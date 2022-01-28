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Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022

2021-2022
Ямайка
FIFA #59
1:0
Второй тайм: 75'
Мексика
FIFA #9
0'
45' Красная карточка
Лоу Дэмион
1:0
50' Гол
Джонсон Даниэль
75'
1
Блэйк
Андре
21
Браун
Джавейн
17
Лоу
Дэмион
3
Пиннок
Итан
20
Лоуренс
Кемар
22
Уильямс
Девон
7
Lamar
Walker
4
Моррисон
Равел
8
Джонсон
Даниэль
12
Флеммингс
Джуниор
18
Антонио
Майкл
13
Очоа
Гильермо
3
Jorge
Sanchez
Colacio
III
2
Морено
Эктор
15
Араухо
Нестор
23
Гальярдо
Хесус
8
Родригес
Карлос
16
Эррера
Эктор
18
Гуардадо
Андрес
9
Антуна
Уриэль
11
Фунес
Рохелио
10
Вега
Эрнесто
Ямайка
4-1-4-1
Мексика
4-3-3

История личных встреч

Ямайка
Мексика

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ОМЧ2СА
2:1
ЗКК
0:1
ЗКК
0:0
КА
2:0
ЗКК
1:3
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ямайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.22
Николсон Шамар 2 0.22
Джонсон Даниэль 1 0.11
Руф Кемар 1 0.11
Фишер Онил 1 0.11
Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Эктор 1 0.11
Эррера Эктор 1 0.11
Фунес Рохелио 1 0.11
Корона Хесус 1 0.11
Лосано Ирвинг 1 0.11
Мартин Энри 1 0.11
Вега Эрнесто 1 0.11
Jorge Sanchez Colacio III 1 0.11
Кордова Франсиско 1 0.11
Хименес Рауль 1 (1) 0.11
Пинеда Орбелин 1 (1) 0.11

Карточки

Ямайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 3 1
Уотсон Джи-Вон 2 0
Бёрк Кори 2 0
Грэй Андре 1 0
Руф Кемар 1 0
Тёрготт Блэйр 1 0
Лоуренс Кемар 1 0
Фишер Онил 1 0
Бэйли Леон 1 0
Anthony Grant II 1 0
Николсон Шамар 1 0
Браун Джавейн 1 0
Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Нестор 2 1
Лосано Ирвинг 2 0
Монтес Сесар 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Морено Эктор 1 0
Хименес Рауль 1 0
Корона Хесус 1 0
Гальярдо Хесус 1 0
Родригес Луис IV 1 0
Вега Эрнесто 1 0
Ромо Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
55%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ямайка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Перу - Ямайка 3:0 Ямайка - США 1:1 Сальвадор - Ямайка 1:1 Гондурас - Ямайка 0:2
Ямайка - Канада 0:0 США - Ямайка 2:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1 Ямайка - Панама 0:3 Мексика - Ямайка 2:1 США - Ямайка 1:0 Коста-Рика - Ямайка 1:0 Гваделупа - Ямайка 1:2 Ямайка - Суринам 2:0 Сербия - Ямайка 1:1 США - Ямайка 4:1 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Ямайка - Бермудские острова 2:0 Ямайка - Гайана 1:1 Антигуа и Барбуда - Ямайка 0:2
Мексика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3
Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Мексика - Нигерия 4:0 Мексика - Панама 3:0 Мексика - Гондурас 0:0 США - Мексика 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 1:0 9 5 4 0 14 - 5 19
2. США 1:0 9 5 3 1 13 - 5 18
3. Мексика 0:1 9 4 2 3 11 - 8 14
4. Панама 8 4 2 2 11 - 9 14
5. Ямайка 1:0 9 2 4 3 7 - 10 10
6. Коста-Рика 8 2 3 3 6 - 7 9
7. Сальвадор 0:1 9 1 3 5 4 - 11 6
8. Гондурас 0:1 9 0 3 6 5 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 1:0 5 4 1 0 11 - 3 13
2. США 1:0 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Панама 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Мексика 0:1 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Коста-Рика 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Сальвадор 0:1 5 1 3 1 2 - 3 6
7. Ямайка 1:0 4 1 2 1 2 - 4 5
8. Гондурас 0:1 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мексика 0:1 6 2 1 3 5 - 6 7
2. Канада 1:0 4 1 3 0 3 - 2 6
3. Панама 4 2 0 2 7 - 7 6
4. США 1:0 4 1 2 1 5 - 3 5
5. Ямайка 1:0 5 1 2 2 5 - 6 5
6. Коста-Рика 4 0 2 2 1 - 3 2
7. Гондурас 0:1 4 0 2 2 2 - 6 2
8. Сальвадор 0:1 4 0 0 4 2 - 8 0
  • Второй тайм
  • Угловой
    76'
    С правого фланга навесил в центр Корона под удар Мартину, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 75'
    Отобрал мяч на фланге Грэй и тут же покатил в центр на Флеммингса, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • Замена
    73'
    Тройная замена в составе мексиканцев случилась. Вместо Антуны, Гальярдо и Фунеса  на поле вышли Корона, Артеага и Мартин.
  • Замена
    72'
    Замена в составе сборной Ямайки произошла. Вместо Майкла Антонио игру продолжать будет Андре Грэй.
  • 71'
    Диагональ исполнял Уильямс на фланг, куда врывался Флеммингс, но не удалось ему сохранить мяч в поле.
  • 70'
    С дальней дистанции пробить по воротам решился Лаинес, но мяч полетел крайне неточно и оказался на трибунах.
  • 69'
    Со штрафного пробивал в дальний угол Вега, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 68'
    Ворвался в штрафную соперника Лаинес, но еще перед линией получил по ногам от Флеммингса. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Замена
    67'
    Очередная замена в нашем поединке. Вместо Кемара Лоуренса свое игровое время получил Григори Ли.
  • 66'
    Мог убегать на ворота соперника Флеммингс после заброса от Моррисона, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
  • 65'
    Оказался с мячом в чужой штрафной Гальярдо после поперечного паса от Антуны, но его выстрел в касание оказался немного неточным.
  • 64'
    Ушел от соперника вновь по флангу Гальярдо и подал в штрафную. Никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 63'
    Пробивал головой из пределов штрафной Гальярдо после подачи с угла поля, но нарушил он при этом правила.
  • Угловой
    62'
    Накрутил соперника финтом на фланге Лаинес и подал на дальнюю штангу, но здесь на угловой вынес Пиннок.
  • 61'
    В столкновении с соперником получил повреждение в центре поля Антонио. Потребуется ему помощь медиков.
  • 60'
    Убегал по левому флангу Гальярдо и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 59'
    Диагональ исполнял Моррисон в штрафную на Антонио, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Очоа.
  • 58'
    Со штрафного навесил Вега во вратарскую, но здесь после серии рикошетов мяч оказался в руках голкипера.
  • 57'
    На фланге Флеммингс подтолкнул руками в спину Вега. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Мексики.
  • Замена
    56'
    Замена произошла в составе сборной Мексики. Вместо Андреса Гуардадо игру продолжать будет Диего Лаинес.
  • Офсайд
    55'
    Замыкал в падении Антуна в штрафной соперника подачу в исполнении Вега, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 54'
    С дальней дистанции решился на удар Фунес. Мяч полетел в дальнюю девятку, но прошел выше перекладины.
  • 53'
    Мягко забросил Эррера в штрафную, куда вбегал Вега, но пробить ему в борьбе с защитником не удалось.
  • Описание гола
    51'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Даниэль Джонсон! После навеса с углового мексиканцы неудачно вынесли мяч точно на Джонсона, который пробил в касание с линии штрафной. Мяч полетел точно в ближний нижний угол, без шансов для Очоа.
  • 50'
    С углового навесил Флеммингс на дальнюю штангу, но здесь Морено выиграл верх и вынес мяч на угловой.
  • 49'
    Убежал в контратаку Антонио по флангу, сместился в центр и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 48'
    В центре поля по ногам получил Гальярдо от Флеммингса. Штрафной удар исполнять будут мексиканцы.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе Ямайки. Вместо Ламара Уокера на второй тайм вышел Лайам Мур.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • Красная карточка
    45'
    Вот это да, после просмотра видеоповтора судья принял решение показать Лоу прямую красную карточку за грубый фол в прошлом эпизоде.
  • 45'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Гуардадо. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    В грубейшем подкате снес Лоу в центре поля соперника. Нужно было показывать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 43'
    С углового навесил Вега в центр штрафной, но здесь выиграл верх Моррисон и головой вынес мяч в центр поля.
  • 42'
    С фланга отдавал проникающий пас в штрафную Антуна на Вега, который пробил в касание, но крайне неточно.
  • 41'
    Лоуренс на фланге налетел на соперника и уложил того на газон. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 40'
    По флангу Родригес забросил на ход Антуне, который тут же прострелил в штрафную, но до удара дело так и не дошло.
  • 39'
    Выводил пасом Родригес на ворота соперника Вега, но на выходе Блэйк оказался первым на мяче.
  • 38'
    Забросил мягко в штрафную Моррисон на ход Антонио, но тот не смог обработать мяч и в итоге подарил его защитнику.
  • 37'
    Пробивал из пределов штрафной Родригес после скидки от Фунеса, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 36'
    Запускал в прорыв в штрафную соперника Эррера пасом Вегу, но тому пробить не позволил Пиннок.
  • 35'
    Со штрафного навесил Моррисон на линию вратарской, но здесь Очоа забрал мяч в руки на выходе.
  • 34'
    На чужой половине поля Флеммингс получил по спине в борьбе против Гальярдо. Штрафной удар исполнять будут ямайцы. 
  • 33'
    Диагональ исполнял Родригес на левый фланг, куда врывался Гальярдо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 32'
    Вырезал в штрафную Родригес на ход Антуне, но прочитал эпизод Луа и смог отобрать мяч в подкате.
  • 31'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Фунес. Потребуется ему помощь медиков.
  • 30'
    Оказался с мячом в чужой штрафной Фунес, но получил по ногам в борьбе с Брауном. Свисток арбитра промолчал.
  • 29'
    Убегал в контратаку по центру Вега и отдал поперек на Фунеса, но мяч перехватил в последний момент Лоу.
  • 28'
    Со штрафного Джонсон подавал на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Морено и вынес мяч подальше от ворот.
  • 27'
    На фланге Лоуренса уложил в подкате на газон Родригес. Штрафной удар в пользу ямайцев назначил судья.
  • 26'
    Вырезал Антуна вперед в штрафную на ход Вега, но того грамотно от мяча Браун оттеснил корпусом.
  • 25'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Антуна, прорвался к штрафной и пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 24'
    Прорвался по правому флангу на скорости Антуна и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Вега сне смог замкнуть в борьбе против Брауна.
  • 23'
    После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Эррера, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.
  • 22'
    На фланге отобрал мяч Гальярдо и тут же подал в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 21'
    Со штрафного забросил на левый фланг Моррисон, но здесь Лоуренс в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • 20'
    В центре поля сбивал соперника в верховой борьбе Морено. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Угловой
    19'
    Отличным пасом Фунес нашел в штрафной соперника Вега, который пробил с лету, но Блэйк смог в прыжке перевести на угловой.
  • 18'
    Сместился с левого фланга к углу штрафной Родригес и пробил в ближний угол, но мяч стал легкой добычей для вратаря.
  • 17'
    Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 16'
    В центре поля Лоуренс сбивал соперника в подкате, судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 15'
    Мог убегать Антонио на ворота соперника после заброса от Моррисона, но на выходе Очоа оказался первым на мяче.
  • 14'
    Со штрафного Гуадрадо забросил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Блэйк и вынес мяч кулаком подальше.
  • 13'
    На своей половине поля Джонсон уложил на газон Гуардадо. Штрафной удар исполнять будут мексиканцы.
  • 12'
    Догнал Родригес мяч на фланге и прострелил в касание вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть. 
  • 11'
    С угла поля Антуна подавал на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов мяч вынес в сторону Браун.
  • Угловой
    10'
    Убежал по флангу Родригес и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 9'
    С правого фланга Антуна сместился в штрафную и пробил с острого угла. Мяч полетел крайне неточно.
  • 8'
    Мягко забросил Родригес в штрафную на ход Вега, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Пинноку.
  • Замена
    7'
    Вынужденная замена в составе гостей. Вместо травмированного Хорхе Санчеса на поле появился Луис Родригес.
  • 6'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Хорхе Санчес. Без помощи медиков не обойтись.
  • 5'
    В верховой борьбе с соперником получил по затылку локтем Родригес. Штрафной удар в пользу мексиканцев назначил судья.
  • 4'
    Санчес прорвался по правому флангу и  подал в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 3'
    Пробивал с дальней дистанции по воротам Эррера после прострела с фланга, но мяч полетел выше перекладины.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для  себя желтых цветах, гости выбрали черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Отбор к Чемпионату мира 2022 продолжается, сегодня нас ждет поединок между сборными Ямайки и Мексики. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 138
Ямайка 2.9% (4)
X 13.8% (19)
Мексика 83.3% (115)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ямайка
Ничья
Мексика
8.08
3.64
2.85
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Где смотреть матч Ямайка 1:0 Мексика онлайн


Прогнозы на матч Ямайка 1:0 Мексика

Исход игры
Ямайка
2.9% (4)
Ничья
13.8% (19)
Мексика
83.3% (115)
Тотал 2.5
Больше
52.31% (68)
Меньше
47.69% (62)
Обе команды забьют
Да
61.54% (80)
Нет
38.46% (50)
Популярный счёт
1:2 Мексика
41.3% (57)
0:1 Мексика
22.5% (31)
0:2 Мексика
10.1% (14)
1:1 Ничья
10.1% (14)
1:3 Мексика
5.1% (7)
1:0 Ямайка
1.4% (2)
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