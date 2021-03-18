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Динамо Брянск
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вотинов Максим 6 0.2
2. Мараев Николай 3 0.1
3. Баранов Павел 3 0.1
4. Сорокин Валерий 1 0.03
5. Каретник Сергей 1 0.03
6. Васильев Максим Владимирович 1 0.03
7. Данилин Максим Алексеевич 1 0.03
8. Агуреев Даниил 1 0.03
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 26 (4) 0.87
2. Голенков Егор 10 0.33
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.33
4. Солдатенков Александр 3 0.1
5. Ежов Роман 3 0.1
6. Гацкан Александр 2 0.07
7. Гынсарь Раду 2 0.07
8. Полуяхтов Владимир 2 0.07
9. Цыпченко Дмитрий 2 0.07
10. Чернов Никита 1 0.03
11. Сарвели Владислав 1 0.03
12. Витюгов Максим 1 0.03
13. Горшков Юрий 1 0.03

Карточки

Динамо Брянск
# Игрок      
1. Луппа Данил 4 1
2. Чиркин Григорий 5 0
3. Сорокин Валерий 5 0
4. Сапаев Алексей 4 0
5. Каретник Сергей 4 0
6. Васильев Максим Владимирович 4 0
7. Баранов Павел 4 0
8. Агуреев Даниил 4 0
9. Дрогунов Владислав 3 0
10. Мараев Николай 3 0
11. Вотинов Максим 1 1
12. Глушков Никита 1 1
13. Першин Юрий 2 0
14. Валикаев Артур 2 0
15. Шебанов Алексей 2 0
16. Хайманов Игорь 2 0
17. Дибиргаджиев Джамал 2 0
18. Пикатов Дмитрий 2 0
19. Радченко Александр 1 0
20. Луканченков Андрей 1 0
21. Рухаиа Гуджа 1 0
22. Кузнецов Алексей 1 0
23. Никитин Денис 1 0
24. Крючков Александр 1 0
25. Муромский Никита 1 0
26. Укомский Артемий 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 8 0
3. Чернов Никита 5 1
4. Сарвели Владислав 5 0
5. Ежов Роман 5 0
6. Голенков Егор 4 0
7. Цыпченко Дмитрий 4 0
8. Витюгов Максим 4 0
9. Карпов Максим 2 1
10. Солдатенков Александр 2 1
11. Комбаров Дмитрий 3 0
12. Кабутов Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Якуба Денис 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Фролов Евгений 1 0
18. Гынсарь Раду 1 0
19. Ломаев Иван 1 0
20. Пруцев Данил 1 0
21. Смирнов Данила 1 0
22. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Брянск 23.53% (4) 29.41% (5) 0 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Крылья Советов 17.19% (11) 7.81% (5) 20.31% (13) 17.19% (11) 12.5% (8) 25% (16)

Предыдущие игры

Динамо Брянск Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Текстильщик 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Алания Нефтехимик 5:1 Динамо Брянск Спартак-2 0:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Томь Динамо Брянск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:0 Енисей Чайка 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:3 Балтика Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Тамбов Динамо Брянск 2:0 Акрон Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Шинник Факел 0:0 Динамо Брянск Машук-КМВ 1:0 Динамо Брянск
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов
Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов

Последние игры между собой

Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 30 21 4 5 67 - 21 67
2. Нижний Новгород Заявка 30 19 5 6 44 - 20 62
3. Оренбург Заявка 30 17 10 3 48 - 23 61
4. Алания Заявка 30 16 8 6 58 - 29 56
5. Торпедо Москва Заявка 30 16 6 8 52 - 26 54
6. Велес Москва Заявка 30 15 8 7 44 - 32 53
7. Балтика Заявка 30 15 7 8 33 - 24 52
8. Нефтехимик Заявка 30 15 5 10 47 - 30 50
9. Енисей Заявка 30 13 4 13 35 - 42 43
10. Волгарь Заявка 30 12 7 11 39 - 33 43
11. СКА-Хабаровск Заявка 30 12 7 11 35 - 34 43
12. Текстильщик Заявка 30 11 8 11 26 - 32 41
13. Факел Заявка 30 10 10 10 36 - 30 40
14. Чайка Заявка 30 10 10 10 36 - 38 40
15. Спартак-2 Заявка 30 10 5 15 30 - 45 35
16. Краснодар-2 Заявка 30 8 10 12 38 - 48 34
17. Динамо Брянск Заявка 30 8 4 18 17 - 47 28
18. Акрон Заявка 30 7 7 16 24 - 42 28
19. Иртыш Омск Заявка 30 7 6 17 23 - 42 27
20. Чертаново Заявка 30 7 3 20 22 - 51 24
21. Томь Заявка 30 5 6 19 20 - 40 21
22. Шинник Заявка 30 4 4 22 28 - 73 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 16 14 1 1 44 - 6 43
2. Алания Заявка 16 10 4 2 39 - 18 34
3. Нижний Новгород Заявка 15 10 2 3 23 - 9 32
4. Волгарь Заявка 16 8 6 2 24 - 14 30
5. Велес Москва Заявка 17 8 6 3 29 - 20 30
6. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 26 - 14 27
8. Балтика Заявка 14 8 2 4 15 - 8 26
9. Оренбург Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
10. СКА-Хабаровск Заявка 14 7 4 3 15 - 10 25
11. Факел Заявка 16 6 7 3 20 - 10 25
12. Енисей Заявка 14 8 0 6 22 - 18 24
13. Текстильщик Заявка 16 6 6 4 12 - 15 24
14. Краснодар-2 Заявка 15 6 5 4 28 - 21 23
15. Динамо Брянск Заявка 15 6 1 8 12 - 20 19
16. Акрон Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
17. Чайка Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
18. Иртыш Омск Заявка 16 4 2 10 10 - 25 14
19. Спартак-2 Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Шинник Заявка 16 3 3 10 16 - 30 12
21. Чертаново Заявка 14 3 2 9 8 - 17 11
22. Томь Заявка 14 2 2 10 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 10 5 1 25 - 10 35
2. Нижний Новгород Заявка 15 9 3 3 21 - 11 30
3. Торпедо Москва Заявка 14 8 3 3 26 - 12 27
4. Балтика Заявка 16 7 5 4 18 - 16 26
5. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
6. Велес Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
7. Нефтехимик Заявка 16 7 2 7 19 - 22 23
8. Спартак-2 Заявка 16 7 2 7 20 - 24 23
9. Чайка Заявка 16 5 8 3 20 - 17 23
10. Алания Заявка 14 6 4 4 19 - 11 22
11. Енисей Заявка 16 5 4 7 13 - 24 19
12. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
13. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
14. Факел Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
15. Волгарь Заявка 14 4 1 9 15 - 19 13
16. Иртыш Омск Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13
17. Чертаново Заявка 16 4 1 11 14 - 34 13
18. Томь Заявка 16 3 4 9 9 - 19 13
19. Краснодар-2 Заявка 15 2 5 8 10 - 27 11
20. Акрон Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
21. Динамо Брянск Заявка 15 2 3 10 5 - 27 9
22. Шинник Заявка 14 1 1 12 12 - 43 4
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Брянск - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2021, осталось 2 дня 8 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Динамо Брянск 3.6% (2)
    X 7.3% (4)
    Крылья Советов 89.1% (49)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Брянск - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Брянск - Крылья Советов

    Исход игры
    Динамо Брянск
    3.6% (2)
    Ничья
    7.3% (4)
    Крылья Советов
    89.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (28)
    Меньше
    48.15% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (29)
    Нет
    46.3% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    30.9% (17)
    0:2 Крылья Советов
    29.1% (16)
    1:3 Крылья Советов
    9.1% (5)
    0:1 Крылья Советов
    9.1% (5)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
    1:4 Крылья Советов
    3.6% (2)
    0:3 Крылья Советов
    3.6% (2)
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