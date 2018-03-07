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Динамо Москва
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Краснодар

До начала игры осталось 1 день 20 часов 40 минут, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Краснодар
Динамо Москва
16% (13)
Ничья:
22.2% (18)
Краснодар
61.7% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
38.3% (31)
Ничья:
21% (17)
Краснодар:
11.1% (9)
Динамо Москва:
8.6% (7)
Краснодар:
6.2% (5)
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