Беневенто
Позже
Стадион: Чиро Вигорито
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|4
|0.29
|2.
|Лападула Джанлука
|3
|0.21
|3.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.21
|4.
|Инсинье Роберто
|2
|0.14
|5.
|Кальдирола Лука
|2
|0.14
|6.
|Сау Марко
|1 (1)
|0.07
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.07
|8.
|Импрота Риккардо
|1
|0.07
|9.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|10.
|Фулон Дам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.71
|2.
|Тео Эрнандес
|4
|0.29
|3.
|Кесси Франк
|4 (3)
|0.29
|4.
|Леау Рафаэл
|3
|0.21
|5.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.14
|6.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.07
|7.
|Ребич Анте
|1
|0.07
|8.
|Романьоли Алессио
|1
|0.07
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.07
|10.
|Калабрия Давиде
|1
|0.07
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.07
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.07
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.07
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|1
|2.
|Глик Камил
|4
|0
|3.
|Капрари Джанлука
|2
|1
|4.
|Ионице Артур
|3
|0
|5.
|Импрота Риккардо
|3
|0
|6.
|Барба Федерико
|3
|0
|7.
|Фулон Дам
|3
|0
|8.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|10.
|Туиа Алессандро
|2
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|12.
|Дабо Брайан
|2
|0
|13.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|14.
|Лападула Джанлука
|1
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|5
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|5
|0
|3.
|Калабрия Давиде
|3
|0
|4.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|5.
|Леау Рафаэл
|3
|0
|6.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|7.
|Ребич Анте
|2
|0
|8.
|Романьоли Алессио
|2
|0
|9.
|Крунич Раде
|2
|0
|10.
|Габбия Маттео
|2
|0
|11.
|Кьяер Симон
|1
|0
|12.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|13.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|14.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|15.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Милан
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|0
|32.26% (10)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =4 -8Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто
Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто
Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 17
|33
|3.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 23
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 17
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|27 - 15
|24
|7.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 20
|22
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 23
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|23 - 24
|17
|12.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 29
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|20.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|22 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|7.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто - Милан
Исход игры
Беневенто
0% (0)
Ничья
4.8% (3)
Милан
95.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
71.67% (43)
Меньше
28.33% (17)
Обе команды забьют
Да
70% (42)
Нет
30% (18)
Популярный счёт
1:2 Милан
50.8% (32)
0:2 Милан
20.6% (13)
1:3 Милан
9.5% (6)
0:1 Милан
4.8% (3)
2:2 Ничья
3.2% (2)
0:3 Милан
3.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!