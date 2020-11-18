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Интер Милан
 
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Стадион:
Торино

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 5 0.71
2. Мартинес Лаутаро 4 0.57
3. Д'Амброзио Данило 2 0.29
4. Перишич Иван 1 0.14
5. Хакими Ашраф 1 0.14
6. Гальярдини Роберто 1 0.14
7. Брозович Марсело 1 0.14
8. Барелла Николо 0 0
9. Янг Эшли 0 0
10. Коларов Александар 0 0
11. Санчес Алексис 0 0
12. Раноккия Андреа 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 6 (2) 0.86
2. Лукич Саша 3 0.43
3. Линетти Кароль 1 0.14
4. Бремер Глейсон 1 0.14
5. Войвода Мергим 0 0
6. Ринкон Томас 0 0
7. Верди Симоне 0 0
8. Бонаццоли Федерико 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Барелла Николо 2 0
3. Мартинес Лаутаро 2 0
4. Сенси Стефано 0 1
5. Янг Эшли 1 0
6. Раноккия Андреа 1 0
7. Лукаку Ромелу 1 0
8. Де Врей Стефан 1 0
9. Брозович Марсело 1 0
10. Хакими Ашраф 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
3. Н'Кулу Николя 1 0
4. Дзадза Симоне 1 0
5. Родригес Рикардо 1 0
6. Верди Симоне 1 0
7. Белотти Андреа 1 0
8. Линетти Кароль 1 0
9. Бонаццоли Федерико 1 0
10. Гояк Амер 1 0
11. Лукич Саша 1 0
12. Войвода Мергим 1 0
13. Синго Уилфрид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4)
 Торино 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина
Торино Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче
Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Интер Милан 3:1 Торино Серия A Торино 0:3 Интер Милан Серия A Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A
Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 2 дня 11 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Интер Милан 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Торино
    1.37
    5.80
    8.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.50 7.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.80 7.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.80 8.50
      1.37 5.76 8.29

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.00 1.10 5.10 1.14 3.00 1.41 2.40 1.63 2.04 1.85 1.86 2.07 1.50 2.70 1.36 3.30 1.18 5.20 1.13 5.50 1.05 9.40
    5.80 1.09 5.15 1.14 2.94 1.38 2.31 1.61 1.84 2.07 1.47 2.68 1.33 3.18 1.14 4.95 1.11 5.45 1.02 9.10
    7.15 1.12 3.03 1.42 2.71 1.51 2.38 1.64 2.03 1.88 1.81 2.10 1.63 2.39 1.33 3.55 1.13 6.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.42 1.76 2.06 1.35 3.40
    4.25 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.36 3.15 1.22 4.25
    3.74 1.31 3.01 1.43 2.13 1.80 1.77 2.15 1.55 2.62
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.28 1.60 1.66 2.14 1.40 2.75
    5.90 1.13 4.65 1.20 2.28 1.63 1.67 2.20 1.41 2.91 1.15 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.69 2.26
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.40
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Торино

    Исход игры
    Интер Милан
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (25)
    Нет
    50% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    40.4% (21)
    2:1 Интер Милан
    36.5% (19)
    3:1 Интер Милан
    7.7% (4)
    1:0 Интер Милан
    5.8% (3)
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