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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Наполи
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Наполи

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 16 минут, которая состоится 22.02.2018.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Наполи
РБ Лейпциг
43.5% (108)
Ничья:
21.8% (54)
Наполи
34.7% (86)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
20.2% (50)
Наполи:
15.3% (38)
Ничья:
14.1% (35)
Наполи:
9.7% (24)
Наполи:
6.9% (17)
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