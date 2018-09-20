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Болонья
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Рома

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 12 часов.
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Прогнозы на матч Болонья - Рома
Болонья
7% (5)
Ничья:
15.5% (11)
Рома
77.5% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
36.6% (26)
Рома:
19.7% (14)
Рома:
14.1% (10)
Ничья:
11.3% (8)
Болонья:
4.2% (3)
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