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Шахтёр Дн
 
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Сталь Каменское
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До начала матча осталось 17 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шахтёр Дн - Сталь Каменское, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Сталь Каменское
Шахтёр Дн
100% (101)
Ничья:
0% (0)
Сталь Каменское
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
46.5% (47)
Шахтёр Дн:
30.7% (31)
Шахтёр Дн:
8.9% (9)
Шахтёр Дн:
5.9% (6)
Шахтёр Дн:
5% (5)
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