  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион
Нефтехимик
 
Позже
Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уридия Мераби 14 0.37
2. Петров Илья 8 (4) 0.21
3. Клёнкин Данил 6 0.16
4. Юшин Александр 6 0.16
5. Галиулин Вагиз 4 0.11
6. Котик Артём 4 0.11
7. Хубаев Давид 3 0.08
8. Потапов Лев 2 0.05
9. Семёнов Андрей Игоревич 1 0.03
10. Кубышкин Илья 1 0.03
11. Первушин Фёдор 1 0.03
12. Шадрин Павел 1 0.03
13. Артемчук Максим 1 0.03
14. Агапов Илья 1 0.03
Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 7 (2) 0.18
2. Маркин Михаил 6 (2) 0.16
3. Казаев Ян 5 0.13
4. Альшин Ильнур 4 0.11
5. Юрганов Игорь 4 0.11
6. Маркович Мирослав 4 (1) 0.11
7. Дудиев Аслан 2 0.05
8. Гелоян Ишхан 2 0.05
9. Кашчелан Младен 1 0.03
10. Шаваев Алихан 1 0.03
11. Джамилов Султан 1 0.03
12. Кузьмин Максим 1 0.03
13. Плетнёв Дмитрий 1 0.03
14. Наилсон Фернандо 1 0.03
15. Мещанинов Артём 1 0.03

Карточки

Нефтехимик
# Игрок      
1. Хубаев Давид 10 1
2. Петров Илья 8 1
3. Шадрин Павел 7 1
4. Галиулин Вагиз 8 0
5. Канаев Михаил 8 0
6. Лелюкаев Алан 8 0
7. Семёнов Андрей Игоревич 6 0
8. Клёнкин Данил 6 0
9. Ширяев Максим 6 0
10. Потапов Лев 5 0
11. Голубев Андрей 3 1
12. Кайков Денис 2 1
13. Ситдиков Марат 3 0
14. Агапов Илья 3 0
15. Исупов Вячеслав 2 0
16. Уридия Мераби 2 0
17. Первушин Фёдор 2 0
18. Калугин Никита 2 0
19. Калачёв Илья 2 0
20. Котик Артём 2 0
21. Юшин Александр 1 0
22. Яковлев Михаил 1 0
23. Артемчук Максим 1 0
24. Осипов Владимир 1 0
Балтика
# Игрок      
1. Тишкин Максим 15 2
2. Кашчелан Младен 18 0
3. Мещанинов Артём 11 1
4. Альшин Ильнур 9 0
5. Казаев Ян 7 1
6. Макарчук Артём 8 0
7. Шаваев Алихан 7 0
8. Маклаков Иван 5 1
9. Дудиев Аслан 4 1
10. Маркович Мирослав 4 0
11. Юрганов Игорь 4 0
12. Валенсия Хуан 2 1
13. Чочиев Алан 3 0
14. Маркин Михаил 3 0
15. Гелоян Ишхан 3 0
16. Кузьмин Максим 3 0
17. Аллеф де Андраде 3 0
18. Джамилов Султан 2 0
19. Латышонок Евгений 2 0
20. Ковалёв Константин 2 0
21. Плопа Максим 1 0
22. Демьянов Виктор 1 0
23. Наилсон Фернандо 1 0
24. Мусаев Тамерлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нефтехимик 15.09% (8) 11.32% (6) 20.75% (11) 18.87% (10) 15.09% (8) 18.87% (10)
 Балтика 17.07% (7) 14.63% (6) 19.51% (8) 14.63% (6) 12.2% (5) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Нефтехимик Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Краснодар-2 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 3:2 Акрон Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Нефтехимик 1:1 Шинник
Факел 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Волгарь Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Текстильщик 0:1 Нефтехимик Алания 1:1 Нефтехимик Спартак-2 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Томь Чертаново 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Енисей 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Оренбург СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик Балтика 0:1 Нефтехимик
Балтика Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика
Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик

Последние игры между собой

Нефтехимик: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Балтика: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Балтика 0:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион
Балтика 1:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 37 27 5 5 84 - 24 86
2. Оренбург Заявка 38 24 10 4 66 - 29 82
3. Нижний Новгород Заявка 38 25 6 7 58 - 24 81
4. Алания Заявка 38 20 10 8 69 - 36 70
5. Торпедо Москва Заявка 38 20 8 10 63 - 35 68
6. Балтика Заявка 38 20 7 11 43 - 31 67
7. Велес Москва Заявка 38 17 11 10 52 - 42 62
8. Нефтехимик Заявка 38 17 10 11 57 - 40 61
9. Енисей Заявка 38 17 5 16 47 - 50 56
10. Факел Заявка 38 14 12 12 48 - 40 54
11. СКА-Хабаровск Заявка 38 15 9 14 46 - 41 54
12. Волгарь Заявка 38 14 10 14 45 - 41 52
13. Чайка Заявка 38 12 11 15 40 - 49 47
14. Текстильщик Заявка 38 11 11 16 29 - 44 44
15. Спартак-2 Заявка 37 12 7 18 42 - 61 43
16. Краснодар-2 Заявка 38 10 12 16 44 - 58 42
17. Акрон Заявка 38 9 11 18 31 - 49 38
18. Динамо Брянск Заявка 38 10 5 23 22 - 58 35
19. Томь Заявка 38 8 10 20 27 - 47 34
20. Иртыш Омск Заявка 38 8 8 22 27 - 52 32
21. Чертаново Заявка 38 7 5 26 28 - 69 26
22. Шинник Заявка 38 4 9 25 35 - 83 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 19 17 1 1 55 - 7 52
2. Нижний Новгород Заявка 19 14 2 3 33 - 10 44
3. Оренбург Заявка 19 12 5 2 37 - 16 41
4. Алания Заявка 19 11 5 3 42 - 20 38
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва Заявка 19 11 3 5 32 - 15 36
7. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
8. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 9 6 4 21 - 13 33
10. Нефтехимик Заявка 18 9 6 3 35 - 14 33
11. Енисей Заявка 19 10 0 9 30 - 25 30
12. Краснодар-2 Заявка 19 8 6 5 32 - 24 30
13. Балтика Заявка 18 9 2 7 19 - 13 29
14. Текстильщик Заявка 20 6 8 6 13 - 19 26
15. Динамо Брянск Заявка 19 7 1 11 14 - 26 22
16. Акрон Заявка 19 5 7 7 18 - 21 22
17. Чайка Заявка 19 6 3 10 19 - 27 21
18. Иртыш Омск Заявка 19 5 3 11 11 - 26 18
19. Спартак-2 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
20. Томь Заявка 18 3 4 11 13 - 25 13
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 20 - 37 13
22. Чертаново Заявка 19 3 3 13 13 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 12 5 2 29 - 13 41
2. Балтика Заявка 20 11 5 4 24 - 18 38
3. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
4. Крылья Советов Заявка 18 10 4 4 29 - 17 34
5. Торпедо Москва Заявка 19 9 5 5 31 - 20 32
6. Алания Заявка 19 9 5 5 27 - 16 32
7. Велес Москва Заявка 18 8 4 6 20 - 19 28
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 26 - 36 26
11. Чайка Заявка 19 6 8 5 21 - 22 26
12. Факел Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13. СКА-Хабаровск Заявка 19 6 3 10 25 - 28 21
14. Томь Заявка 20 5 6 9 14 - 22 21
15. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 16 - 25 18
16. Волгарь Заявка 19 4 4 11 18 - 25 16
17. Акрон Заявка 19 4 4 11 13 - 28 16
18. Чертаново Заявка 19 4 2 13 15 - 39 14
19. Иртыш Омск Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20. Динамо Брянск Заявка 19 3 4 12 8 - 32 13
21. Краснодар-2 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
22. Шинник Заявка 18 1 5 12 15 - 46 8
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2021, осталось 2 дня 3 часа 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Нефтехимик 34% (16)
    X 44.7% (21)
    Балтика 21.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Балтика
    2.60
    3.05
    2.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нефтехимик - Балтика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Нефтехимик - Балтика

    Исход игры
    Нефтехимик
    34% (16)
    Ничья
    44.7% (21)
    Балтика
    21.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.4% (11)
    Меньше
    76.6% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.4% (19)
    1:0 Нефтехимик
    23.4% (11)
    2:1 Нефтехимик
    10.6% (5)
    0:1 Балтика
    10.6% (5)
    1:2 Балтика
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     