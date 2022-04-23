57' Желтая карточкаAlibek Davronov
1:0
63' ГолМозговой Акмал
74' Желтая карточкаСаитов Дилшод
2:0
75' ГолНорчаев Хусаин
3:0
77' ГолМозговой Акмал
3:1
90' ГолТабата Родриго
Ход матча
57'
63'
1:0
73'
74'
75'
2:0
77'
3:0
90'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 1
-
6 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 5
-
44 Владение мячом, % 56
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
15
Афиф
Акрам
24
Айю
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruzikul Berdiev
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хухи БуалемПолузащитник
-
15 Афиф АкрамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Ходер МусабЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Faisal Azadi
-
-
-
-
Главный тренер: Грасия Хави
История личных встреч
Насаф
Аль-Садд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Насаф
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:0 Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Садд - Насаф 1:1
Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0 Машъал - Насаф 0:1
Аль-Садд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Вехдат - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Насаф 1:1
Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3