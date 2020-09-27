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Осасуна
1:1
Перерыв

Стадион:
Леванте
0'
1:0
38' Гол
Торрес Роберто
1:1
41' Гол
Мелеро Гонсало
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
22
Навас
Рауль
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
27
Монкайола
Хон
6
Ойер
Санхурхо
14
Гарсия
Рубен
20
Адриан
Лопес
16
Кальери
Хонатан
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
17
Вукчевич
Никола
12
Малса
Микаэль
10
Барди
Энис
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
Осасуна
4-4-2
Леванте
4-4-2

Ход матча

38'
Торрес Роберто
(Адриан Лопес)
1:0
41'
1:1
Мелеро Гонсало
(Моралес Луис)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 1 0.33
2. Адриан Лопес 1 0.33
3. Торро Лукас 0 0
4. Ойер Санхурхо 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 2 1
2. Мирамон Хорхе 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Круз Хуан 1 0
2. Гарсия Давид III 1 0
3. Видаль Начо 1 0
4. Эрнандес Аридане 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 1 0
2. Радоя Неманья 1 0
3. Робер Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Леванте 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар
Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте
Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна 2:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:1 Осасуна Ла Лига Леванте 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Леванте Примера
Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бетис Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Осасуна 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Леванте 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Осасуна 71.3% (107)
X 24% (36)
Леванте 4.7% (7)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Леванте
2.90
3.52
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 3.00 3.05
2.90 2.80 2.90
2.19 3.52 3.40
2.40 3.32 3.01
2.85 2.68 3.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 1.48 2.63 2.12 1.77 1.30 3.50 1.10 6.80 1.08 7.77 1.14 6.00 1.10 7.20 1.02 11.00
10.00 1.05 8.40 1.08 3.45 1.32 2.62 1.50 1.87 2.05 1.45 2.79 1.32 3.45 1.12 6.55 1.09 7.00 1.03 13.50
6.48 1.07 5.60 1.09 3.13 1.36 2.43 1.58 1.79 2.08 1.40 2.96 1.28 3.54 1.10 5.35 1.08 5.97 1.03 12.40 1.02 12.90
4.90 1.20 3.51 1.33 2.43 1.61 2.00 1.89 1.72 2.20 1.46 2.85 1.66 2.31 1.28 3.85 1.61 2.44 1.43 3.00 1.17 5.55 1.10 7.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.12 6.70
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.05 1.08 7.40
2.74 1.46 1.84 2.02 1.39 3.00 1.10 5.36 1.07 6.49 1.01 15.93
1.23 4.40 1.12 6.95 1.25 4.15 1.18 5.19 1.36 3.26 1.23 4.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.28 3.45
3.76 1.27 2.59 1.50 1.62 2.30 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
1.87 1.90
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Осасуна 1:1 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Леванте

Исход игры
Осасуна
71.3% (107)
Ничья
24% (36)
Леванте
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
39.19% (58)
Меньше
60.81% (90)
Обе команды забьют
Да
59.46% (88)
Нет
40.54% (60)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
32% (48)
1:0 Осасуна
27.3% (41)
1:1 Ничья
20.7% (31)
2:0 Осасуна
9.3% (14)
1:2 Леванте
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:1 Осасуна
1.3% (2)
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