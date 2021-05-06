Чертаново
Позже
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молтенинов Илья
|8 (2)
|0.2
|2.
|Завезён Юрий
|4 (1)
|0.1
|3.
|Канищев Александр
|2
|0.05
|4.
|Молчанов Дмитрий
|2
|0.05
|5.
|Надольский Александр
|2
|0.05
|6.
|Соколов Артём
|2
|0.05
|7.
|Пиняев Сергей
|2
|0.05
|8.
|Левин Гаррик
|2
|0.05
|9.
|Тюменцев Даниил
|2 (1)
|0.05
|10.
|Рудковский Егор
|1
|0.03
|11.
|Алексеев Андрей
|1
|0.03
|12.
|Конев Александр
|1
|0.03
|13.
|Сулейманов Никита
|1
|0.03
|14.
|Савельев Максим
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|9
|0.23
|2.
|Сапета Александр
|8 (6)
|0.2
|3.
|Султонов Мухаммад
|7
|0.18
|4.
|Попов Артём
|6
|0.15
|5.
|Калинский Николай
|6 (1)
|0.15
|6.
|Горбунов Игорь
|5
|0.13
|7.
|Гоцук Кирилл
|5
|0.13
|8.
|Янсане Момо
|3
|0.08
|9.
|Кавтарадзе Бека
|3
|0.08
|10.
|Ставпец Александр
|2
|0.05
|11.
|Гащенков Михаил
|2
|0.05
|12.
|Шарипов Альберт
|2
|0.05
|13.
|Каккоев Никита
|2
|0.05
|14.
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|15.
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|16.
|Федчук Артём
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бартасевич Владимир
|10
|0
|2.
|Першин Никита
|7
|1
|3.
|Ляхов Константин
|3
|3
|4.
|Никитенков Алексей
|8
|0
|5.
|Гудков Ян
|8
|0
|6.
|Сулейманов Никита
|6
|1
|7.
|Надольский Александр
|7
|0
|8.
|Тюменцев Даниил
|6
|0
|9.
|Рудковский Егор
|5
|0
|10.
|Завезён Юрий
|5
|0
|11.
|Молтенинов Илья
|5
|0
|12.
|Алексеев Андрей
|3
|1
|13.
|Герчиков Леонид
|4
|0
|14.
|Молчанов Дмитрий
|4
|0
|15.
|Левин Гаррик
|2
|1
|16.
|Кутин Денис
|3
|0
|17.
|Кондаков Егор
|3
|0
|18.
|Редькович Дмитрий
|3
|0
|19.
|Молодняков Данила
|3
|0
|20.
|Пиняев Сергей
|3
|0
|21.
|Савельев Максим
|3
|0
|22.
|Абаев Илья
|2
|0
|23.
|Камышев Илья
|2
|0
|24.
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|25.
|Соколов Артём
|2
|0
|26.
|Мелехов Александр II
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|11
|0
|2.
|Каккоев Никита
|9
|0
|3.
|Шумских Алексей
|8
|0
|4.
|Маляров Кирилл
|8
|0
|5.
|Темников Иван
|7
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|7
|0
|7.
|Попов Артём
|6
|0
|8.
|Зуйков Сергей
|6
|0
|9.
|Гоцук Кирилл
|6
|0
|10.
|Ставпец Александр
|5
|0
|11.
|Горбунов Игорь
|5
|0
|12.
|Шарипов Альберт
|5
|0
|13.
|Эдиев Исмаил
|4
|0
|14.
|Султонов Мухаммад
|4
|0
|15.
|Калинский Николай
|4
|0
|16.
|Осинов Михаил
|3
|0
|17.
|Комолов Павел
|3
|0
|18.
|Анисимов Артур
|3
|0
|19.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|20.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|21.
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|22.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|23.
|Смирнов Олег
|1
|0
|24.
|Алиев Саид
|1
|0
|25.
|Янсане Момо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чертаново
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|29.03% (9)
|Нижний Новгород
|12.7% (8)
|6.35% (4)
|20.63% (13)
|9.52% (6)
|25.4% (16)
|25.4% (16)
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: +4 =4 -12Енисей 1:1 Чертаново Чертаново 2:3 Оренбург Чайка 1:1 Чертаново Чертаново 0:4 СКА-Хабаровск
Чертаново 2:4 Велес Москва Чертаново 1:2 Балтика Краснодар-2 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Акрон Торпедо Москва 3:0 Чертаново Чертаново 2:2 Шинник Факел 4:1 Чертаново Чертаново 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Чертаново Химки 0:2 Чертаново Алания 3:1 Чертаново Чертаново 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Чертаново
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка
СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|40
|30
|5
|5
|93 - 26
|95
|2.
|Оренбург
|Заявка
|40
|26
|10
|4
|71 - 31
|88
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|40
|26
|6
|8
|63 - 26
|84
|4.
|Алания
|Заявка
|40
|21
|10
|9
|72 - 39
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|40
|21
|8
|11
|65 - 40
|71
|6.
|Балтика
|Заявка
|40
|21
|7
|12
|46 - 33
|70
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|40
|19
|10
|11
|61 - 41
|67
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|40
|17
|11
|12
|52 - 45
|62
|9.
|Факел
|Заявка
|40
|16
|12
|12
|55 - 43
|60
|10.
|Енисей
|Заявка
|40
|18
|6
|16
|50 - 52
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|40
|17
|9
|14
|49 - 42
|60
|12.
|Волгарь
|Заявка
|40
|14
|11
|15
|46 - 43
|53
|13.
|Чайка
|Заявка
|40
|13
|11
|16
|42 - 53
|50
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|40
|12
|11
|17
|30 - 46
|47
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|40
|12
|7
|21
|45 - 72
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|40
|10
|12
|18
|45 - 62
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|40
|10
|11
|19
|34 - 51
|41
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|40
|11
|5
|24
|23 - 59
|38
|19.
|Томь
|Заявка
|40
|9
|10
|21
|30 - 49
|37
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|40
|8
|8
|24
|29 - 56
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|40
|7
|6
|27
|31 - 73
|27
|22.
|Шинник
|Заявка
|40
|4
|10
|26
|36 - 86
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|18
|1
|1
|60 - 8
|55
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Алания
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 21
|41
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|39 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|21 - 13
|32
|12.
|Енисей
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|8
|1
|11
|15 - 26
|25
|16.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|12 - 28
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 32
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 25
|16
|21.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 15
|44
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|33 - 18
|40
|3.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 18
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|19 - 26
|29
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 22
|28
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Томь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 28
|19
|17.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 37
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|16 - 47
|9
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Прогнозы на матч Чертаново - Нижний Новгород
Исход игры
Чертаново
14% (6)
Ничья
20.9% (9)
Нижний Новгород
65.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
1:2 Нижний Новгород
37.2% (16)
1:1 Ничья
16.3% (7)
0:2 Нижний Новгород
16.3% (7)
1:0 Чертаново
11.6% (5)
0:1 Нижний Новгород
4.7% (2)
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