Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Ростов
31
Рыбус
Мацей
15
Глебов
Данил
20
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
-
82 Петухов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эдер ЛопешНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Соу АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|6
|0.24
|2.
|Крыховяк Гжегож
|6
|0.24
|3.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.16
|4.
|Камано Франсуа
|3
|0.12
|5.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.12
|6.
|Мурило Серкейра
|3
|0.12
|7.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.08
|8.
|Лисакович Виталий
|2
|0.08
|9.
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.04
|12.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.04
|13.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|14.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Эдер Лопеш
|0
|0
|16.
|Куликов Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.2
|2.
|Полоз Дмитрий
|4 (2)
|0.16
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.12
|4.
|Соу Али
|3
|0.12
|5.
|Мамаев Павел
|2
|0.08
|6.
|Ионов Алексей
|1
|0.04
|7.
|Глебов Данил
|1
|0.04
|8.
|Козлов Алексей
|1
|0.04
|9.
|Ерёменко Роман
|1
|0.04
|10.
|Алмквист Понтус
|1
|0.04
|11.
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|12.
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|13.
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|14.
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|15.
|Саплинов Александр
|1
|0.04
|16.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|17.
|Терентьев Денис
|0
|0
|18.
|Осипенко Максим
|0
|0
|19.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|20.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|21.
|Сохиев Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|7
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|8
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|4.
|Гилерме Маринато
|5
|1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|6
|0
|6.
|Куликов Даниил
|6
|0
|7.
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|8.
|Эдер Лопеш
|5
|0
|9.
|Рыбчинский Дмитрий
|5
|0
|10.
|Райкович Слободан
|3
|1
|11.
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|12.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|14.
|Мухин Максим
|4
|0
|15.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|2
|0
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|19.
|Камано Франсуа
|1
|0
|20.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|7
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|5.
|Глебов Данил
|2
|1
|6.
|Козлов Алексей
|3
|0
|7.
|Чернов Евгений
|3
|0
|8.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|9.
|Поярков Николай
|3
|0
|10.
|Жигович Армин
|3
|0
|11.
|Осипенко Максим
|1
|1
|12.
|Ионов Алексей
|2
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|14.
|Терентьев Денис
|2
|0
|15.
|Соу Али
|2
|0
|16.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|17.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|18.
|Алмквист Понтус
|2
|0
|19.
|Попов Ивелин
|1
|0
|20.
|Обухов Владимир
|1
|0
|21.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|22.
|Долгов Александр
|1
|0
|23.
|Тошевски Давид
|1
|0
|24.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|Ростов
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|32.14% (9)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +15 =1 -4Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе
Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва
Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов
Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Локомотив Москва 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Локомотив Москва Кубок Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Ростов Кубок Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|57 - 22
|54
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|49 - 30
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|34 - 26
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|44 - 25
|46
|5.
|Рубин
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|34 - 29
|43
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 28
|43
|7.
|Сочи
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 28
|40
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 27
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|44 - 36
|34
|12.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|24 - 32
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|20 - 42
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|12 - 40
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Тамбов
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|15 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|19 - 8
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|5.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|10.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 14
|19
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|12.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 27
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Исход игры
Локомотив Москва
91.8% (134)
Ничья
6.2% (9)
Ростов
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
58.04% (83)
Нет
41.96% (60)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
45.2% (66)
1:0 Локомотив Москва
20.5% (30)
2:0 Локомотив Москва
18.5% (27)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:1 Локомотив Москва
4.1% (6)
1:2 Ростов
1.4% (2)
3:2 Локомотив Москва
1.4% (2)
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