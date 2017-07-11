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Стадион:
Урал
 
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Ростов
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Ростов, который состоится 15.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Урал - Ростов
Урал
24.7% (21)
Ничья:
42.4% (36)
Ростов
32.9% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.1% (29)
Ростов:
18.8% (16)
Урал:
12.9% (11)
Урал:
8.2% (7)
Ростов:
8.2% (7)
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