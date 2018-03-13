Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Тоттенхэм

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Стадион: Либерти
Предыдущие игры
Суонси (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 10.03.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Суонси ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 27.02.2018 Суонси 2:0 Шеффилд Уэнсдей К
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Суонси К
- 10.02.2018 Суонси 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.02.2018 Суонси 8:1 Ноттс Каунти К
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 27.01.2018 Ноттс Каунти 1:1 Суонси К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 17.01.2018 Суонси 2:1 Вулверхэмптон К
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Вулверхэмптон 0:0 Суонси К
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Суонси: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 0
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси Премьер-лига
- 05.04.2017 Суонси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси Премьер-лига
- 28.02.2016 Тоттенхэм 2:1 Суонси Премьер-лига
- 04.10.2015 Суонси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 04.03.2015 Тоттенхэм 3:2 Суонси Премьер-лига
- 14.12.2014 Суонси 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 19.01.2014 Суонси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.08.2013 Тоттенхэм 1:0 Суонси Премьер-лига
- 30.03.2013 Суонси 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 16.12.2012 Тоттенхэм 1:0 Суонси Премьер-лига
- 01.04.2012 Тоттенхэм 3:1 Суонси Премьер-лига
- 31.12.2011 Суонси 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - ТоттенхэмДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 21 минуту, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч Суонси - Тоттенхэм
Суонси
2.7% (2)
Ничья:
10.7% (8)
Тоттенхэм
86.7% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
34.7% (26)
0:2 Тоттенхэм:
16% (12)
1:3 Тоттенхэм:
14.7% (11)
0:1 Тоттенхэм:
14.7% (11)
1:1 Ничья:
9.3% (7)
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