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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2 (1)
|0.67
|Резаэян Рамин
|1
|0.33
|Чешми Рузбех
|1
|0.33
|Голизаде Али
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веа Тимоти
|1
|0.33
|Пулишич Кристиан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Пурлиганджи Мортеза
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|1
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|2.
|Иран
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|3.
|США
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|4.
|Уэльс
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Португалия
|Фернандеш Бруну
|2 (2)
|Испания
|Мората Альваро
|2 (1)
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2