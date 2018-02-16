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Наполи
 
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СПАЛ 2013
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - СПАЛ 2013

До начала игры осталось 1 день 20 часов 10 минут, которая состоится 18.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Наполи - СПАЛ 2013
Наполи
93.1% (81)
Ничья:
0% (0)
СПАЛ 2013
6.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
33.3% (29)
Наполи:
32.2% (28)
Наполи:
8% (7)
Наполи:
6.9% (6)
Наполи:
4.6% (4)
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