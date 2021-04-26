Нефтехимик
Позже
Балтика
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уридия Мераби
|14
|0.37
|2.
|Петров Илья
|8 (4)
|0.21
|3.
|Клёнкин Данил
|6
|0.16
|4.
|Юшин Александр
|6
|0.16
|5.
|Галиулин Вагиз
|4
|0.11
|6.
|Котик Артём
|4
|0.11
|7.
|Хубаев Давид
|3
|0.08
|8.
|Потапов Лев
|2
|0.05
|9.
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.03
|10.
|Кубышкин Илья
|1
|0.03
|11.
|Первушин Фёдор
|1
|0.03
|12.
|Шадрин Павел
|1
|0.03
|13.
|Артемчук Максим
|1
|0.03
|14.
|Агапов Илья
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аллеф де Андраде
|7 (2)
|0.18
|2.
|Маркин Михаил
|6 (2)
|0.16
|3.
|Казаев Ян
|5
|0.13
|4.
|Альшин Ильнур
|4
|0.11
|5.
|Юрганов Игорь
|4
|0.11
|6.
|Маркович Мирослав
|4 (1)
|0.11
|7.
|Дудиев Аслан
|2
|0.05
|8.
|Гелоян Ишхан
|2
|0.05
|9.
|Кашчелан Младен
|1
|0.03
|10.
|Шаваев Алихан
|1
|0.03
|11.
|Джамилов Султан
|1
|0.03
|12.
|Кузьмин Максим
|1
|0.03
|13.
|Плетнёв Дмитрий
|1
|0.03
|14.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.03
|15.
|Мещанинов Артём
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хубаев Давид
|10
|1
|2.
|Петров Илья
|8
|1
|3.
|Шадрин Павел
|7
|1
|4.
|Галиулин Вагиз
|8
|0
|5.
|Канаев Михаил
|8
|0
|6.
|Лелюкаев Алан
|8
|0
|7.
|Семёнов Андрей Игоревич
|6
|0
|8.
|Клёнкин Данил
|6
|0
|9.
|Ширяев Максим
|6
|0
|10.
|Потапов Лев
|5
|0
|11.
|Голубев Андрей
|3
|1
|12.
|Кайков Денис
|2
|1
|13.
|Ситдиков Марат
|3
|0
|14.
|Агапов Илья
|3
|0
|15.
|Исупов Вячеслав
|2
|0
|16.
|Уридия Мераби
|2
|0
|17.
|Первушин Фёдор
|2
|0
|18.
|Калугин Никита
|2
|0
|19.
|Калачёв Илья
|2
|0
|20.
|Котик Артём
|2
|0
|21.
|Юшин Александр
|1
|0
|22.
|Яковлев Михаил
|1
|0
|23.
|Артемчук Максим
|1
|0
|24.
|Осипов Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тишкин Максим
|15
|2
|2.
|Кашчелан Младен
|18
|0
|3.
|Мещанинов Артём
|11
|1
|4.
|Альшин Ильнур
|9
|0
|5.
|Казаев Ян
|7
|1
|6.
|Макарчук Артём
|8
|0
|7.
|Шаваев Алихан
|7
|0
|8.
|Маклаков Иван
|5
|1
|9.
|Дудиев Аслан
|4
|1
|10.
|Маркович Мирослав
|4
|0
|11.
|Юрганов Игорь
|4
|0
|12.
|Валенсия Хуан
|2
|1
|13.
|Чочиев Алан
|3
|0
|14.
|Маркин Михаил
|3
|0
|15.
|Гелоян Ишхан
|3
|0
|16.
|Кузьмин Максим
|3
|0
|17.
|Аллеф де Андраде
|3
|0
|18.
|Джамилов Султан
|2
|0
|19.
|Латышонок Евгений
|2
|0
|20.
|Ковалёв Константин
|2
|0
|21.
|Плопа Максим
|1
|0
|22.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|23.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|24.
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нефтехимик
|15.09% (8)
|11.32% (6)
|20.75% (11)
|18.87% (10)
|15.09% (8)
|18.87% (10)
|Балтика
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|14.63% (6)
|12.2% (5)
|21.95% (9)
Предыдущие игры
Нефтехимик Последние 20 матчей: +7 =6 -7Краснодар-2 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 3:2 Акрон Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Нефтехимик 1:1 Шинник
Факел 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Волгарь Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Текстильщик 0:1 Нефтехимик Алания 1:1 Нефтехимик Спартак-2 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Томь Чертаново 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Енисей 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Оренбург СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик Балтика 0:1 Нефтехимик
Балтика Последние 20 матчей: +11 =3 -6Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика
Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик
Последние игры между собой
Нефтехимик: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Балтика: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|84 - 24
|86
|2.
|Оренбург
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|66 - 29
|82
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|58 - 24
|81
|4.
|Алания
|Заявка
|38
|20
|10
|8
|69 - 36
|70
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 35
|68
|6.
|Балтика
|Заявка
|38
|20
|7
|11
|43 - 31
|67
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|52 - 42
|62
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|57 - 40
|61
|9.
|Енисей
|Заявка
|38
|17
|5
|16
|47 - 50
|56
|10.
|Факел
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|48 - 40
|54
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|38
|15
|9
|14
|46 - 41
|54
|12.
|Волгарь
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|45 - 41
|52
|13.
|Чайка
|Заявка
|38
|12
|11
|15
|40 - 49
|47
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|29 - 44
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|42 - 61
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|44 - 58
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 49
|38
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|38
|10
|5
|23
|22 - 58
|35
|19.
|Томь
|Заявка
|38
|8
|10
|20
|27 - 47
|34
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|38
|8
|8
|22
|27 - 52
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|38
|7
|5
|26
|28 - 69
|26
|22.
|Шинник
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|35 - 83
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|55 - 7
|52
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 10
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|37 - 16
|41
|4.
|Алания
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 20
|38
|5.
|Волгарь
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|32 - 15
|36
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|8.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|21 - 13
|33
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 14
|33
|11.
|Енисей
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|30 - 25
|30
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 24
|30
|13.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|19 - 13
|29
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|13 - 19
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|14 - 26
|22
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 27
|21
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|11 - 26
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 25
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|20 - 37
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|29 - 13
|41
|2.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|24 - 18
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 17
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 20
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 16
|32
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|20 - 19
|28
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|21 - 22
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|25 - 28
|21
|14.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|14 - 22
|21
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 25
|18
|16.
|Волгарь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 25
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 28
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|15 - 39
|14
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|8 - 32
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 46
|8
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Прогнозы на матч Нефтехимик - Балтика
Исход игры
Нефтехимик
34% (16)
Ничья
44.7% (21)
Балтика
21.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
23.4% (11)
Меньше
76.6% (36)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (19)
1:0 Нефтехимик
23.4% (11)
2:1 Нефтехимик
10.6% (5)
0:1 Балтика
10.6% (5)
1:2 Балтика
8.5% (4)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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