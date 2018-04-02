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Стадион:
Сент-Этьен
 
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ПСЖ
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:
Прогнозы на матч Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен
2% (2)
Ничья:
6.9% (7)
ПСЖ
91.1% (92)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
35.6% (36)
ПСЖ:
24.8% (25)
ПСЖ:
14.9% (15)
ПСЖ:
6.9% (7)
Ничья:
5% (5)
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