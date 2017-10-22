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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Фольксваген-Арена
0:0
Первый тайм: 33'
0:0
12' Не забитый пенальтиАрнольд Максимилиан
25' Желтая карточкаПош Штефан
|
12'
0:0
25'
Состав команд
14
Ориги
Дивок
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Цубер
Стивен
19
Ют
Марк
Вольфсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кастельс Коэн Вратарь
- 3 Верхаг Пауль Защитник
- 29 Тиссеран Марсель Защитник
- 17 Удуохаи Феликс Защитник
- 35 Gian-Luca Itter Защитник
- 4 Камачо Начо Полузащитник
- 27 Арнольд Максимилиан Полузащитник
- 16 Блащиковский Якуб Полузащитник
- 11 Дидави Даниэль Полузащитник
- 9 Димата Нани Полузащитник
- 14 Ориги Дивок Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Грюн Макс Вратарь
- 31 Кнохе Робин Защитник
- 13 Герардт Янник Защитник
- 23 Гилавоги Жошуа Полузащитник
- 10 Малли Юнус Полузащитник
- 7 Нтеп Пауль-Жорж Полузащитник
- 33 Гомес Марио Нападающий
- Главный тренер: Шмидт Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Брукс Джон Травмирован
- Брума Джеффри Травмирован
- Юнг Себастьян Травмирован
Хоффенхайм 3-4-3
- Основной состав
- 1 Бауманн Оливер Вратарь
- 38 Пош Штефан Защитник
- 22 Фогт Кевин Защитник
- 21 Хюбнер Бенжамин Защитник
- 3 Кадержабек Павел Полузащитник
- 10 Демирбай Керем Полузащитник
- 11 Гриллич Флориан Полузащитник
- 17 Цубер Стивен Полузащитник
- 19 Ют Марк Нападающий
- 14 Вагнер Сандро Нападающий
- 27 Крамарич Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Кобель Грегор Вратарь
- 25 Акпогума Кевин Защитник
- 30 Окс Филипп Полузащитник
- 37 Хак Робин Полузащитник
- 7 Рупп Лукас Полузащитник
- 8 Полански Ойген Полузащитник
- 16 Шульц Нико Полузащитник
- Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Бисакшич Эрмин Травмирован
- Цуль Роберт Травмирован
- Сцалай Адам Травмирован
Предыдущие игры
Вольфсбург (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 15.10.2017 Байер Л 2:2 Вольфсбург Б
- 04.10.2017 Вольфсбург 2:0 Утрехт ТМК
- 30.09.2017 Вольфсбург 1:1 Майнц Б
- 22.09.2017 Бавария 2:2 Вольфсбург Б
- 19.09.2017 Вольфсбург 1:1 Вердер Б
- 16.09.2017 Штуттгарт 1:0 Вольфсбург Б
- 09.09.2017 Вольфсбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 31.08.2017 Вольфсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 26.08.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург Б
- 19.08.2017 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Б
- 13.08.2017 Айнтрахт Нордерштедт 0:1 Вольфсбург КГ
- 08.08.2017 Гессен Кассель 0:2 Вольфсбург ТМК
- 06.08.2017 Вольфсбург 0:2 Фиорентина ТМК
- 02.08.2017 Вольфсбург 1:3 Ньюкасл ТМК
- 29.07.2017 Фулхэм 0:3 Вольфсбург ТМК
- 22.07.2017 Динамо Дрезден 3:4 Вольфсбург ТМК
- 17.07.2017 Ганза 0:1 Вольфсбург ТМК
- 14.07.2017 Винтертур 2:1 Вольфсбург ТМК
- 11.07.2017 Рапперсвиль 0:2 Вольфсбург ТМК
- 29.05.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Вольфсбург ПОЗПИВБ
Хоффенхайм (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 19.10.2017 Хоффенхайм 3:1 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 14.10.2017 Хоффенхайм 2:2 Аугсбург Б
- 01.10.2017 Фрайбург 3:2 Хоффенхайм Б
- 28.09.2017 Лудогорец 2:1 Хоффенхайм ЛЕ
- 23.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Б
- 20.09.2017 Майнц 2:3 Хоффенхайм Б
- 17.09.2017 Хоффенхайм 1:1 Герта Б
- 14.09.2017 Хоффенхайм 1:2 Брага ЛЕ
- 09.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Бавария Б
- 31.08.2017 Фридрихшаллер 0:18 Хоффенхайм ТМК
- 26.08.2017 Байер Л 2:2 Хоффенхайм Б
- 23.08.2017 Ливерпуль 4:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 19.08.2017 Хоффенхайм 1:0 Вердер Б
- 15.08.2017 Хоффенхайм 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 12.08.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 0:1 Хоффенхайм КГ
- 06.08.2017 Хоффенхайм 1:2 Болонья ТМК
- 05.08.2017 Хоффенхайм 3:0 Болонья ТМК
- 29.07.2017 Дерби 1:2 Хоффенхайм ТМК
- 22.07.2017 Хоффенхайм 2:3 Дженоа ТМК
- 15.07.2017 Боруссия М 0:0 Хоффенхайм КТЛ
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
- 12.02.2017 Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 17.09.2016 Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург Бундеслига
- 12.03.2016 Хоффенхайм 1:0 Вольфсбург Бундеслига
- 17.10.2015 Вольфсбург 4:2 Хоффенхайм Бундеслига
- 07.02.2015 Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 13.09.2014 Хоффенхайм 1:1 Вольфсбург Бундеслига
- 02.03.2014 Хоффенхайм 6:2 Вольфсбург Бундеслига
- 12.02.2014 Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Кубок Германии
- 21.09.2013 Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 13.04.2013 Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Бундеслига
- 18.11.2012 Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург Бундеслига
- 25.02.2012 Вольфсбург 1:2 Хоффенхайм Бундеслига
- 17.09.2011 Хоффенхайм 3:1 Вольфсбург Бундеслига
- 14.05.2011 Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург Бундеслига
- 18.12.2010 Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Бундеслига
- 04.04.2010 Вольфсбург 4:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 07.11.2009 Хоффенхайм 1:2 Вольфсбург Бундеслига
- 02.05.2009 Вольфсбург 4:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 15.11.2008 Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 7
|20
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 10
|19
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 17
|14
|9.
|Байер Л
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 14
|12
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|11.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 17
|8
|16.
|Гамбург
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|17.
|Вердер
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 9
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 17
|2
Первый тайм
32'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Ориги Дивок заработал фол.
30'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Димата Нани заработал фол.
26'
Ориги Дивок наказан за толчок Фогт Кевин
26'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Пош Штефан получает желтую карточку.
25'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает подножку. Дидави Даниэль заработал фол.
24'
Дидави Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
24'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
23'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
23'
Димата Нани из команды Вольфсбург делает навес
22'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
21'
Кадержабек Павел наказан за толчок Димата Нани
20'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Gian-Luca Itter выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Димата Нани из команды Вольфсбург делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
19'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Крамарич Андрей на финте ушёл от оппонента.
19'
Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
18'
18'
Цубер Стивен выбил мяч на угловой.
18'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
17'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
16'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Крамарич Андрей.
14'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
14'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
13'
Крамарич Андрей попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Крамарич Андрей на финте ушёл от оппонента.
13'
Вагнер Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург подал угловой слева.
12'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Арнольд Максимилиан бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
ПЕНАЛЬТИ! – Пош Штефан фолит в штрафной площади. Ориги Дивок пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
8'
Gian-Luca Itter выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Тиссеран Марсель заработал фол.
7'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
5'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Ют Марк наказан за толчок Арнольд Максимилиан
4'
Гриллич Флориан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
4'
Гриллич Флориан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
4'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
3'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
3'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
3'
Цубер Стивен на финте ушёл от оппонента.
2'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Тиссеран Марсель заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Хоффенхайм
Вольфсбург
39.7% (71)
Ничья:
33.5% (60)
Хоффенхайм
26.8% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.3% (47)
2:1 Вольфсбург:
24% (43)
1:2 Хоффенхайм:
17.9% (32)
2:2 Ничья:
6.1% (11)
1:0 Вольфсбург:
5.6% (10)
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