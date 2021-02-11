Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|11
|0.5
|2.
|Каземиро Карлос
|4
|0.18
|3.
|Модрич Лука
|3
|0.14
|4.
|Вальверде Федерико
|3
|0.14
|5.
|Асенсио Марко
|2
|0.09
|6.
|Васкес Лукас
|2
|0.09
|7.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.09
|8.
|Азар Эден
|2
|0.09
|9.
|Варан Рафаэль
|2
|0.09
|10.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.09
|11.
|Кроос Тони
|1
|0.05
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.05
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.05
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|6 (5)
|0.27
|2.
|Макси Гомес
|5
|0.23
|3.
|Вальехо Ману
|4
|0.18
|4.
|Васс Даниэль
|2
|0.09
|5.
|Габриэль Паулиста
|2
|0.09
|6.
|Гамейро Кевин
|1
|0.05
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.05
|8.
|Лато Тони
|1
|0.05
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.05
|10.
|Рачич Урош
|1
|0.05
|11.
|Муса Юнус
|1
|0.05
|12.
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
|14.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|15.
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|8
|0
|2.
|Кроос Тони
|5
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|4.
|Милитао Эдер
|2
|1
|5.
|Рамос Серхио
|3
|0
|6.
|Начо Игнасио
|3
|0
|7.
|Менди Ферлан
|3
|0
|8.
|Модрич Лука
|2
|0
|9.
|Марсело Виера
|2
|0
|10.
|Васкес Лукас
|2
|0
|11.
|Бензема Карим
|1
|0
|12.
|Асенсио Марко
|1
|0
|13.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|6
|0
|2.
|Гильямон Уго
|6
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|3
|1
|4.
|Солер Карлос
|4
|0
|5.
|Макси Гомес
|4
|0
|6.
|Джейсон
|2
|1
|7.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|8.
|Рачич Урош
|3
|0
|9.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|1
|10.
|Черышев Денис
|2
|0
|11.
|Гайя Хосе
|2
|0
|12.
|Лато Тони
|1
|0
|13.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|14.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|17.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|18.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|19.
|Муса Юнус
|1
|0
|20.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|25% (9)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|25% (9)
|Валенсия
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид
Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =8 -6Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия
Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|42 - 12
|51
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 19
|46
|3.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|44 - 20
|43
|4.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|31 - 16
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 37
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 33
|26
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Хетафе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|17 - 28
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 25
|20
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|19.
|Эльче
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|18 - 28
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 7
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|5.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия
Исход игры
Реал Мадрид
90.9% (50)
Ничья
5.5% (3)
Валенсия
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (35)
Меньше
33.96% (18)
Обе команды забьют
Да
69.81% (37)
Нет
30.19% (16)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
50.9% (28)
2:0 Реал Мадрид
23.6% (13)
1:0 Реал Мадрид
5.5% (3)
3:1 Реал Мадрид
5.5% (3)
1:2 Валенсия
3.6% (2)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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