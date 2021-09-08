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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Северная Македония
0:0
Конец матча

Стадион:
Румыния
0'
27' Желтая карточка
Ристовски Милан
48' Желтая карточка
Неделку Драгош
71' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
86' Желтая карточка
Муслиу Визар
90'+4
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
8
Алиоски
Эгзиян
20
Спировски
Стефан
10
Барди
Энис
7
Элмас
Эльиф
21
Костадинов
Тихомир
19
Ристовски
Милан
11
Чурлинов
Дарко
1
Ницэ
Флорин
2
Ратиу
Андрей
6
Кирикеш
Влад
5
Неделчару
Ионуц
22
Камора
Мауру
23
Станчу
Николае
14
Неделку
Драгош
8
Чикылдэу
Александру
20
Ман
Деннис
9
Маркович
Йован
13
Сореску
Деян
Северная Македония
4-3-3
Румыния
4-3-3

Ход матча

27'
Ристовски Милан
 
48'
 
Неделку Драгош
63'
 
Марин Рэзван
Неделку Драгош
63'
 
Кордя Андрей
Маркович Йован
64'
Ристевски Кирче
Велкоски Дарко
 
64'
Яхович Адис
Ристовски Милан
 
71'
Костадинов Тихомир
 
74'
 
Марин Мариус
Сореску Деян
78'
Николов Бобан
Чурлинов Дарко
 
78'
Трайковски Александар
Спировски Стефан
 
86'
Муслиу Визар
 
90'
Асковски Стефан
Барди Энис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трайковски Александар 3 0.5
2. Элмас Эльиф 2 0.33
3. Алиоски Эгзиян 1 0.17
4. Барди Энис 1 0.17
5. Адеми Ариян 1 0.17
6. Несторовски Илья 1 (1) 0.17
7. Пандев Горан 1 0.17
8. Велкоски Дарко 1 0.17
9. Ристовски Стефан 0 0
Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 2 0.33
2. Хаджи Янис 1 0.17
3. Станчу Николае 1 0.17
4. Тэнасе Флорин 1 0.17
5. Маня Кристьян 1 0.17
6. Тошка Алин 1 0.17
7. Ман Деннис 1 0.17
8. Михэйлэ Валентин 1 0.17
9. Марин Рэзван 0 0
10. Банку Никусор 0 0
11. Кешерю Клаудиу 0 0
12. Кирикеш Влад 0 0
13. Маркович Йован 0 0

Карточки

Северная Македония
# Игрок      
1. Пандев Горан 2 0
2. Муслиу Визар 2 0
3. Костадинов Тихомир 2 0
4. Спировски Стефан 1 0
5. Ристовски Стефан 1 0
6. Велкоски Дарко 1 0
7. Радески Марьян 1 0
8. Николов Бобан 1 0
9. Алиоски Эгзиян 1 0
10. Ристовски Милан 1 0
11. Стояновски Влатко 1 0
12. Элмас Эльиф 1 0
Румыния
# Игрок      
1. Пушкаш Георге 1 1
2. Максим Александру 2 0
3. Неделку Драгош 2 0
4. Банку Никусор 2 0
5. Кирикеш Влад 1 0
6. Ницэ Флорин 1 0
7. Могос Василе 1 0
8. Хаджи Янис 1 0
9. Попеску Овидиу 1 0
10. Михэйлэ Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Северная Македония 18.18% (2) 0 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Румыния 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Исландия 2:2 Северная Македония Северная Македония 0:0 Армения Северная Македония 0:3 Голландия Украина 2:1 Северная Македония
Австрия 3:1 Северная Македония Северная Македония 4:0 Казахстан Северная Македония 1:1 Словения Германия 1:2 Северная Македония Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония
Румыния Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Румыния 2:0 Лихтенштейн Исландия 0:2 Румыния Англия 1:0 Румыния Румыния 1:2 Грузия
Армения 3:2 Румыния Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Румыния: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Румыния 3:2 Северная Македония Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Румыния 0:1 Северная Македония Товарищеские матчи

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 6 5 0 1 17 - 2 15
2. Армения Заявка 6 3 2 1 7 - 9 11
3. Румыния Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
4. Северная Македония Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
5. Исландия Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
6. Лихтенштейн Заявка 6 0 1 5 2 - 15 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Германия Заявка 3 2 0 1 10 - 2 6
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Армения Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
4. Румыния Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Ристовски Милан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Северная Македония 12.1% (17)
X 58.6% (82)
Румыния 29.3% (41)
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Прогнозы на матч Северная Македония 0:0 Румыния

Исход игры
Северная Македония
12.1% (17)
Ничья
58.6% (82)
Румыния
29.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
82.86% (116)
Нет
17.14% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.4% (72)
1:2 Румыния
19.3% (27)
0:1 Румыния
7.1% (10)
2:1 Северная Македония
6.4% (9)
1:0 Северная Македония
5% (7)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Румыния
2.1% (3)
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