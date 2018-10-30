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Стадион:
Вулверхэмптон
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 21 час 50 минут.
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:
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон
3.4% (2)
Ничья:
5.1% (3)
Тоттенхэм
91.5% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
39% (23)
Тоттенхэм:
22% (13)
Тоттенхэм:
18.6% (11)
Тоттенхэм:
5.1% (3)
Ничья:
3.4% (2)
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