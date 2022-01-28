Диагональ исполнял Уильямс на фланг, куда врывался Флеммингс, но не удалось ему сохранить мяч в поле.

Замена в составе сборной Ямайки произошла. Вместо Майкла Антонио игру продолжать будет Андре Грэй.

Тройная замена в составе мексиканцев случилась. Вместо Антуны, Гальярдо и Фунеса на поле вышли Корона, Артеага и Мартин.

Отобрал мяч на фланге Грэй и тут же покатил в центр на Флеммингса, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

С правого фланга навесил в центр Корона под удар Мартину, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

Замена в перерыве произошла в составе Ямайки. Вместо Ламара Уокера на второй тайм вышел Лайам Мур.

В центре поля по ногам получил Гальярдо от Флеммингса. Штрафной удар исполнять будут мексиканцы.

Убежал в контратаку Антонио по флангу, сместился в центр и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

С углового навесил Флеммингс на дальнюю штангу, но здесь Морено выиграл верх и вынес мяч на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Даниэль Джонсон! После навеса с углового мексиканцы неудачно вынесли мяч точно на Джонсона, который пробил в касание с линии штрафной. Мяч полетел точно в ближний нижний угол, без шансов для Очоа.

Мягко забросил Эррера в штрафную, куда вбегал Вега, но пробить ему в борьбе с защитником не удалось.

С дальней дистанции решился на удар Фунес. Мяч полетел в дальнюю девятку, но прошел выше перекладины.

Замыкал в падении Антуна в штрафной соперника подачу в исполнении Вега, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Замена произошла в составе сборной Мексики. Вместо Андреса Гуардадо игру продолжать будет Диего Лаинес.

На фланге Флеммингс подтолкнул руками в спину Вега. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Мексики.

Со штрафного навесил Вега во вратарскую, но здесь после серии рикошетов мяч оказался в руках голкипера.

Диагональ исполнял Моррисон в штрафную на Антонио, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Очоа.

Убегал по левому флангу Гальярдо и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

В столкновении с соперником получил повреждение в центре поля Антонио. Потребуется ему помощь медиков.

Накрутил соперника финтом на фланге Лаинес и подал на дальнюю штангу, но здесь на угловой вынес Пиннок.

Пробивал головой из пределов штрафной Гальярдо после подачи с угла поля, но нарушил он при этом правила.

Ушел от соперника вновь по флангу Гальярдо и подал в штрафную. Никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Оказался с мячом в чужой штрафной Гальярдо после поперечного паса от Антуны, но его выстрел в касание оказался немного неточным.

Мог убегать на ворота соперника Флеммингс после заброса от Моррисона, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

Очередная замена в нашем поединке. Вместо Кемара Лоуренса свое игровое время получил Григори Ли.

Ворвался в штрафную соперника Лаинес, но еще перед линией получил по ногам от Флеммингса. Штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного пробивал в дальний угол Вега, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

С дальней дистанции пробить по воротам решился Лаинес, но мяч полетел крайне неточно и оказался на трибунах.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' Вот это да, после просмотра видеоповтора судья принял решение показать Лоу прямую красную карточку за грубый фол в прошлом эпизоде.

45' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Гуардадо. Без помощи медиков здесь не обойтись.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

44' В грубейшем подкате снес Лоу в центре поля соперника. Нужно было показывать карточку, но судья пожалел нарушителя.

43' С углового навесил Вега в центр штрафной, но здесь выиграл верх Моррисон и головой вынес мяч в центр поля.

42' С фланга отдавал проникающий пас в штрафную Антуна на Вега, который пробил в касание, но крайне неточно.

41' Лоуренс на фланге налетел на соперника и уложил того на газон. Штрафной удар исполнять будут гости.

40' По флангу Родригес забросил на ход Антуне, который тут же прострелил в штрафную, но до удара дело так и не дошло.

39' Выводил пасом Родригес на ворота соперника Вега, но на выходе Блэйк оказался первым на мяче.

38' Забросил мягко в штрафную Моррисон на ход Антонио, но тот не смог обработать мяч и в итоге подарил его защитнику.

37' Пробивал из пределов штрафной Родригес после скидки от Фунеса, но мяч застрял в гуще защитников.

36' Запускал в прорыв в штрафную соперника Эррера пасом Вегу, но тому пробить не позволил Пиннок.

35' Со штрафного навесил Моррисон на линию вратарской, но здесь Очоа забрал мяч в руки на выходе.

34' На чужой половине поля Флеммингс получил по спине в борьбе против Гальярдо. Штрафной удар исполнять будут ямайцы.

33' Диагональ исполнял Родригес на левый фланг, куда врывался Гальярдо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

32' Вырезал в штрафную Родригес на ход Антуне, но прочитал эпизод Луа и смог отобрать мяч в подкате.

31' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Фунес. Потребуется ему помощь медиков.

30' Оказался с мячом в чужой штрафной Фунес, но получил по ногам в борьбе с Брауном. Свисток арбитра промолчал.

29' Убегал в контратаку по центру Вега и отдал поперек на Фунеса, но мяч перехватил в последний момент Лоу.

28' Со штрафного Джонсон подавал на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Морено и вынес мяч подальше от ворот.

27' На фланге Лоуренса уложил в подкате на газон Родригес. Штрафной удар в пользу ямайцев назначил судья.

26' Вырезал Антуна вперед в штрафную на ход Вега, но того грамотно от мяча Браун оттеснил корпусом.

25' Отобрал мяч на чужой половине поля Антуна, прорвался к штрафной и пробил по воротам, но не попал в створ.

24' Прорвался по правому флангу на скорости Антуна и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Вега сне смог замкнуть в борьбе против Брауна.

23' После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Эррера, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.

22' На фланге отобрал мяч Гальярдо и тут же подал в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

21' Со штрафного забросил на левый фланг Моррисон, но здесь Лоуренс в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

20' В центре поля сбивал соперника в верховой борьбе Морено. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

19' Отличным пасом Фунес нашел в штрафной соперника Вега, который пробил с лету, но Блэйк смог в прыжке перевести на угловой.

18' Сместился с левого фланга к углу штрафной Родригес и пробил в ближний угол, но мяч стал легкой добычей для вратаря.

17' Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

16' В центре поля Лоуренс сбивал соперника в подкате, судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

15' Мог убегать Антонио на ворота соперника после заброса от Моррисона, но на выходе Очоа оказался первым на мяче.

14' Со штрафного Гуадрадо забросил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Блэйк и вынес мяч кулаком подальше.

13' На своей половине поля Джонсон уложил на газон Гуардадо. Штрафной удар исполнять будут мексиканцы.

12' Догнал Родригес мяч на фланге и прострелил в касание вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

11' С угла поля Антуна подавал на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов мяч вынес в сторону Браун.

10' Убежал по флангу Родригес и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

9' С правого фланга Антуна сместился в штрафную и пробил с острого угла. Мяч полетел крайне неточно.

8' Мягко забросил Родригес в штрафную на ход Вега, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Пинноку.

7' Вынужденная замена в составе гостей. Вместо травмированного Хорхе Санчеса на поле появился Луис Родригес.

6' Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Хорхе Санчес. Без помощи медиков не обойтись.

5' В верховой борьбе с соперником получил по затылку локтем Родригес. Штрафной удар в пользу мексиканцев назначил судья.

4' Санчес прорвался по правому флангу и подал в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

3' Пробивал с дальней дистанции по воротам Эррера после прострела с фланга, но мяч полетел выше перекладины.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали черный комплект формы.