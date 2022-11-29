Нуроллахи совершил рывок вперёд по правой половине поля в штрафную площадь, далее Картер-Викерс грамотно поставил корпус, Тёрнер вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Нуроллахи по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Ирана, пауза в игре.

Поднялся Нуроллахи после паузы, показал Ахмад, что с ним всё нормально, готов полузащитник сборной Ирана продолжать игру.

Дест с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Сарджент подработал мяч и выполнил пас чуть назад на правый угол штрафной, Веа в касание сильно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

Пулишич разогнал атаку по правой половине поля, а затем Кристиан выполнил передачу на ход Десту по правому флангу, Серджиньо не смог сохранить мяч в игре под давлением соперника, будет удар от ворот.

Дест совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Серджиньо выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Мохаммада и ушёл на угловой.

Пулишич с углового выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Деста, игроки сборной Ирана прочитали момент и не дали Серджиньо пробить по воротам.

Муса с правого фланга выполнил передачу на ход Веа на правый угол штрафной площади, Тимоти от лицевой линии поля выполнил передачу в центр штрафной площади, но мяч до Сарджента в итоге не дошёл.

Веа по правой половине поля вновь убежал в штрафную площадь, но на этот раз Тимоти под давлением Мохаммади упустил мяч за лицевую линию поля.

Игроки сборной США стали сейчас куда больше времени проводить с мячом, но толку от этого пока совсем немного.

Робинсон совершил рывок к угловому флажку по левому флангу и под давлением Голизаде заработал угловой для своей команды.

Пулишич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Пулишич с левой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади, Сарджент на грани офсайда принял мяч и пробил по воротам, Пурлиганджи успел подставить ногу, мяч в итоге "свечой" пошёл в центр штрафной площади, Веа головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Бейранванду.

Маккенни совершил рывок вперёд по левой половине поля, Уэстон под давлением соперника оказался на газоне, Антонио Лаос сразу же показал, что нужно играть дальше.

Дест совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Серджиньо сместился в центр и от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Ирана.

23' Из центра поля последовал опасный заброс к левому углу штрафной площади сборной США, Тареми зацепился за мяч, но затем Мехди под давлением Картера-Викерса долго думал и в итоге затянул с прострелом в центр штрафной на Азмуна, который уже перехватил Рим.

22' Пулишич по правой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Веа, защитники сборной Ирана прочитали момент и перехватили мяч.

21' Дест получил по ногам в центре поля от Тареми. Игроки сборной США довольно быстро разыграли стандарт.

20' Игроки сборной Ирана довольно хорошо контролируют мяч, но вот дальше центра поля команде Карлуша Кейруша пройти довольно трудно.

19' Робинсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

18' Дест с правого фланга выполнил опасный прострел во вратарскую, Бейранванд вытянулся в "струнку" и отбил мяч в сторону от своих владений, могло быть опасно, но первыми на подборе оказались защитники сборной Ирана.

17' Робинсон совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, сразу несколько игроков сборной США проскочило мимо мяча.

16' Рамин из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Азмуну, мяч полетел слишком сильно для Сердара, Тёрнер в свою очередь вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

15' Равный футбол пока что показывают сборные Ирана и США, всё же никто особо сильно не хочет форсировать события на старте матча.