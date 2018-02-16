Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - СПАЛ 2013

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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сан-Паоло
Состав команд
25
Рейна
Пепе
17
Гамшик
Марек
14
Мертенс
Дрис
97
Мерет
Алекс
27
Фелипе
Диас
25
Луис
Эвертон
19
Куртич
Ясмин
Наполи 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рейна Пепе Вратарь
- 23 Хюсай Эльсейд Защитник
- 26 Кулибали Калиду Защитник
- 33 Альбиоль Рауль Защитник
- 6 Руй Мариу Защитник
- 5 Аллан Маркес Полузащитник
- 8 Жоржиньо Фрелло Полузащитник
- 17 Гамшик Марек Полузащитник
- 7 Кальехон Хосе Нападающий
- 14 Мертенс Дрис Нападающий
- 24 Инсинье Лоренцо Нападающий
- Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Милик Аркадиуш Травмирован
- Гулам Фаузи Травмирован
СПАЛ 2013 3-5-1-1
- Основной состав
- 97 Мерет Алекс Вратарь
- 21 Саламон Бартош Защитник
- 27 Фелипе Диас Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 29 Лаццари Мануэль Полузащитник
- 77 Вивиани Федерико Полузащитник
- 25 Луис Эвертон Полузащитник
- 88 Грасси Альберто Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 19 Куртич Ясмин Полузащитник
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Ционек Тьяго Травмирован
- Боррьелло Марко Травмирован
- Скьявон Эрос Травмирован
- Матьелло Федерико Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
СПАЛ 2013 (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
- 10.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Верона СA
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Кьево 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 19.11.2017 СПАЛ 2013 1:1 Фиорентина СA
- 05.11.2017 Аталанта 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло СA
- 15.10.2017 Болонья 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 01.10.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кротоне СA
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|54 - 15
|63
|2.
|Ювентус
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|61 - 15
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|13
|9
|2
|40 - 19
|48
|4.
|Рома
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|38 - 19
|47
|5.
|Лацио
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|59 - 33
|46
|6.
|Сампдория
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|44 - 32
|41
|7.
|Милан
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 30
|38
|8.
|Аталанта
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|36 - 28
|37
|9.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|12
|4
|35 - 29
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|36 - 34
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 31
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|29 - 37
|27
|13.
|Дженоа
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|19 - 25
|27
|14.
|Кальяри
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|22 - 34
|25
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|14 - 41
|23
|16.
|Кьево
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|21 - 41
|22
|17.
|Кротоне
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|19 - 41
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|23 - 46
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|22 - 48
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|24
|2
|1
|21
|15 - 56
|7
-
Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - СПАЛ 2013До начала игры осталось 1 день 20 часов 10 минут, которая состоится 18.02.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - СПАЛ 2013
Наполи
93.1% (81)
Ничья:
0% (0)
СПАЛ 2013
6.9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Наполи:
33.3% (29)
2:0 Наполи:
32.2% (28)
3:1 Наполи:
8% (7)
2:1 Наполи:
6.9% (6)
1:0 Наполи:
4.6% (4)
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