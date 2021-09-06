Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Германия
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Стадион: Фолькспаркштадион
Румыния
История личных встреч
Германия
Румыния
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гнабри Серж
|4
|0.67
|Вернер Тимо
|3
|0.5
|Сане Лерой
|2
|0.33
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.33
|Горецка Леон
|1
|0.17
|Хаверц Кай
|1
|0.17
|Ройс Марко
|1
|0.17
|Хофманн Йонас
|1
|0.17
|Рюдигер Антонио
|1
|0.17
|Адейеми Карим
|1
|0.17
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Вирц Флориан
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикылдэу Александру
|2
|0.33
|Хаджи Янис
|1
|0.17
|Станчу Николае
|1
|0.17
|Тэнасе Флорин
|1
|0.17
|Маня Кристьян
|1
|0.17
|Тошка Алин
|1
|0.17
|Ман Деннис
|1
|0.17
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.17
|Марин Рэзван
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|Кирикеш Влад
|0
|0
|Маркович Йован
|0
|0
Карточки
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|1
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
17
9
10 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
5
29%
29%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0
Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2 Германия - Турция 3:3 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Испания 1:1
Румыния
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0
Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Испания - Румыния 5:0 Румыния - Швеция 0:2 Румыния - Норвегия 1:1 Фарерские острова - Румыния 0:3 Румыния - Мальта 1:0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 2
|15
|2.
|Армения
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 9
|11
|3.
|Румыния
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|5.
|Исландия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Германия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Германия - Румыния
Исход игры
Германия
98.2% (55)
Ничья
0% (0)
Румыния
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.92% (35)
Меньше
27.08% (13)
Обе команды забьют
Да
39.58% (19)
Нет
60.42% (29)
Популярный счёт
2:0 Германия
23.2% (13)
3:0 Германия
23.2% (13)
3:1 Германия
17.9% (10)
4:1 Германия
10.7% (6)
4:0 Германия
3.6% (2)
2:1 Германия
3.6% (2)
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