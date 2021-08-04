Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Германия
Позже
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
Армения
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.5
|2.
|Гнабри Серж
|1
|0.25
|3.
|Горецка Леон
|1
|0.25
|4.
|Сане Лерой
|1
|0.25
|5.
|Хаверц Кай
|1
|0.25
|6.
|Вернер Тимо
|1
|0.25
|7.
|Мусиала Джамал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсегян Тигран
|2 (1)
|0.5
|2.
|Байрамян Хорен
|1
|0.25
|3.
|Ароян Вараздат
|1
|0.25
|4.
|Сперцян Эдуард
|1
|0.25
|5.
|Григорян Артак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джан Эмре
|1
|0
|2.
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|1
|0
|4.
|Госенс Робин
|1
|0
|5.
|Сане Лерой
|1
|0
|6.
|Хаверц Кай
|1
|0
|7.
|Мусиала Джамал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|3.
|Барсегян Тигран
|2
|0
|4.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|5.
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|6.
|Оганесян Камо
|1
|0
|7.
|Восканян Тарон
|1
|0
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германия
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Армения
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Германия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Лихтенштейн 0:2 Германия Англия 2:0 Германия Германия 2:2 Венгрия Португалия 2:4 Германия
Франция 1:0 Германия Германия 7:1 Латвия Германия 1:1 Дания Германия 1:2 Северная Македония Румыния 0:1 Германия Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь
Армения Последние 20 матчей: +9 =5 -6Северная Македония 0:0 Армения Швеция 3:1 Армения Хорватия 1:1 Армения Армения 3:2 Румыния
Армения 2:0 Исландия Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн
Последние игры между собой
Германия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|Румыния
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|Исландия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
Прогнозы на матч Германия - Армения
Исход игры
Германия
97.3% (36)
Ничья
2.7% (1)
Армения
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
88.89% (32)
Меньше
11.11% (4)
Обе команды забьют
Да
27.78% (10)
Нет
72.22% (26)
Популярный счёт
3:0 Германия
48.6% (18)
4:0 Германия
13.5% (5)
3:1 Германия
10.8% (4)
2:0 Германия
8.1% (3)
4:1 Германия
5.4% (2)
2:1 Германия
5.4% (2)
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