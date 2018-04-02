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Стадион: Жоффруа Гишар
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Сент-Этьен (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 01.04.2018 Нант 0:3 Сент-Этьен Л1
- 18.03.2018 Сент-Этьен 2:0 Генгам Л1
- 10.03.2018 Ренн 1:1 Сент-Этьен Л1
- 03.03.2018 Сент-Этьен 2:2 Дижон Л1
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 17.02.2018 Анже 0:1 Сент-Этьен Л1
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 03.02.2018 Амьен 0:2 Сент-Этьен Л1
- 27.01.2018 Сент-Этьен 2:1 Кан Л1
- 24.01.2018 Труа 1:1 Сент-Этьен КФ
- 21.01.2018 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
- 17.01.2018 Метц 3:0 Сент-Этьен Л1
- 14.01.2018 Сент-Этьен 2:0 Тулуза Л1
- 07.01.2018 Сент-Этьен 2:0 Ним КФ
- 20.12.2017 Генгам 2:1 Сент-Этьен Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 10.12.2017 Марсель 3:0 Сент-Этьен Л1
- 03.12.2017 Сент-Этьен 1:1 Нант Л1
- 28.11.2017 Бордо 3:0 Сент-Этьен Л1
- 24.11.2017 Сент-Этьен 2:2 Страсбург Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =0 -3)
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
- 25.08.2017 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Лига 1
- 14.05.2017 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Лига 1
- 09.09.2016 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 02.03.2016 Сент-Этьен 1:3 ПСЖ Кубок Франции
- 31.01.2016 Сент-Этьен 0:2 ПСЖ Лига 1
- 16.12.2015 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок лиги
- 25.10.2015 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Лига 1
- 08.04.2015 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Кубок Франции
- 25.01.2015 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1
- 13.01.2015 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Кубок лиги
- 31.08.2014 ПСЖ 5:0 Сент-Этьен Лига 1
- 17.03.2014 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1
- 18.12.2013 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен Кубок лиги
- 28.10.2013 Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1
- 18.03.2013 Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1
- 27.11.2012 Сент-Этьен 0:0 ПСЖ Кубок лиги
- 03.11.2012 ПСЖ 1:2 Сент-Этьен Лига 1
- 02.05.2012 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1
- 22.12.2011 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1
- 29.05.2011 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|27
|2
|2
|95 - 21
|83
|2.
|Монако
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|74 - 32
|66
|3.
|Марсель
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|64 - 36
|60
|5.
|Ренн
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 36
|45
|6.
|Ницца
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|42 - 43
|45
|7.
|Монпелье
|Заявка
|31
|10
|15
|6
|31 - 26
|45
|8.
|Нант
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|30 - 33
|44
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|36 - 44
|42
|10.
|Генгам
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|32 - 46
|38
|11.
|Дижон
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|44 - 60
|38
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|34 - 41
|37
|13.
|Кан
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|23 - 39
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|36 - 42
|35
|15.
|Амьен
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|26 - 35
|34
|16.
|Страсбург
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|37 - 56
|33
|17.
|Тулуза
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|29 - 43
|30
|18.
|Труа
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|25 - 42
|29
|19.
|Лилль
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|30 - 49
|28
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|29 - 58
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 6 минут, которая состоится 06.04.2018.
Новости матча
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Источник: Тухель возглавит "ПСЖ" — 20:21
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Прогнозы на матч Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен
2% (2)
Ничья:
6.9% (7)
ПСЖ
91.1% (92)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
35.6% (36)
0:2 ПСЖ:
24.8% (25)
1:3 ПСЖ:
14.9% (15)
0:3 ПСЖ:
6.9% (7)
1:1 Ничья:
5% (5)
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