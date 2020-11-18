Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Торино
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|5
|0.71
|2.
|Мартинес Лаутаро
|4
|0.57
|3.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.29
|4.
|Перишич Иван
|1
|0.14
|5.
|Хакими Ашраф
|1
|0.14
|6.
|Гальярдини Роберто
|1
|0.14
|7.
|Брозович Марсело
|1
|0.14
|8.
|Барелла Николо
|0
|0
|9.
|Янг Эшли
|0
|0
|10.
|Коларов Александар
|0
|0
|11.
|Санчес Алексис
|0
|0
|12.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|6 (2)
|0.86
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.43
|3.
|Линетти Кароль
|1
|0.14
|4.
|Бремер Глейсон
|1
|0.14
|5.
|Войвода Мергим
|0
|0
|6.
|Ринкон Томас
|0
|0
|7.
|Верди Симоне
|0
|0
|8.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|0
|2.
|Барелла Николо
|2
|0
|3.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|4.
|Сенси Стефано
|0
|1
|5.
|Янг Эшли
|1
|0
|6.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|7.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|8.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|9.
|Брозович Марсело
|1
|0
|10.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|4
|0
|2.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|3.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|4.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|5.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|6.
|Верди Симоне
|1
|0
|7.
|Белотти Андреа
|1
|0
|8.
|Линетти Кароль
|1
|0
|9.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|10.
|Гояк Амер
|1
|0
|11.
|Лукич Саша
|1
|0
|12.
|Войвода Мергим
|1
|0
|13.
|Синго Уилфрид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Торино
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина
Торино Последние 20 матчей: +5 =6 -9Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче
Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|5.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 14
|13
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|9.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.00
|1.10
|5.10
|1.14
|3.00
|1.41
|—
|—
|2.40
|1.63
|2.04
|1.85
|1.86
|2.07
|—
|—
|1.50
|2.70
|1.36
|3.30
|1.18
|5.20
|1.13
|5.50
|1.05
|9.40
|
|5.80
|1.09
|5.15
|1.14
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.84
|2.07
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.33
|3.18
|1.14
|4.95
|1.11
|5.45
|1.02
|9.10
|
|7.15
|1.12
|—
|—
|3.03
|1.42
|2.71
|1.51
|2.38
|1.64
|2.03
|1.88
|1.81
|2.10
|1.63
|2.39
|—
|—
|1.33
|3.55
|—
|—
|1.13
|6.73
|—
|—
Прогнозы на матч Интер Милан - Торино
Исход игры
Интер Милан
96.2% (50)
Ничья
3.8% (2)
Торино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
50% (25)
Нет
50% (25)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
40.4% (21)
2:1 Интер Милан
36.5% (19)
3:1 Интер Милан
7.7% (4)
1:0 Интер Милан
5.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!