Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.15
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.15
|3.
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.12
|4.
|Хименес Рауль
|4
|0.12
|5.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.09
|6.
|Саисс Ромен
|3
|0.09
|7.
|Траоре Адама
|1
|0.03
|8.
|Боли Вийи
|1
|0.03
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|10.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|11.
|Коди Конор
|1
|0.03
|12.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Жозе
|1
|0.03
|14.
|Витинью II
|0
|0
|15.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|16.
|Килман Макс
|0
|0
|17.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|8 (3)
|0.24
|2.
|Уэлбек Данни
|5
|0.15
|3.
|Троссар Леандро
|4
|0.12
|4.
|Данк Льюис
|4
|0.12
|5.
|Гросс Паскаль
|3 (3)
|0.09
|6.
|Коннолли Аарон
|2
|0.06
|7.
|Марч Соломон
|2
|0.06
|8.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|10.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.03
|11.
|Лемпти Тарик
|1
|0.03
|12.
|Биссума Ив
|1
|0.03
|13.
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|14.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|7
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|3.
|Траоре Адама
|4
|0
|4.
|Коди Конор
|4
|0
|5.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|6.
|Нету Педру
|4
|0
|7.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|8.
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|9.
|Килман Макс
|3
|0
|10.
|Силва Фабио
|2
|0
|11.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|12.
|Саисс Ромен
|2
|0
|13.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|14.
|Боли Вийи
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|5
|1
|3.
|Уайт Бен
|4
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|5.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|6.
|Гросс Паскаль
|3
|0
|7.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|8.
|Вельтман Йоел
|3
|0
|9.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|10.
|Троссар Леандро
|2
|0
|11.
|Альсате Стивен
|2
|0
|12.
|Мопе Нил
|1
|0
|13.
|Райан Мэтт
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|19.35% (6)
|Брайтон
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон
Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|71 - 24
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 39
|63
|4.
|Челси
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 31
|61
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|60 - 38
|56
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|48 - 38
|48
|11.
|Лидс
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|50 - 52
|47
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|33 - 46
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 56
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 59
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|36 - 56
|36
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|5
|2
|27
|18 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|Лестер
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 22
|28
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|11 - 25
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|9.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|13.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Брайтон
Исход игры
Вулверхэмптон
72.1% (31)
Ничья
25.6% (11)
Брайтон
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.81% (10)
Меньше
76.19% (32)
Обе команды забьют
Да
45.24% (19)
Нет
54.76% (23)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
37.2% (16)
1:1 Ничья
20.9% (9)
2:1 Вулверхэмптон
20.9% (9)
2:0 Вулверхэмптон
11.6% (5)
0:0 Ничья
4.7% (2)
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