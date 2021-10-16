Лига чемпионов АФК 2021
Персеполис
0:3
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:1
27' ГолАль-Доссари Салем
35' Желтая карточкаАсади Реза
47' Желтая карточкаАгаи Саид
0:2
50' ГолГомис Бафетимби
57' Желтая карточкаFarshad Faraji
61' Желтая карточкаМарега Мусса
0:3
70' ГолГомис Бафетимби
72' Желтая карточкаАбдулайи Али
80' Желтая карточкаMohamad Sharifi
81
Лак
Хамед
77
Агаи
Саид
96
Асади
Реза
10
Сарлак
Милад
19
Амири
Вахид
- Основной состав
-
81 Лак ХамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Агаи СаидЗащитник
- Полузащитник
-
96 Асади РезаПолузащитник
-
10 Сарлак МиладПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амири ВахидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шири МехдиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Hamed Pakdel
-
23 Ali Shojaei
-
-
-
-
66 Ali Nemati
-
Главный тренер: Yahya Golmohammadi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Хёнсу ЧанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марега МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Жардим Леонарду
Ход матча
27'
35'
47'
50'
57'
61'
70'
72'
80'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Персеполис
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Shahriar Moghanlou
|4
|0.5
|Тораби Мехди
|3 (2)
|0.38
|Хоссейни Джалаледдин
|2
|0.25
|Камябиниа Камаледдин
|2
|0.25
|Isa Al Khatir
|2
|0.25
|Канаани Хуссейн
|1
|0.13
|Ehsan Pahlavan
|1
|0.13
|Асади Реза
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Бафетимби
|6
|0.75
|Аль-Доссари Салем
|2
|0.25
|Вьетто Лусиано
|2
|0.25
|Бахебри Хаттан
|2
|0.25
|Каррильо Андре
|1
|0.13
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.13
|Абдулайи Али
|1
|0.13
|Перейра Матеус
|0
|0
|Марега Мусса
|0
|0
|Канно Мохамед
|0
|0
Карточки
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Farshad Faraji
|2
|0
|Алишах Омид
|1
|0
|Агаи Саид
|1
|0
|Канаани Хуссейн
|1
|0
|Амири Вахид
|1
|0
|Тораби Мехди
|1
|0
|Shahriar Moghanlou
|1
|0
|Сарлак Милад
|1
|0
|Mohamad Sharifi
|1
|0
|Асади Реза
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канно Мохамед
|2
|0
|Аль-Маюф Абдулла
|1
|0
|Бахебри Хаттан
|1
|0
|Марега Мусса
|1
|0
|Абдулайи Али
|1
|0
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
5
63%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
4
27%
3
20%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
5
33%
5
33%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Персеполис
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Istiqlol2 - Персеполис 0:1 Пайкан - Персеполис 0:2 Персеполис - Тракторсази 3:1 Машин Сази - Персеполис 0:5
Персеполис - Эстеглал 0:0 Персеполис - Алюминиум 2:0 Фулад Хузестан - Персеполис 0:0 Персеполис - Гохар 3:1 Мес Рафсанжан - Персеполис 0:1 Зоб Ахан - Персеполис 1:2 Shahin Bandar Ameri - Персеполис 1:4 Персеполис - Эстеглал 1:0 Сепахан - Персеполис 1:1 Персеполис - Аль-Райян 4:2 Al Wahda3 - Персеполис 1:0 Гоа - Персеполис 0:4 Персеполис - Гоа 2:1 Аль-Райян - Персеполис 1:3 Персеполис - Al Wahda3 1:0 Персеполис - Нассаджи Мазендеран 2:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:2 Эстеглал - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 0:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 5:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 1:1 Аль-Шабаб Дубай - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:2 АГМК - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 3:1 Shabab Al-Ahli Dubai FC - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - АГМК 2:2 Аль-Иттихад II - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кадисия 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|4.
|АГМК
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|Тракторсази
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Пахтакор
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|2.
|Аль-Духайл
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|4.
|Аль-Шорта III
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Аль-Вехдат
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|4.
|Фулад Хузестан
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Al Wahda3
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Гоа
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
|4.
|Аль-Райян
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Бангкок Гласс
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|Вьеттел
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|4.
|Кайя
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|2.
|Похан Стилерс
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|4.
|Ратчабури
|6
|0
|2
|4
|0 - 10
|2
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|5
|1
|0
|22 - 5
|16
|2.
|Гамба Осака
|6
|2
|3
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Чианграй Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|6
|0
|0
|6
|1 - 27
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|6
|6
|0
|0
|27 - 3
|18
|2.
|Тэгу
|6
|4
|0
|2
|22 - 6
|12
|3.
|Керес-Негрос
|6
|1
|1
|4
|4 - 24
|4
|4.
|Бэйцзин Гоань
|6
|0
|1
|5
|3 - 23
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Китчи
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|Порт
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|0
|0
|6
|1 - 17
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|АГМК
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Духайл
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Эстеглал
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Аль-Садд
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Фулад Хузестан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Гоа
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Похан Стилерс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Гамба Осака
|3
|1
|2
|0
|11 - 4
|5
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|13 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|2 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Китчи
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|АГМК
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|2.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Аль-Духайл
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Фулад Хузестан
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Гоа
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Похан Стилерс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Гамба Осака
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|1 - 18
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|1
|0
|2
|3 - 17
|3
|4.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|1
|2
|1 - 10
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Китчи
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Духайл
|Олунга Майкл
|8
|1
|0
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|Gustavo Souza III
|8
|3
|0
|3.
|Тэгу
|Силва Эдгар
|6
|0
|0
|4.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Гомис Бафетимби
|6
|0
|0
|5.
|Чонбук Хендай Моторс
|Бэрроу Моду
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Райян
|Ком Франк
|3
|1
|2.
|Al Wahda3
|Mansor Al Harbi2
|3
|1
|3.
|Кайя
|Рота Симоне
|1
|2
|4.
|Тампинс Роверс
|Ханапи Ясир
|2
|1
|5.
|Похан Стилерс
|Син Кван-Хун
|2
|1