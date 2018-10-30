Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм

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Стадион: Молинью
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Вулверхэмптон (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 27.10.2018 Брайтон 1:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 20.10.2018 Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 06.10.2018 Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 29.09.2018 Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон ПЛ
- 25.09.2018 Вулверхэмптон 0:0 Лестер КЛ
- 22.09.2018 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 16.09.2018 Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли ПЛ
- 01.09.2018 Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 28.08.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Вулверхэмптон КЛ
- 25.08.2018 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 18.08.2018 Лестер 2:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 11.08.2018 Вулверхэмптон 2:2 Эвертон ПЛ
- 04.08.2018 Вулверхэмптон 2:1 Вильярреал ТМК
- 28.07.2018 Дерби 2:1 Вулверхэмптон ТМК
- 25.07.2018 Сток Сити 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 22.07.2018 Вулверхэмптон 0:0 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Бохум 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 19.07.2018 Вулверхэмптон 1:1 Аякс ТМК
- 14.07.2018 Янг Бойз 0:4 Вулверхэмптон КУ
- 10.07.2018 Базель 1:2 Вулверхэмптон КУ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 29.10.2018 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 24.10.2018 ПСВ 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 20.10.2018 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 06.10.2018 Тоттенхэм 1:0 Кардифф Сити ПЛ
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Брайтон 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
- 14.01.2012 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 10.09.2011 Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 06.03.2011 Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 18.09.2010 Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 10.02.2010 Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 12.12.2009 Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 3
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|24 - 7
|24
|4.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 13
|22
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|16 - 8
|21
|6.
|Борнмут
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 12
|20
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 17
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|11.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 16
|13
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 13
|8
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 23
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 28
|5
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 14
|3
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 21
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - ТоттенхэмДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 21 час 50 минут.
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Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон
3.4% (2)
Ничья:
5.1% (3)
Тоттенхэм
91.5% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
39% (23)
0:2 Тоттенхэм:
22% (13)
0:1 Тоттенхэм:
18.6% (11)
1:3 Тоттенхэм:
5.1% (3)
1:1 Ничья:
3.4% (2)
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