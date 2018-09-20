Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Рома

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Стадион: Ренато Далл'Ара
Предыдущие игры
Болонья (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 16.09.2018 Дженоа 1:0 Болонья СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Фрозиноне 0:0 Болонья СA
- 19.08.2018 Болонья 0:1 СПАЛ 2013 СA
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 04.08.2018 Болонья 1:0 Нюрнберг ТМК
- 31.07.2018 Хаддерсфилд Таун 2:1 Болонья ТМК
- 22.07.2018 Болонья 2:0 Саутгемптон (до 23 лет) ТМК
- 21.07.2018 Болонья 9:0 Комано-Терме ТМК
- 15.07.2018 Болонья 4:0 Ла-Фиорита ТМК
- 12.07.2018 Болонья 6:0 Пинцоло ТМК
- 20.05.2018 Удинезе 1:0 Болонья СA
- 13.05.2018 Болонья 1:2 Кьево СA
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 22.04.2018 Кальяри 0:0 Болонья СA
- 18.04.2018 Сампдория 1:0 Болонья СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
Рома (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 20.07.2018 Рома 1:1 Авеллино ТМК
- 14.07.2018 Латина 0:9 Рома ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
Последние игры между собой
Болонья: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 1
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома Серия A
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья Серия A
- 09.04.2017 Болонья 0:3 Рома Серия A
- 06.11.2016 Рома 3:0 Болонья Серия A
- 11.04.2016 Рома 1:1 Болонья Серия A
- 21.11.2015 Болонья 2:2 Рома Серия A
- 22.02.2014 Болонья 0:1 Рома Серия A
- 29.09.2013 Рома 5:0 Болонья Серия A
- 27.01.2013 Болонья 3:3 Рома Серия A
- 16.09.2012 Рома 2:3 Болонья Серия A
- 29.01.2012 Рома 1:1 Болонья Серия A
- 21.12.2011 Болонья 0:2 Рома Серия A
- 23.02.2011 Болонья 0:1 Рома Серия A
- 19.09.2010 Рома 2:2 Болонья Серия A
- 24.03.2010 Болонья 0:2 Рома Серия A
- 01.11.2009 Рома 2:1 Болонья Серия A
- 05.04.2009 Рома 2:1 Болонья Серия A
- 17.12.2008 Рома 2:0 Болонья Кубок
- 08.11.2008 Болонья 1:1 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|4.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 2
|7
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|Дженоа
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|12.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 10
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - РомаДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 12 часов.
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Прогнозы на матч Болонья - Рома
Болонья
7% (5)
Ничья:
15.5% (11)
Рома
77.5% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рома:
36.6% (26)
0:1 Рома:
19.7% (14)
0:2 Рома:
14.1% (10)
1:1 Ничья:
11.3% (8)
1:0 Болонья:
4.2% (3)
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