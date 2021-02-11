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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 11 0.5
2. Каземиро Карлос 4 0.18
3. Модрич Лука 3 0.14
4. Вальверде Федерико 3 0.14
5. Асенсио Марко 2 0.09
6. Васкес Лукас 2 0.09
7. Винисиус Жуниор 2 0.09
8. Азар Эден 2 0.09
9. Варан Рафаэль 2 0.09
10. Рамос Серхио 2 (2) 0.09
11. Кроос Тони 1 0.05
12. Менди Ферлан 1 0.05
13. Диас Мариано 1 0.05
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.27
2. Макси Гомес 5 0.23
3. Вальехо Ману 4 0.18
4. Васс Даниэль 2 0.09
5. Габриэль Паулиста 2 0.09
6. Гамейро Кевин 1 0.05
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.05
8. Лато Тони 1 0.05
9. Дьякаби Муктар 1 0.05
10. Рачич Урош 1 0.05
11. Муса Юнус 1 0.05
12. Гильямон Уго 1 0.05
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Менди Ферлан 3 0
8. Модрич Лука 2 0
9. Марсело Виера 2 0
10. Васкес Лукас 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Винисиус Жуниор 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 6 0
2. Гильямон Уго 6 0
3. Корреа Тьерри 3 1
4. Солер Карлос 4 0
5. Макси Гомес 4 0
6. Джейсон 2 1
7. Габриэль Паулиста 3 0
8. Рачич Урош 3 0
9. Гуэдеш Гонсалу 1 1
10. Черышев Денис 2 0
11. Гайя Хосе 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 25% (9) 8.33% (3) 13.89% (5) 13.89% (5) 13.89% (5) 25% (9)
 Валенсия 7.69% (2) 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2) 26.92% (7) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид
Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия
Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Валенсия 4:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Валенсия 1:1 Реал Мадрид Ла Лига
Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 20 16 3 1 42 - 12 51
2. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
3. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
4. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 22 6 8 8 26 - 33 26
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
4. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
5. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
6. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
9. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Реал Мадрид 90.9% (50)
    X 5.5% (3)
    Валенсия 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Валенсия
    1.45
    5.15
    8.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.80 7.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.43 5.15 8.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.50 7.20
      1.45 4.87 7.70

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 12.00 1.01 4.50 1.19 3.68 1.28 2.39 1.73 1.80 2.01 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.40 1.04 8.10
    16.50 0.00 11.00 1.02 4.40 1.19 3.70 1.28 2.33 1.64 2.08 1.80 1.83 2.05 1.51 2.55 1.27 3.80 1.20 4.50 1.07 7.40 1.06 8.00 1.01 13.50
    4.83 1.21 2.84 1.48 2.39 1.64 2.12 1.79 1.85 2.07 1.65 2.37 1.52 2.68 1.20 4.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.64 1.28 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
    2.28 1.62 1.55 2.44 1.20 4.50
    3.03 1.43 2.38 1.64 1.82 2.10 1.57 2.54 1.39 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
    3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.35
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    90.9% (50)
    Ничья
    5.5% (3)
    Валенсия
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (35)
    Меньше
    33.96% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (37)
    Нет
    30.19% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    50.9% (28)
    2:0 Реал Мадрид
    23.6% (13)
    1:0 Реал Мадрид
    5.5% (3)
    3:1 Реал Мадрид
    5.5% (3)
    1:2 Валенсия
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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