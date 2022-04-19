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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Аль-Вехдат
3:1
Конец матча
Аль-Садд
0'
32' Желтая карточка
Mohammed Anas
43' Желтая карточка
Khaled Assam
1:0
48' Гол
Аль-Дмейри Мохаммед
50' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
1:1
54' Гол
Табата Родриго
2:1
60' Гол
Khaled Assam
3:1
75' Гол
Самир Ахмед
78' Желтая карточка
Хассан Абделькарим
84' Желтая карточка
Mohammad Hasheesh
90' Желтая карточка
Malek Allan
90'+7
1
Наввас
Ахмед
16
Шильбая
Ферас
18
Хаттаб
Тарек
4
Аль-Дмейри
Мохаммед
2
Mohammad
Hasheesh
20
Битанг
Кларенс
11
Ahmad
Ali
Elias
15
Anas
Hamad
90
Самир
Ахмед
8
Khaled
Assam
21
Mohammed
Anas
1
Аль-Шееб
Саад
2
Ро-Ро
6
Сальман
Тарек
3
Хассан
Абделькарим
12
Табата
Родриго
5
Чжун
Ву-Юн
17
Гильерме
дос
Сантос
8
Ассадалья
Али
10
Аль-Хаидос
Хассан
19
Касорла
Санти
24
Айю
Андре
Аль-Вехдат
4-2-3-1
Аль-Садд
3-4-2-1

История личных встреч

Аль-Вехдат
Аль-Садд

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
5:2
ЛЧА
0:2
ЛЧА
3:1

Результаты последних матчей

Аль-Вехдат
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Вехдат - Акаба 5:0
Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Рамта 1:2 Аль-Хуссейн II - Аль-Вехдат 0:0
Аль-Садд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Насаф 1:1 Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1
Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Гарафа 6:4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Khaled Assam получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Mohammed Anas получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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