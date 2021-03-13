Динамо Москва
1:2
Конец матча
Стадион: ВТБ Арена
Спартак Москва
1:0
18' Гол в свои воротаМаслов Павел
1:1
30' ГолМозес Виктор
41' Желтая карточкаПаршивлюк Сергей
53' Желтая карточкаАйртон Лукас
61' Желтая карточкаПромес Куинси
1:2
63' ПенальтиСоболев Александр Сергеевич
80' Желтая карточкаКутепов Илья
89' Желтая карточкаСкопинцев Дмитрий
90' Желтая карточкаСоболев Александр Сергеевич
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
39
Маслов
Павел
29
Кутепов
Илья
33
Крал
Алекс
47
Зобнин
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Ход матча
18'
1:0
30'
41'
53'
61'
63'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (2)
|0.18
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.14
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.14
|4.
|Моро Никола
|3 (2)
|0.14
|5.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.09
|6.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.05
|7.
|Евгеньев Роман
|1
|0.05
|8.
|Захарян Арсен
|1
|0.05
|9.
|Рауш Константин
|1
|0.05
|10.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.05
|11.
|Ордец Иван
|1
|0.05
|12.
|Шунич Тони
|1
|0.05
|13.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|14.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.05
|15.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|16.
|Варела Гильермо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|10 (1)
|0.45
|2.
|Понсе Эсекель
|9
|0.41
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|8 (2)
|0.36
|4.
|Жиго Самуэль
|3
|0.14
|5.
|Айртон Лукас
|2
|0.09
|6.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.09
|7.
|Мозес Виктор
|2
|0.09
|8.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.05
|9.
|Промес Куинси
|1
|0.05
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.05
|11.
|Крал Алекс
|0
|0
|12.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|8
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|5
|2
|3.
|Шиманьски Себастиан
|6
|0
|4.
|Комличенко Николай
|4
|1
|5.
|Ордец Иван
|5
|0
|6.
|Грулёв Вячеслав
|5
|0
|7.
|Каборе Шарль
|4
|0
|8.
|Фомин Даниил
|4
|0
|9.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|1
|10.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|11.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|12.
|Шунин Антон
|2
|0
|13.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|14.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|15.
|Моро Никола
|2
|0
|16.
|Слепов Сергей
|2
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|18.
|Тюкавин Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|6
|1
|2.
|Маслов Павел
|6
|1
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|4.
|Айртон Лукас
|6
|0
|5.
|Умяров Наиль
|5
|0
|6.
|Жиго Самуэль
|4
|0
|7.
|Ларссон Джордан
|4
|0
|8.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|9.
|Кутепов Илья
|3
|0
|10.
|Джикия Георгий
|3
|0
|11.
|Максименко Александр
|3
|0
|12.
|Крал Алекс
|3
|0
|13.
|Мозес Виктор
|2
|0
|14.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|15.
|Урунов Остон
|2
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Промес Куинси
|1
|0
|18.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|19.
|Гапонов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|14.29% (4)
|3.57% (1)
|35.71% (10)
|21.43% (6)
|0
|25% (7)
|Спартак Москва
|23.08% (9)
|7.69% (3)
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|28.21% (11)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +13 =2 -5Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы
Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига
Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:5 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|50 - 19
|45
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Сочи
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 25
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|8.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|42 - 27
|34
|9.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 29
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 32
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 38
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
Исход игры
Динамо Москва
29.3% (49)
Ничья
38.3% (64)
Спартак Москва
32.3% (54)
Тотал 2.5
Больше
51.53% (84)
Меньше
48.47% (79)
Обе команды забьют
Да
81.6% (133)
Нет
18.4% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (51)
1:2 Спартак Москва
21.6% (36)
2:1 Динамо Москва
15.6% (26)
1:0 Динамо Москва
11.4% (19)
2:2 Ничья
7.2% (12)
1:3 Спартак Москва
2.4% (4)
0:1 Спартак Москва
2.4% (4)
0:2 Спартак Москва
1.8% (3)
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