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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Германия
 
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Стадион:
Армения

Бомбардиры внутри турнира

Германия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.5
2. Гнабри Серж 1 0.25
3. Горецка Леон 1 0.25
4. Сане Лерой 1 0.25
5. Хаверц Кай 1 0.25
6. Вернер Тимо 1 0.25
7. Мусиала Джамал 0 0
Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсегян Тигран 2 (1) 0.5
2. Байрамян Хорен 1 0.25
3. Ароян Вараздат 1 0.25
4. Сперцян Эдуард 1 0.25
5. Григорян Артак 0 0

Карточки

Германия
# Игрок      
1. Джан Эмре 1 0
2. Рюдигер Антонио 1 0
3. Киммих Йозуа 1 0
4. Госенс Робин 1 0
5. Сане Лерой 1 0
6. Хаверц Кай 1 0
7. Мусиала Джамал 1 0
Армения
# Игрок      
1. Байрамян Хорен 2 0
2. Ароян Вараздат 2 0
3. Барсегян Тигран 2 0
4. Мхитарян Генрих 1 0
5. Амбарцумян Оганес 1 0
6. Оганесян Камо 1 0
7. Восканян Тарон 1 0
8. Адамян Саркис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Германия 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Армения 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Германия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лихтенштейн 0:2 Германия Англия 2:0 Германия Германия 2:2 Венгрия Португалия 2:4 Германия
Франция 1:0 Германия Германия 7:1 Латвия Германия 1:1 Дания Германия 1:2 Северная Македония Румыния 0:1 Германия Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь
Армения Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Северная Македония 0:0 Армения Швеция 3:1 Армения Хорватия 1:1 Армения Армения 3:2 Румыния
Армения 2:0 Исландия Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн

Последние игры между собой

Германия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Германия 6:1 Армения Товарищеские матчи

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Германия Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
4. Румыния Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
5. Исландия Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Германия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Румыния Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Исландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Армения Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Румыния Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Северная Македония Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 2 дня 18 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Германия 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Армения 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Армения
    1.08
    15.00
    40.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Германия - Армения онлайн


    Прогнозы на матч Германия - Армения

    Исход игры
    Германия
    97.3% (36)
    Ничья
    2.7% (1)
    Армения
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.89% (32)
    Меньше
    11.11% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    27.78% (10)
    Нет
    72.22% (26)
    Популярный счёт
    3:0 Германия
    48.6% (18)
    4:0 Германия
    13.5% (5)
    3:1 Германия
    10.8% (4)
    2:0 Германия
    8.1% (3)
    4:1 Германия
    5.4% (2)
    2:1 Германия
    5.4% (2)
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