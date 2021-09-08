Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Северная Македония
0:0
Конец матча
Стадион: Тодор Проески
Румыния
27' Желтая карточкаРистовски Милан
48' Желтая карточкаНеделку Драгош
71' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
86' Желтая карточкаМуслиу Визар
10
Барди
Энис
22
Камора
Мауру
20
Ман
Деннис
13
Сореску
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Атанасов ЯниПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Миовски БоянНападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
-
13 Сореску ДеянНападающий
- Запасные игроки
-
12 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
-
21 Гицэ ВирджилЗащитник
-
11 Марин МариусПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
19 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
Ход матча
27'
48'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трайковски Александар
|3
|0.5
|2.
|Элмас Эльиф
|2
|0.33
|3.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.17
|4.
|Барди Энис
|1
|0.17
|5.
|Адеми Ариян
|1
|0.17
|6.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.17
|7.
|Пандев Горан
|1
|0.17
|8.
|Велкоски Дарко
|1
|0.17
|9.
|Ристовски Стефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|2
|0.33
|2.
|Хаджи Янис
|1
|0.17
|3.
|Станчу Николае
|1
|0.17
|4.
|Тэнасе Флорин
|1
|0.17
|5.
|Маня Кристьян
|1
|0.17
|6.
|Тошка Алин
|1
|0.17
|7.
|Ман Деннис
|1
|0.17
|8.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.17
|9.
|Марин Рэзван
|0
|0
|10.
|Банку Никусор
|0
|0
|11.
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|12.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|13.
|Маркович Йован
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Муслиу Визар
|2
|0
|3.
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|4.
|Спировски Стефан
|1
|0
|5.
|Ристовски Стефан
|1
|0
|6.
|Велкоски Дарко
|1
|0
|7.
|Радески Марьян
|1
|0
|8.
|Николов Бобан
|1
|0
|9.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|10.
|Ристовски Милан
|1
|0
|11.
|Стояновски Влатко
|1
|0
|12.
|Элмас Эльиф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пушкаш Георге
|1
|1
|2.
|Максим Александру
|2
|0
|3.
|Неделку Драгош
|2
|0
|4.
|Банку Никусор
|2
|0
|5.
|Кирикеш Влад
|1
|0
|6.
|Ницэ Флорин
|1
|0
|7.
|Могос Василе
|1
|0
|8.
|Хаджи Янис
|1
|0
|9.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|10.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Северная Македония
|18.18% (2)
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|Румыния
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: +8 =6 -6Исландия 2:2 Северная Македония Северная Македония 0:0 Армения Северная Македония 0:3 Голландия Украина 2:1 Северная Македония
Австрия 3:1 Северная Македония Северная Македония 4:0 Казахстан Северная Македония 1:1 Словения Германия 1:2 Северная Македония Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония
Румыния Последние 20 матчей: +7 =3 -10Румыния 2:0 Лихтенштейн Исландия 0:2 Румыния Англия 1:0 Румыния Румыния 1:2 Грузия
Армения 3:2 Румыния Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Румыния: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 2
|15
|2.
|Армения
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 9
|11
|3.
|Румыния
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|5.
|Исландия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Германия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Северная Македония 0:0 Румыния
Исход игры
Северная Македония
12.1% (17)
Ничья
58.6% (82)
Румыния
29.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
82.86% (116)
Нет
17.14% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.4% (72)
1:2 Румыния
19.3% (27)
0:1 Румыния
7.1% (10)
2:1 Северная Македония
6.4% (9)
1:0 Северная Македония
5% (7)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Румыния
2.1% (3)
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