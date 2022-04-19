3:1
Конец матча
32' Желтая карточкаMohammed Anas
43' Желтая карточкаKhaled Assam
1:0
48' ГолАль-Дмейри Мохаммед
50' Желтая карточкаГильерме дос Сантос
1:1
54' ГолТабата Родриго
2:1
60' ГолKhaled Assam
3:1
75' ГолСамир Ахмед
78' Желтая карточкаХассан Абделькарим
84' Желтая карточкаMohammad Hasheesh
90' Желтая карточкаMalek Allan
Ход матча
32'
43'
48'
54'
1:1
60'
2:1
75'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
35 Владение мячом, % 65
18
Хаттаб
Тарек
15
Anas
Hamad
90
Самир
Ахмед
2
Ро-Ро
24
Айю
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хаттаб ТарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Anas HamadПолузащитник
-
90 Самир АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Fadi AwadПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Malek Allan
-
44 Tamer Saleh
-
Главный тренер: Raed Assaf
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Ходер МусабЗащитник
- Полузащитник
-
15 Афиф АкрамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
47 Faisal Azadi
-
Главный тренер: Грасия Хави
История личных встреч
Аль-Вехдат
Аль-Садд
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Вехдат
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Вехдат - Акаба 5:0
Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Рамта 1:2 Аль-Хуссейн II - Аль-Вехдат 0:0
Аль-Садд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Насаф 1:1 Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1
Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Гарафа 6:4