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Беневенто
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 4 0.29
2. Лападула Джанлука 3 0.21
3. Летиция Гаэтано 3 0.21
4. Инсинье Роберто 2 0.14
5. Кальдирола Лука 2 0.14
6. Сау Марко 1 (1) 0.07
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.07
8. Импрота Риккардо 1 0.07
9. Хетемай Перпарим 0 0
10. Фулон Дам 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.71
2. Тео Эрнандес 4 0.29
3. Кесси Франк 4 (3) 0.29
4. Леау Рафаэл 3 0.21
5. Салемакерс Алексис 2 0.14
6. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.07
7. Ребич Анте 1 0.07
8. Романьоли Алессио 1 0.07
9. Диас Брахим 1 0.07
10. Калабрия Давиде 1 0.07
11. Кастильехо Самуэль 1 0.07
12. Хёуге Йенс 1 0.07
13. Калюлю Пьер 1 0.07
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 4 1
2. Глик Камил 4 0
3. Капрари Джанлука 2 1
4. Ионице Артур 3 0
5. Импрота Риккардо 3 0
6. Барба Федерико 3 0
7. Фулон Дам 3 0
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Туиа Алессандро 2 0
11. Кальдирола Лука 2 0
12. Дабо Брайан 2 0
13. Инсинье Роберто 2 0
14. Лападула Джанлука 1 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 5 0
2. Тео Эрнандес 5 0
3. Калабрия Давиде 3 0
4. Кастильехо Самуэль 3 0
5. Леау Рафаэл 3 0
6. Ибрагимович Златан 2 0
7. Ребич Анте 2 0
8. Романьоли Алессио 2 0
9. Крунич Раде 2 0
10. Габбия Маттео 2 0
11. Кьяер Симон 1 0
12. Чалханоглу Хакан 1 0
13. Беннасер Исмаэль 1 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
15. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 23.53% (4) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Милан 12.9% (4) 22.58% (7) 9.68% (3) 22.58% (7) 0 32.26% (10)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто
Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто
Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма
Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Милан 0:1 Беневенто Серия A Беневенто 2:2 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
2. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
3. Рома Заявка 14 8 3 3 31 - 23 27
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Сассуоло Заявка 14 7 5 2 26 - 17 26
6. Наполи Заявка 14 8 1 5 27 - 15 24
7. Аталанта Заявка 13 6 4 3 28 - 20 22
8. Лацио Заявка 14 6 3 5 22 - 23 21
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 14 5 2 7 23 - 24 17
12. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
13. Болонья Заявка 14 4 3 7 21 - 27 15
14. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
15. Кальяри Заявка 14 3 5 6 21 - 27 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 14 2 5 7 19 - 29 11
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
19. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
20. Торино Заявка 14 1 5 8 22 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Торино Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Беневенто 0% (0)
    X 4.8% (3)
    Милан 95.2% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беневенто
    Ничья
    Милан
    5.58
    4.21
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.30 4.20 1.60
    Бонус: 5 000 ₽ 5.50 4.20 1.62
    Бонус: 5 000 ₽ 5.55 4.20 1.65
      5.58 4.21 1.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.00 0.00 11.50 1.01 4.50 1.18 3.70 1.25 2.37 1.63 2.10 1.77 1.85 2.01 1.70 2.15 1.52 2.50 1.27 3.65 1.20 4.20 1.08 7.20 1.07 7.80 1.01 13.50
    12.75 1.00 10.25 1.01 4.55 1.16 3.54 1.26 2.34 1.58 1.86 1.94 1.57 2.56 1.28 3.64 1.20 4.35 1.07 7.10 1.05 7.60
    5.12 1.20 2.39 1.64 2.13 1.79 1.88 2.03 1.68 2.31 1.55 2.58 1.22 4.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.60 1.55 2.33 1.20 4.20
    3.38 1.32 2.32 1.61 1.61 2.32 1.22 4.30 1.15 5.30
    3.08 1.42 2.43 1.62 1.85 2.06 1.59 2.49 1.41 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
    4.95 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.21
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    Где смотреть матч Беневенто - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Беневенто - Милан

    Исход игры
    Беневенто
    0% (0)
    Ничья
    4.8% (3)
    Милан
    95.2% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.67% (43)
    Меньше
    28.33% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (42)
    Нет
    30% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    50.8% (32)
    0:2 Милан
    20.6% (13)
    1:3 Милан
    9.5% (6)
    0:1 Милан
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
    0:3 Милан
    3.2% (2)
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