Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Краснодар

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Стадион: Арена Химки
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Динамо Москва (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 22.02.2018 Динамо Москва 2:0 Балтика ТМК
- 18.02.2018 Динамо Москва 2:2 Динамо Минск ТМК
- 14.02.2018 Динамо Москва 1:0 Зета ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 03.02.2018 Височина 1:1 Динамо Москва ТМК
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 23.01.2018 Динамо Москва 0:0 Стумбрас ТМК
- 18.01.2018 Динамо Москва 1:0 Газ Метан Mедиаш ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.11.2017 Динамо Москва 1:1 Ахмат ПЛ
- 03.11.2017 Урал 2:2 Динамо Москва ПЛ
- 29.10.2017 Динамо Москва 0:1 Тосно ПЛ
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 14.10.2017 Динамо Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 01.10.2017 Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 23.09.2017 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
Краснодар (последние 20 матчей: +10 =0 -10)
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 10.02.2018 Краснодар 7:1 Хэбей Форчун ТМК
- 08.02.2018 Видеотон 1:0 Краснодар ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Краснодар 1:3 Астана ТМК
- 22.01.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Ташкент ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 04.11.2017 Тосно 1:3 Краснодар ПЛ
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 23.10.2017 Локомотив Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 29.09.2017 Арсенал Тула 1:0 Краснодар ПЛ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
- 20.09.2017 Томь 2:1 Краснодар К
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Краснодар: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
- 27.08.2017 Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 04.04.2016 Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига
- 13.09.2015 Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 30.05.2015 Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 31.08.2014 Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 20.04.2014 Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига
- 18.08.2013 Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 11.05.2013 Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 04.11.2012 Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 01.10.2011 Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига
- 29.05.2011 Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|32 - 15
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|35 - 24
|39
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 23
|38
|4.
|Зенит
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|31 - 13
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|29 - 17
|38
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|21 - 23
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|8.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|9.
|Ростов
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|10.
|Урал
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|11.
|Рубин
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 18
|24
|12.
|Тосно
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|20 - 21
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|12 - 19
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 39
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|16 - 38
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - КраснодарДо начала игры осталось 1 день 20 часов 40 минут, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Краснодар
Динамо Москва
16% (13)
Ничья:
22.2% (18)
Краснодар
61.7% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Краснодар:
38.3% (31)
1:1 Ничья:
21% (17)
0:1 Краснодар:
11.1% (9)
2:1 Динамо Москва:
8.6% (7)
1:3 Краснодар:
6.2% (5)
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