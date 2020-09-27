1:0
38' ГолТоррес Роберто
1:1
41' ГолМелеро Гонсало
22
Навас
Рауль
14
Гарсия
Рубен
20
Адриан
Лопес
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Саверио КикеНападающий
- Нападающий
-
17 Кардона МаркНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
38'
1:0
41'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|1
|0.33
|2.
|Адриан Лопес
|1
|0.33
|3.
|Торро Лукас
|0
|0
|4.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|2
|1
|2.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Круз Хуан
|1
|0
|2.
|Гарсия Давид III
|1
|0
|3.
|Видаль Начо
|1
|0
|4.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|2.
|Радоя Неманья
|1
|0
|3.
|Робер Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Леванте
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар
Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада
Леванте Последние 20 матчей: + = -Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте
Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Осасуна
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Леванте
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.10
|1.16
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.48
|2.63
|2.12
|1.77
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.08
|7.77
|1.14
|6.00
|1.10
|7.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|10.00
|1.05
|8.40
|1.08
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.87
|2.05
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.32
|3.45
|1.12
|6.55
|1.09
|7.00
|1.03
|13.50
|—
|—
|6.48
|1.07
|5.60
|1.09
|—
|—
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.43
|1.58
|—
|—
|1.79
|2.08
|—
|—
|1.40
|2.96
|1.28
|3.54
|1.10
|5.35
|1.08
|5.97
|1.03
|12.40
|1.02
|12.90
|4.90
|1.20
|3.51
|1.33
|2.43
|1.61
|2.00
|1.89
|1.72
|2.20
|1.46
|2.85
|1.66
|2.31
|1.28
|3.85
|1.61
|2.44
|1.43
|3.00
|1.17
|5.55
|—
|—
|1.10
|7.95
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.03
|12.00
|—
|—
|1.12
|6.70
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|1.12
|6.05
|1.08
|7.40
|—
|—
|2.74
|1.46
|—
|—
|1.84
|2.02
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.10
|5.36
|1.07
|6.49
|1.01
|15.93
|1.23
|4.40
|1.12
|6.95
|1.25
|4.15
|1.18
|5.19
|1.36
|3.26
|1.23
|4.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Леванте
Исход игры
Осасуна
71.3% (107)
Ничья
24% (36)
Леванте
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
39.19% (58)
Меньше
60.81% (90)
Обе команды забьют
Да
59.46% (88)
Нет
40.54% (60)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
32% (48)
1:0 Осасуна
27.3% (41)
1:1 Ничья
20.7% (31)
2:0 Осасуна
9.3% (14)
1:2 Леванте
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:1 Осасуна
1.3% (2)
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