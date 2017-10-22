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Стадион:
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 33'
Хоффенхайм
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Арнольд Максимилиан
25' Желтая карточка
Пош Штефан
33'
Первый тайм
32'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
31'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Ориги Дивок заработал фол.
30'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Димата Нани заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Ориги Дивок наказан за толчок Фогт Кевин
26'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
25'
Пош Штефан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает подножку. Дидави Даниэль заработал фол.
24'
Дидави Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
24'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
24'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
23'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
23'
Димата Нани из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
22'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Кадержабек Павел наказан за толчок Димата Нани
20'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Gian-Luca Itter выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Димата Нани из команды Вольфсбург делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
19'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Крамарич Андрей на финте ушёл от оппонента.
19'
Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
18'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
18'
Цубер Стивен выбил мяч на угловой.
18'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
17'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
16'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
15'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Крамарич Андрей.
14'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
14'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
13'
Крамарич Андрей попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Крамарич Андрей на финте ушёл от оппонента.
13'
Вагнер Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
Угловой
12'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
12'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург подал угловой слева.
Описание гола
12'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Арнольд Максимилиан бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
11'
ПЕНАЛЬТИ! – Пош Штефан фолит в штрафной площади. Ориги Дивок пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
8'
Gian-Luca Itter выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
7'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Тиссеран Марсель заработал фол.
7'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
5'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
5'
Ют Марк наказан за толчок Арнольд Максимилиан
4'
Гриллич Флориан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
4'
Гриллич Флориан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
4'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
3'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
3'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
3'
Цубер Стивен на финте ушёл от оппонента.
2'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
1'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Тиссеран Марсель заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Хоффенхайм
Вольфсбург
39.7% (71)
Ничья:
33.5% (60)
Хоффенхайм
26.8% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.3% (47)
Вольфсбург:
24% (43)
Хоффенхайм:
17.9% (32)
Ничья:
6.1% (11)
Вольфсбург:
5.6% (10)
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