Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Г О О О О Л - Табата Родриго бьет в цель!

90' Khusayin Norchaev уходит с поля. Смайлагич Семир выходит вместо него

90' Dilshod Saitov уходит с поля. Sardor Sadulloev выходит вместо него

90' Oybek Bozorov уходит с поля. Aziz Kholmurodov выходит вместо него

77' Г О О О О Л - Akmal Mozgovoy бьет в цель!

75' Г О О О О Л - Khusayin Norchaev бьет в цель!

74' Dilshod Saitov получил желтую карточку от судьи

63' Г О О О О Л - Akmal Mozgovoy бьет в цель!

57' Alibek Davronov получил желтую карточку от судьи