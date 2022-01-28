Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022
45' Красная карточкаЛоу Дэмион
1:0
50' ГолДжонсон Даниэль
Ход матча
45'
50'
1:0
17
Лоу
Дэмион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Миллер ДуэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рид БоббиПолузащитник
-
15 Стюарт КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй АндреНападающий
- Нападающий
-
23 Найт АмальНападающий
-
14 Ист Йован
-
Главный тренер: Paul Hall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вега ЭрнестоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корона ХесусНападающий
-
22 Мартин ЭнриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Ямайка
Мексика
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ямайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|2
|0.22
|Николсон Шамар
|2
|0.22
|Джонсон Даниэль
|1
|0.11
|Руф Кемар
|1
|0.11
|Фишер Онил
|1
|0.11
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Эктор
|1
|0.11
|Эррера Эктор
|1
|0.11
|Фунес Рохелио
|1
|0.11
|Корона Хесус
|1
|0.11
|Лосано Ирвинг
|1
|0.11
|Мартин Энри
|1
|0.11
|Вега Эрнесто
|1
|0.11
|Jorge Sanchez Colacio III
|1
|0.11
|Кордова Франсиско
|1
|0.11
|Хименес Рауль
|1 (1)
|0.11
|Пинеда Орбелин
|1 (1)
|0.11
Карточки
Ямайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|3
|1
|Уотсон Джи-Вон
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Грэй Андре
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Тёрготт Блэйр
|1
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Anthony Grant II
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Нестор
|2
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Морено Эктор
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Гальярдо Хесус
|1
|0
|Родригес Луис IV
|1
|0
|Вега Эрнесто
|1
|0
|Ромо Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
55%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ямайка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Перу - Ямайка 3:0 Ямайка - США 1:1 Сальвадор - Ямайка 1:1 Гондурас - Ямайка 0:2
Ямайка - Канада 0:0 США - Ямайка 2:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1 Ямайка - Панама 0:3 Мексика - Ямайка 2:1 США - Ямайка 1:0 Коста-Рика - Ямайка 1:0 Гваделупа - Ямайка 1:2 Ямайка - Суринам 2:0 Сербия - Ямайка 1:1 США - Ямайка 4:1 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Ямайка - Бермудские острова 2:0 Ямайка - Гайана 1:1 Антигуа и Барбуда - Ямайка 0:2
Мексика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3
Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Мексика - Нигерия 4:0 Мексика - Панама 3:0 Мексика - Гондурас 0:0 США - Мексика 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|1:0
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|2.
|США
|1:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|3.
|Мексика
|0:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|Панама
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|5.
|Ямайка
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Коста-Рика
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Сальвадор
|0:1
|9
|1
|3
|5
|4 - 11
|6
|8.
|Гондурас
|0:1
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|США
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Панама
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Мексика
|0:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Коста-Рика
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Сальвадор
|0:1
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Ямайка
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|8.
|Гондурас
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Прогнозы на матч Ямайка 1:0 Мексика
Исход игры
Ямайка
2.9% (4)
Ничья
13.8% (19)
Мексика
83.3% (115)
Тотал 2.5
Больше
52.31% (68)
Меньше
47.69% (62)
Обе команды забьют
Да
61.54% (80)
Нет
38.46% (50)
Популярный счёт
1:2 Мексика
41.3% (57)
0:1 Мексика
22.5% (31)
0:2 Мексика
10.1% (14)
1:1 Ничья
10.1% (14)
1:3 Мексика
5.1% (7)
1:0 Ямайка
1.4% (2)
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