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Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.15
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.15
3. Силва Фабио 4 (1) 0.12
4. Хименес Рауль 4 0.12
5. Поденсе Даниэл 3 0.09
6. Саисс Ромен 3 0.09
7. Траоре Адама 1 0.03
8. Боли Вийи 1 0.03
9. Моутинью Жоау 1 0.03
10. Аит-Нури Раян 1 0.03
11. Коди Конор 1 0.03
12. Дендонкер Леандер 1 0.03
13. Виллиан Жозе 1 0.03
14. Витинью II 0 0
15. Семеду Нелсон 0 0
16. Килман Макс 0 0
17. Отасоуи Оуэн 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 8 (3) 0.24
2. Уэлбек Данни 5 0.15
3. Троссар Леандро 4 0.12
4. Данк Льюис 4 0.12
5. Гросс Паскаль 3 (3) 0.09
6. Коннолли Аарон 2 0.06
7. Марч Соломон 2 0.06
8. Лаллана Адам 1 0.03
9. Вельтман Йоел 1 0.03
10. Макаллистер Алексис 1 0.03
11. Лемпти Тарик 1 0.03
12. Биссума Ив 1 0.03
13. Альсате Стивен 1 0.03
14. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 7 0
2. Моутинью Жоау 4 1
3. Траоре Адама 4 0
4. Коди Конор 4 0
5. Семеду Нелсон 4 0
6. Нету Педру 4 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Поденсе Даниэл 3 0
9. Килман Макс 3 0
10. Силва Фабио 2 0
11. Марсал Фернандо 2 0
12. Саисс Ромен 2 0
13. Патрисиу Руй 1 0
14. Боли Вийи 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 5 1
3. Уайт Бен 4 1
4. Бёрн Дэн 5 0
5. Лемпти Тарик 3 1
6. Гросс Паскаль 3 0
7. Уэбстер Адам 3 0
8. Вельтман Йоел 3 0
9. Джаханбакш Алиреза 2 0
10. Троссар Леандро 2 0
11. Альсате Стивен 2 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 9.68% (3) 12.9% (4) 22.58% (7) 12.9% (4) 22.58% (7) 19.35% (6)
 Брайтон 20.59% (7) 11.76% (4) 14.71% (5) 23.53% (8) 8.82% (3) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон
Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Брайтон Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Брайтон Брайтон 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:3 Брайтон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 25 5 4 71 - 24 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 34 19 6 9 61 - 39 63
4. Челси Заявка 34 17 10 7 53 - 31 61
5. Вест Хэм Заявка 34 17 7 10 55 - 44 58
6. Тоттенхэм Заявка 34 16 8 10 60 - 38 56
7. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
10. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
11. Лидс Заявка 34 14 5 15 50 - 52 47
12. Вулверхэмптон Заявка 34 11 9 14 33 - 46 42
13. Кристал Пэлас Заявка 33 10 8 15 34 - 56 38
14. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
15. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
16. Ньюкасл Заявка 34 9 9 16 36 - 56 36
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 5 2 27 18 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
6. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
7. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
7. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
8. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
9. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
10. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
13. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2021, осталось 2 дня 8 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Вулверхэмптон 72.1% (31)
    X 25.6% (11)
    Брайтон 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Брайтон
    3.47
    3.46
    2.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Брайтон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    72.1% (31)
    Ничья
    25.6% (11)
    Брайтон
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.81% (10)
    Меньше
    76.19% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    45.24% (19)
    Нет
    54.76% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Вулверхэмптон
    37.2% (16)
    1:1 Ничья
    20.9% (9)
    2:1 Вулверхэмптон
    20.9% (9)
    2:0 Вулверхэмптон
    11.6% (5)
    0:0 Ничья
    4.7% (2)
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