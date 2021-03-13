Невероятный матч мы посмотрели, вот оно - настоящее дерби, где никто не сдавался до последней секунды, а победитель решился только после финального свистка. "Спартак" забивает три гола, но побеждает 1-2, так как один из голов "красно-белые" забили в свои ворота, со знаком минус отличился Павел Маслов. На этом мы заканчиваем, смотрел и комментировал огненный матч Дудник Кирилл - до свидания!

Соболев нарушает правила и получает желтую карточку, но не это сейчас главное, а счёт на табло, который в пользу "Спартака".

Битва продолжается, в прямом смысле слова. Грулёв нарушает правила в верховой борьбе за мяч на Джикии.

Паршивлюк продолжает грубо играть, сейчас снова от него достаётся Айртону. Напомню, у Паршивлюка уже есть желтая карточка, но повезло, что мяч остался у "Спартака".

Грулёв совершает рывок по левому флангу, а затем простреливает низом в штрафную площадь, но мяч до партнёров не доходит, защитники "Спартака" перехватывают.

Атака "Спартака" правым флангом завершается передачей в штрафную площадку и ударом Промеса, но мяч разминается со створом ворот.

Лесовой берётся за выполнение штрафного удара, выполняет подачу в район дальней штанги, но там надёжно играет Умяров, выбивающий мяч подальше.

Маслов играет классно. Опережает Лесового в борьбе за мяч, а затем ещё и уходит от Грулёва, вынуждая Вячеслава нарушить правила.

Промес обыграл Варелу на левом крае штрафной площади, а затем покатил в центр, но там лишь соперники.

Шиманьски получил мяч на правом фланге, но обыграть один в один Кутепова не сумел. Илья выбил мяч за боковую линию.

Крал попытался разогнать атаку через левый фланг, но против этого оказался Захарян, ударивший по ногам оппонента.

Красота какая от Промеса. Обыграл Ордеца при помощи резкого разворота, получил пространство, вошёл в штрафную площадку и пробил в левый угол, но не попал в створ!

Очередное противостояние Грулёва и Кутепова, но снова в скорости выигрывает Илья, не пуская противника к мячу.

Маслов простреливает в штрафную площадку с правого фланга, мяч попадает в ногу Скопинцеву, а затем в руку - пенальти?

Решение есть - пенальти назначается в ворота "Динамо" за игру Скопинцева рукой.

"Спартак" лучше играл после перерыва, острее, поэтому гол справедливый. Ждем теперь ответ хозяев, которые обязаны нестись вперёд сломя голову.

Неудачно выполнили корнер хозяева, Промес подхватил мяч и устремился в контратаку, но создать угрозу воротам соперника не получилось, защитники "Динамо" взяли большинством.

Очередная атака гостей через правый фланг, Крал подаёт на дальнюю штангу, но там лишь защитники "Динамо".

Двойная замена в составе "Динамо". Вместо Моро и Грулёва выходят Тюкавин и Нжи.

Ларссон разыгрывает штрафной с Промесом и подаёт с левого фланга, выигрывает позицию Соболев, а затем пробивает головой - Шунин на месте.

Скопинцев, вот это рывок. Не прошёл, а объехал трёх соперников, дошёл до лицевой линии и прострелил - мяч от Маслова ушёл на корнер.

Захарян выполняет подачу от углового флажка, но слишком неудачно, мяч отправился в руки Максименко.

Положение "вне игры" зафиксировано у "Динамо" после верховой передачи Антона Шунина из собственной штрафной площади.

Время замен в нашем матче. Двойная замена у "Спартака". Вместо Промеса и Айртона выходят Понсе и Гапонов.

МАКСИМЕНКО!!! Фантастика просто, вот это сэйв! С правого угла вратарской стреляет по воротам Варела, но Александр отражает мяч.

Угловой удар в исполнении "Динамо" опасным не получился, отбиваются футболисты "Спартака", а вот начать ответную атаку не удаётся.

"Динамо" продолжает начинать атаки через Шунина, который выбивает мяч от своих ворот вперёд, но снова зафиксирован офсайд.

Красавец, Понсе и браво, Шунин. Первый стреляет ножницами под перекладину, а второй вытаскивает мяч из-под той самой перекладины!

Захарян отправляет передачу на правый фланг на ход вышедшему на замену Нжи, но и Гапонов не просто так появился на поле, обгоняет Илья оппонента и забирает мяч.

Проваливается "Спартак" в обороне, Тюкавин получает мяч в штрафной площадке перед вратарской и пробивает по воротам, но снова на высоте Максименко – отражает мяч, сохраняя лидерство своей команде.

Маслов продолжает играть безошибочно после автогола, сейчас Павел снимает верх в собственной штрафной площадке после кросса с правого фланга.

Поле не в лучшем состоянии, но мы продолжаем смотреть потрясающий поединок, напряжение в котором сохраняется с первых секунд.

Старания Александра Соболева у чужих ворот не проходят зря, удаётся получить право на угловой удар.

Наиль Умяров выполнил подачу от углового флажка, но в зоне, куда был послан мяч, находились лишь игроки "Динамо".

Понсе, что ты творишь сегодня? То ножницами пробьёт из пределов штрафной площадки, то издали перекладину проверит на прочность, как сейчас.

Дмитрий Скопинцев грубо нарушает правила на Романе Зобнине, после чего видит перед собой прямоугольник желтого цвета.

Ещё 4 минуты мы будем смотреть этот невероятный поединок.

Понсе не даёт сопернику провести быструю атаку, нарушая правила в борьбе с Комличенко.

Ларссон заканчивает поединок раньше времени, получает травму, в результате чего его выносят с поля на носилках. Вместо Джордана появляется Хендрикс.

ЕВГЕНЬЕВ! Как же так? Принял мяч на грудь в штрафной площадке, прокинул мяч через Кутепова и пробил в дальний угол, но не попал в створ!

Первый тайм

— Завершается первый тайм, при счёте 1-1 уходим на перерыв.

45' Лесовой играет на Скопинцева на левый край, Дмитрий пробует выполнить подачу, но мешает ему это сделать Павел Маслов, успешно играющий в отборе.

45' Поднята рука главного арбитра - в положении "вне игры" оказался Арсен Захарян.

45' + 3 минуты.

44' Вот и хозяева отвечают своим ударом, стреляет по воротам Шиманьски, но точности не хватает.

43' Разыгрывают гости штрафной, после чего издали с правой ноги стреляет Промес, но в створ не попадает.

42' Паршивлюк получает желтую карточку за блокировку Айртона.

42' Мозес не может продолжить поединок, вместо него появляется Умяров.

41' Илья Кутепов недоволен действиями партнёров, кричит на них за то, что позволили пробить Грулёву, который едва не попал в дальний угол с правого края, но мяч прошёл рядом со штангой.

40' Захарян получает мяч в штрафной площади, подрабатывает под левую и стреляет - в соперника попадает!

39' Грулёв оказывается на газоне после контакта с Кутеповым, но снова Сергей Иванов предпочитает молчать.

38' Захарян выполняет подачу в центр штрафной площади на Грулёва, но успевает опередить Вячеслава Джикия, выбивающий мяч головой.

37' Промес подхватывает мяч, играет на Ларссона, который врывается в штрафную площадку и падает в борьбе со Скопинцевым, но арбитр молчит.

36' Ещё одна остановка в нашем матче. На газоне Мозес, держится за колено. Виктор не спешит подниматься, видимо требуется выход врачей.

35' Через центральную зону пытались хозяева провести атаку, но надёжно сыграл Джикия, перехватил мяч, выбив его в аут.

34' Айртон пробивает по воротам из пределов штрафной площадки, но мяч попадает в спину защитника "Динамо".

33' Мозес совершает рывок по правому флангу, а затем простреливает в район ближней штанги, но там надёжно играет Ордец, выбивающий мяч в аут.



31' Гости предъявляют претензии Паршивлюку. Недовольны они тем, что соперник не выбивал мяч за пределы поля, ведь на газоне долго время находился Соболев.

30' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! МОЗЕС!!! Соболев классно ушёл от Евгеньева, получил пространство, а затем выполнил передачу на правый край штрафной площадки, где был одинокий Мозес. Виктор сблизился с воротами, а затем выстрелил в дальний угол.



27' Снова надёжен на выходе Антон Шунин, выходит и без проблем забирает мяч после навеса с левого фланга.

26' Ларссон выполняет подачу в штрафную площадку, первый на мяче Соболев, но не бьет, а делает скидку, но на кого?

24' Скопинцев оказался с мячом на левом фланге, сумел обыграть один в один Маслова, а вот пройти ещё и Мозеса не получилось.

23' Айртон выполнил подачу в штрафную площадку, но получилось слишком сильно, да и не мог Соболев добраться до мяча, плотного его опекали Евгеньев и Ордец.

22' Захарян берёт игру на себя, доходит до штрафной площадки и пробивает, но получается слишком неудачно, мяч проходит мимо цели.

20' ВАР вышел на первый план и позволил судьям прийти к выводу, что никакого положения вне игры не было. Маслов завершил атаку соперника голом.

19' АВГО-О-О-О-О-ОЛ!!! МАСЛОВ!!! 1-0!!! Нет, не везёт Маслову, его самострел приводит к лидерству "Динамо". Грулёв убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадку, но бить не стал, дождался Лесового и отдал ему мяч. Даниил тоже не стал торопиться, выдержал паузу, а затем прострелил вдоль ворот на дальнюю штангу, откуда мяч в сетку отправил Павел Маслов, возле которого не было соперников - не подсказали партнёры.

18' Маслову везёт! Что сейчас сделал Павел, а главное зачем - непонятно. Срезал мяч в собственные ворота после прострела с правого края, но судьи зафиксировали офсайд у хозяев.

17' Наступление "Спартака" приводит к назначению углового удара с правого фланга. Быстро разыграли стандарт гости, затем последовал навес, но выше всех выпрыгнул Грулёв и мяч выбил.

16' Крал играет на Соболева, который пробивает в касание из пределов штрафной площадки, но в створ не попадает!

15' Айртон выполнил подачу в штрафную площадку с левого края, но получилось слишком сильно, круглый оказался на противоположном фланге, после чего был выбит в аут защитником "Динамо".

14' Вячеслав Грулёв оказался с мячом на левом фланге, но долго принимал решение, в итоге, обрезался.

13' Ещё один фол фиксирует Сергей Иванов, на сей раз уже гости оказались не правы. Соболев толкнул в спину Ордеца.

11' Паршивлюк нарушает правила, въезжая в ногу Джикии. Георгий не сразу поднялся на ноги.

10' Промес играет на Маслова, который выполняет подачу в штрафную площадку, но выходит Шунин и мяч забирает.

9' Алекс Крал выполняет передачу в штрафную площадку с правого фланга, но она получается безадресной.

8' Хорошие скорости на старте матча, но пока скромно с опасными моментами. Надеемся, что ситуация скоро изменится.

7' Соболев обыграл один в один Евгеньева на левом фланге, а вот выполнить прострел не сумел, помешал подоспевший защитник.

6' Арсен Захарян принимает мяч в пределах штрафной площадки и пробивает по воротам, но не сильно, чем позволяет защитнику "Спартака" отразить угрозу.

5' Активнее начинают гости, не уходят с чужой половины поля. Хозяева пока вынуждены уделять внимание оборонительной работе.

4' Айртон падает в штрафной площадке "Динамо" после контакта с Паршивлюком - арбитр показывает, что фола не было. Лукас продолжает оставаться на газоне.

3' По одной атаке попытались провести команды, обе завершились неудачей. Хозяева ошиблись в передаче, отправив мяч в аут, а у гостей рвался к воротам Промес, но потерял мяч, оказавшись в окружении нескольких соперников.

2' Хозяева начинают с центра поля, а вместе с ними начинают включаться и трибуны, сегодня будет жарко, несмотря на холодную погоду.