".
  • 33'
    Мозес совершает рывок по правому флангу, а затем простреливает в район ближней штанги, но там надёжно играет Ордец, выбивающий мяч в аут.
     
  • Травма, повреждение
    31'
    Гости предъявляют претензии Паршивлюку. Недовольны они тем, что соперник не выбивал мяч за пределы поля, ведь на газоне долго время находился Соболев.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! МОЗЕС!!! Соболев классно ушёл от Евгеньева, получил пространство, а затем выполнил передачу на правый край штрафной площадки, где был одинокий Мозес. Виктор сблизился с воротами, а затем выстрелил в дальний угол.
     
  • 27'
    Снова надёжен на выходе Антон Шунин, выходит и без проблем забирает мяч после навеса с левого фланга.
  • 26'
    Ларссон выполняет подачу в штрафную площадку, первый на мяче Соболев, но не бьет, а делает скидку, но на кого?
  • 24'
    Скопинцев оказался с мячом на левом фланге, сумел обыграть один в один Маслова, а вот пройти ещё и Мозеса не получилось. 
  • 23'
    Айртон выполнил подачу в штрафную площадку, но получилось слишком сильно, да и не мог Соболев добраться до мяча, плотного его опекали Евгеньев и Ордец. 
  • 22'
    Захарян берёт игру на себя, доходит до штрафной площадки и пробивает, но получается слишком неудачно, мяч проходит мимо цели.
  • 20'
    ВАР вышел на первый план и позволил судьям прийти к выводу, что никакого положения вне игры не было. Маслов завершил атаку соперника голом. 
  • Гол в свои ворота
    19'
    АВГО-О-О-О-О-ОЛ!!! МАСЛОВ!!! 1-0!!! Нет, не везёт Маслову, его самострел приводит к лидерству "Динамо".  Грулёв убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадку, но бить не стал, дождался Лесового и отдал ему мяч. Даниил тоже не стал торопиться, выдержал паузу, а затем прострелил вдоль ворот на дальнюю штангу, откуда мяч в сетку отправил Павел Маслов, возле которого не было соперников - не подсказали партнёры. 
  • Офсайд
    18'
    Маслову везёт! Что сейчас сделал Павел, а главное зачем - непонятно. Срезал мяч в собственные ворота после прострела с правого края, но судьи зафиксировали офсайд у хозяев. 
  • Угловой
    17'
    Наступление "Спартака" приводит к назначению углового удара с правого фланга. Быстро разыграли стандарт гости, затем последовал навес, но выше всех выпрыгнул Грулёв и мяч выбил. 
  • Опасный момент
    16'
    Крал играет на Соболева, который пробивает в касание из пределов штрафной площадки, но в створ не попадает!
  • 15'
    Айртон выполнил подачу в штрафную площадку с левого края, но получилось слишком сильно, круглый оказался на противоположном фланге, после чего был выбит в аут защитником "Динамо". 
  • 14'
    Вячеслав Грулёв оказался с мячом на левом фланге, но долго принимал решение, в итоге, обрезался. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Ещё один фол фиксирует Сергей Иванов, на сей раз уже гости оказались не правы. Соболев толкнул в спину Ордеца. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Паршивлюк нарушает правила, въезжая в ногу Джикии. Георгий не сразу поднялся на ноги. 
  • 10'
    Промес играет на Маслова, который выполняет подачу в штрафную площадку, но выходит Шунин и мяч забирает. 
  • 9'
    Алекс Крал выполняет передачу в штрафную площадку с правого фланга, но она получается безадресной. 
  • 8'
    Хорошие скорости на старте матча, но пока скромно с опасными моментами. Надеемся, что ситуация скоро изменится. 
  • 7'
    Соболев обыграл один в один Евгеньева на левом фланге, а вот выполнить прострел не сумел, помешал подоспевший защитник. 
  • Опасный момент
    6'
    Арсен Захарян принимает мяч в пределах штрафной площадки и пробивает по воротам, но не сильно, чем позволяет защитнику "Спартака" отразить угрозу. 
  • 5'
    Активнее начинают гости, не уходят с чужой половины поля. Хозяева пока вынуждены уделять внимание оборонительной работе. 
  • Судья
    4'
    Айртон падает в штрафной площадке "Динамо" после контакта с Паршивлюком - арбитр показывает, что фола не было. Лукас продолжает оставаться на газоне.
  • 3'
    По одной атаке попытались провести команды, обе завершились неудачей. Хозяева ошиблись в передаче, отправив мяч в аут, а у гостей рвался к воротам Промес, но потерял мяч, оказавшись в окружении нескольких соперников.
  • 2'
    Хозяева начинают с центра поля, а вместе с ними начинают включаться и трибуны, сегодня будет жарко, несмотря на холодную погоду. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Сергей Иванов даёт свисток - поехали!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на московское дерби, в котором сойдутся "Динамо" и "Спартак". Вашему вниманию прямая текстовая трансляция битвы на "ВТБ Арене", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 167
Динамо Москва 29.3% (49)
X 38.3% (64)
Спартак Москва 32.3% (54)
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Прогнозы на матч Динамо Москва 1:2 Спартак Москва

Исход игры
Динамо Москва
29.3% (49)
Ничья
38.3% (64)
Спартак Москва
32.3% (54)
Тотал 2.5
Больше
51.53% (84)
Меньше
48.47% (79)
Обе команды забьют
Да
81.6% (133)
Нет
18.4% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (51)
1:2 Спартак Москва
21.6% (36)
2:1 Динамо Москва
15.6% (26)
1:0 Динамо Москва
11.4% (19)
2:2 Ничья
7.2% (12)
1:3 Спартак Москва
2.4% (4)
0:1 Спартак Москва
2.4% (4)
0:2 Спартак Москва
1.8% (3)
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