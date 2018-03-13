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Стадион:
Суонси
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Тоттенхэм

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 21 минуту, которая состоится 17.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Суонси - Тоттенхэм
Суонси
2.7% (2)
Ничья:
10.7% (8)
Тоттенхэм
86.7% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
34.7% (26)
Тоттенхэм:
16% (12)
Тоттенхэм:
14.7% (11)
Тоттенхэм:
14.7% (11)
Ничья:
9.3% (7)
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