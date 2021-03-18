Динамо Брянск
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вотинов Максим
|6
|0.2
|2.
|Мараев Николай
|3
|0.1
|3.
|Баранов Павел
|3
|0.1
|4.
|Сорокин Валерий
|1
|0.03
|5.
|Каретник Сергей
|1
|0.03
|6.
|Васильев Максим Владимирович
|1
|0.03
|7.
|Данилин Максим Алексеевич
|1
|0.03
|8.
|Агуреев Даниил
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|26 (4)
|0.87
|2.
|Голенков Егор
|10
|0.33
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.33
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.1
|5.
|Ежов Роман
|3
|0.1
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.07
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.07
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.07
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.07
|10.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|11.
|Сарвели Владислав
|1
|0.03
|12.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
|13.
|Горшков Юрий
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Луппа Данил
|4
|1
|2.
|Чиркин Григорий
|5
|0
|3.
|Сорокин Валерий
|5
|0
|4.
|Сапаев Алексей
|4
|0
|5.
|Каретник Сергей
|4
|0
|6.
|Васильев Максим Владимирович
|4
|0
|7.
|Баранов Павел
|4
|0
|8.
|Агуреев Даниил
|4
|0
|9.
|Дрогунов Владислав
|3
|0
|10.
|Мараев Николай
|3
|0
|11.
|Вотинов Максим
|1
|1
|12.
|Глушков Никита
|1
|1
|13.
|Першин Юрий
|2
|0
|14.
|Валикаев Артур
|2
|0
|15.
|Шебанов Алексей
|2
|0
|16.
|Хайманов Игорь
|2
|0
|17.
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|18.
|Пикатов Дмитрий
|2
|0
|19.
|Радченко Александр
|1
|0
|20.
|Луканченков Андрей
|1
|0
|21.
|Рухаиа Гуджа
|1
|0
|22.
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|23.
|Никитин Денис
|1
|0
|24.
|Крючков Александр
|1
|0
|25.
|Муромский Никита
|1
|0
|26.
|Укомский Артемий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|8
|0
|3.
|Чернов Никита
|5
|1
|4.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|5.
|Ежов Роман
|5
|0
|6.
|Голенков Егор
|4
|0
|7.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|8.
|Витюгов Максим
|4
|0
|9.
|Карпов Максим
|2
|1
|10.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|11.
|Комбаров Дмитрий
|3
|0
|12.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Якуба Денис
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Фролов Евгений
|1
|0
|18.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|19.
|Ломаев Иван
|1
|0
|20.
|Пруцев Данил
|1
|0
|21.
|Смирнов Данила
|1
|0
|22.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Брянск
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|0
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|Крылья Советов
|17.19% (11)
|7.81% (5)
|20.31% (13)
|17.19% (11)
|12.5% (8)
|25% (16)
Предыдущие игры
Динамо Брянск Последние 20 матчей: +3 =4 -13Текстильщик 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Алания Нефтехимик 5:1 Динамо Брянск Спартак-2 0:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Томь Динамо Брянск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:0 Енисей Чайка 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:3 Балтика Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Тамбов Динамо Брянск 2:0 Акрон Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Шинник Факел 0:0 Динамо Брянск Машук-КМВ 1:0 Динамо Брянск
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов
Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов
Последние игры между собой
Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|21
|4
|5
|67 - 21
|67
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|44 - 20
|62
|3.
|Оренбург
|Заявка
|30
|17
|10
|3
|48 - 23
|61
|4.
|Алания
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|58 - 29
|56
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|52 - 26
|54
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 32
|53
|7.
|Балтика
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|33 - 24
|52
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|47 - 30
|50
|9.
|Енисей
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|35 - 42
|43
|10.
|Волгарь
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|39 - 33
|43
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|35 - 34
|43
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|26 - 32
|41
|13.
|Факел
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 30
|40
|14.
|Чайка
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 38
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|30 - 45
|35
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|38 - 48
|34
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|17 - 47
|28
|18.
|Акрон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|24 - 42
|28
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|23 - 42
|27
|20.
|Чертаново
|Заявка
|30
|7
|3
|20
|22 - 51
|24
|21.
|Томь
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|20 - 40
|21
|22.
|Шинник
|Заявка
|30
|4
|4
|22
|28 - 73
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 6
|43
|2.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 18
|34
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|23 - 9
|32
|4.
|Волгарь
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 20
|30
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 14
|27
|8.
|Балтика
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|15 - 8
|26
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|11.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 10
|25
|12.
|Енисей
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 18
|24
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|12 - 15
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 21
|23
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|12 - 20
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|17.
|Чайка
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 25
|14
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Шинник
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 30
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|8 - 17
|11
|22.
|Томь
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 10
|35
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 12
|27
|4.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|18 - 16
|26
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 22
|23
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|9.
|Чайка
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 17
|23
|10.
|Алания
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|11.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 24
|19
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|14.
|Факел
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|15.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 19
|13
|16.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|17.
|Чертаново
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 34
|13
|18.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|9 - 19
|13
|19.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|20.
|Акрон
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|5 - 27
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|12 - 43
|4
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Динамо Брянск - Крылья Советов
Исход игры
Динамо Брянск
3.6% (2)
Ничья
7.3% (4)
Крылья Советов
89.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (28)
Меньше
48.15% (26)
Обе команды забьют
Да
53.7% (29)
Нет
46.3% (25)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
30.9% (17)
0:2 Крылья Советов
29.1% (16)
1:3 Крылья Советов
9.1% (5)
0:1 Крылья Советов
9.1% (5)
1:1 Ничья
7.3% (4)
1:4 Крылья Советов
3.6% (2)
0:3 Крылья Советов
3.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!