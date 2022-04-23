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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Насаф
3:1
Конец матча
Аль-Садд
0'
57' Желтая карточка
Alibek Davronov
1:0
63' Гол
Мозговой Акмал
74' Желтая карточка
Саитов Дилшод
2:0
75' Гол
Норчаев Хусаин
3:0
77' Гол
Мозговой Акмал
3:1
90' Гол
Табата Родриго
90'+4
35
Нематов
Абдувохид
8
Саитов
Дилшод
4
Аликулов
Хусниддин
92
Эшмурадов
Умар
2
Alibek
Davronov
88
Станоевич
Марко
22
Мозговой
Акмал
7
Мухитдинов
Шароф
17
Sukhrob
Nurulloev
10
Норчаев
Хусаин
77
Бозоров
Ойбек
22
Баршам
Мешаал
2
Ро-Ро
6
Сальман
Тарек
3
Хассан
Абделькарим
7
Ваад
Мохаммед
17
Гильерме
дос
Сантос
16
Хухи
Буалем
15
Афиф
Акрам
10
Аль-Хаидос
Хассан
19
Касорла
Санти
24
Айю
Андре
Насаф
4-3-3
Аль-Садд
3-4-2-1

История личных встреч

Насаф
Аль-Садд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
1:1
ЛЧА
4:0
ЛЧА
1:0

Результаты последних матчей

Насаф
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:0 Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Садд - Насаф 1:1
Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0 Машъал - Насаф 0:1
Аль-Садд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Вехдат - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Насаф 1:1
Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Гильерме дос Сантос уходит с поля. Табата Родриго выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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