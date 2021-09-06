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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Германия
 
Позже

Стадион:
Румыния

История личных встреч

Германия
Румыния

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнабри Серж 4 0.67
Вернер Тимо 3 0.5
Сане Лерой 2 0.33
Гюндоган Илкай 2 (1) 0.33
Горецка Леон 1 0.17
Хаверц Кай 1 0.17
Ройс Марко 1 0.17
Хофманн Йонас 1 0.17
Рюдигер Антонио 1 0.17
Адейеми Карим 1 0.17
Киммих Йозуа 0 0
Вирц Флориан 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикылдэу Александру 2 0.33
Хаджи Янис 1 0.17
Станчу Николае 1 0.17
Тэнасе Флорин 1 0.17
Маня Кристьян 1 0.17
Тошка Алин 1 0.17
Ман Деннис 1 0.17
Михэйлэ Валентин 1 0.17
Марин Рэзван 0 0
Банку Никусор 0 0
Кешерю Клаудиу 0 0
Кирикеш Влад 0 0
Маркович Йован 0 0

Карточки

Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Госенс Робин 1 0
Сане Лерой 1 0
Хаверц Кай 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 1 1
Максим Александру 2 0
Неделку Драгош 2 0
Банку Никусор 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Могос Василе 1 0
Хаджи Янис 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

17
9
10 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
5
29%
29%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0
Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2 Германия - Турция 3:3 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Испания 1:1
Румыния
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0
Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Испания - Румыния 5:0 Румыния - Швеция 0:2 Румыния - Норвегия 1:1 Фарерские острова - Румыния 0:3 Румыния - Мальта 1:0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 6 5 0 1 17 - 2 15
2. Армения Заявка 6 3 2 1 7 - 9 11
3. Румыния Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
4. Северная Македония Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
5. Исландия Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
6. Лихтенштейн Заявка 6 0 1 5 2 - 15 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Германия Заявка 3 2 0 1 10 - 2 6
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Армения Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
4. Румыния Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Германия 98.2% (56)
    X 0% (0)
    Румыния 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Румыния
    1.14
    9.63
    31.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Германия - Румыния онлайн


    Прогнозы на матч Германия - Румыния

    Исход игры
    Германия
    98.2% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Румыния
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    39.58% (19)
    Нет
    60.42% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Германия
    23.2% (13)
    3:0 Германия
    23.2% (13)
    3:1 Германия
    17.9% (10)
    4:1 Германия
    10.7% (6)
    4:0 Германия
    3.6% (2)
    2:1 Германия
    3.6% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
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