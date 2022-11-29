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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Иран
FIFA #20
0:0
Первый тайм: 37'
США
FIFA #16
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 321
Иран 46.4% (149)
X 20.6% (66)
США 33% (106)
+0
выиграет США
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
США
4.97
4.23
2.18
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейранванд
Алиреза
23
Резаэян
Рамин
19
Хоссейни
Маджид
8
Пурлиганджи
Мортеза
5
Мохаммади
Милад
17
Голизаде
Али
21
Нуроллахи
Ахмад
6
Эззатоллахи
Саид
3
Хаджсафи
Эсхан
9
Тареми
Мехди
20
Азмун
Сердар
1
Тёрнер
Мэтт
2
Дест
Серджиньо
20
Картер-Викерс
Кэмерон
13
Рим
Тим
5
Робинсон
Энтони
6
Муса
Юнус
4
Адамс
Тайлер
8
Маккенни
Уэстон
21
Веа
Тимоти
24
Сарджент
Джош
10
Пулишич
Кристиан
Иран
4-4-1-1
США
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 (1) 0.67
Резаэян Рамин 1 0.33
Чешми Рузбех 1 0.33
Голизаде Али 0 0
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веа Тимоти 1 0.33
Пулишич Кристиан 0 0

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаханбахш Алиреза 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Пурлиганджи Мортеза 1 0
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 1 0
Акоста Келлин 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Дест Серджиньо 1 0

Результаты матчей

Иран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
1
Иран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0
Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0 Иран - Ирак 1:0 Камбоджа - Иран 0:10 Иран - Бахрейн 3:0
США
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0
Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0 США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0 Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0

Результаты матчей

Иран
США

Точный счет

0:2
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Иран
США

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 2 5
2. Иран 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
3. США 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Уэльс 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Португалия Фернандеш Бруну 2 (2)
Испания Мората Альваро 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    38'
    Пулишич с углового выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Деста, игроки сборной Ирана прочитали момент и не дали Серджиньо пробить по воротам. 
  • 37'
    Дест совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Серджиньо выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Мохаммада и ушёл на угловой. 
  • 36'
    Пулишич разогнал атаку по правой половине поля, а затем Кристиан выполнил передачу на ход Десту по правому флангу, Серджиньо не смог сохранить мяч в игре под давлением соперника, будет удар от ворот. 
  • 35'
    Дест с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Сарджент подработал мяч и выполнил пас чуть назад на правый угол штрафной, Веа в касание сильно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
  • 34'
    Поднялся Нуроллахи после паузы, показал Ахмад, что с ним всё нормально, готов полузащитник сборной Ирана продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Нуроллахи по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Ирана, пауза в игре. 
  • 32'
    Нуроллахи совершил рывок вперёд по правой половине поля в штрафную площадь, далее Картер-Викерс грамотно поставил корпус, Тёрнер вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 31'
    Дест совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Серджиньо сместился в центр и от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Ирана. 
  • Судья
    30'
    Маккенни совершил рывок вперёд по левой половине поля, Уэстон под давлением соперника оказался на газоне, Антонио Лаос сразу же показал, что нужно играть дальше. 
  • 29'
    Пулишич с левой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади, Сарджент на грани офсайда принял мяч и пробил по воротам, Пурлиганджи успел подставить ногу, мяч в итоге "свечой" пошёл в центр штрафной площади, Веа головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Бейранванду. 
  • Угловой
    28'
    Пулишич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 27'
    Робинсон совершил рывок к угловому флажку по левому флангу и под давлением Голизаде заработал угловой для своей команды. 
  • 26'
    Игроки сборной США стали сейчас куда больше времени проводить с мячом, но толку от этого пока совсем немного. 
  • 25'
    Веа по правой половине поля вновь убежал в штрафную площадь, но на этот раз Тимоти под давлением Мохаммади упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 24'
    Муса с правого фланга выполнил передачу на ход Веа на правый угол штрафной площади, Тимоти от лицевой линии поля выполнил передачу в центр штрафной площади, но мяч до Сарджента в итоге не дошёл. 
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    • 23'
      Из центра поля последовал опасный заброс к левому углу штрафной площади сборной США, Тареми зацепился за мяч, но затем Мехди под давлением Картера-Викерса долго думал и в итоге затянул с прострелом в центр штрафной на Азмуна, который уже перехватил Рим.
    • 22'
      Пулишич по правой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Веа, защитники сборной Ирана прочитали момент и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Дест получил по ногам в центре поля от Тареми. Игроки сборной США довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 20'
      Игроки сборной Ирана довольно хорошо контролируют мяч, но вот дальше центра поля команде Карлуша Кейруша пройти довольно трудно. 
    • 19'
      Робинсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 18'
      Дест с правого фланга выполнил опасный прострел во вратарскую, Бейранванд вытянулся в "струнку" и отбил мяч в сторону от своих владений, могло быть опасно, но первыми на подборе оказались защитники сборной Ирана. 
    • 17'
      Робинсон совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, сразу несколько игроков сборной США проскочило мимо мяча. 
    • 16'
      Рамин из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Азмуну, мяч полетел слишком сильно для Сердара, Тёрнер в свою очередь вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
    • 15'
      Равный футбол пока что показывают сборные Ирана и США, всё же никто особо сильно не хочет форсировать события на старте матча. 
    • 14'
      Муса с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Пулишич под давлением Резаэяна головой пробил под правый угол ворот, Бейранванд сыграл очень надёжно и намертво поймал мяч. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Хаджсафи перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади сборной США, правила были нарушены против Деста. 
    • 12'
      Робинсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Ирана выбили мяч в радиус штрафной площади, Муса оказался первым на подборе и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 11'
      Дест с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бейранванд сыграл на выходе и кулаками выбил мяч к левой половине поля. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Рамин в центре поля нарушил правила против Пулишича. Игроки сборной США не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Судья
      9'
      Дест теперь уже совершил рывок к штрафной площади по правой половине поля, Серджиньо под давлением соперника оказался на газоне, Антонио Лаос справедливо показал, что нужно играть дальше. 
    • 8'
      Адамс под давлением соперника выполнил перевод на ход Робинсону по левому флангу, Энтони в свою очередь выполнил подачу на ближний угол вратарской, защитники сборной Ирана сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 7'
      Азмун по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр от лицевой линии поля, Рим за счёт грамотной позиции выбил мяч на правую половину поля. 
    • 6'
      Дест с правой половины поля выполнил  подачу на левый угол штрафной площади на Робинсона, Голизаде отработал в обороне и перехватил мяч. 
    • 5'
      Муса активно поработал на правом фланге и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Мохаммади и улетел в аут. 
    • 4'
      Пулишич совершил рывок вперёд по центру, едва не нарушил правила против Кристиана Нуроллахи, но Ахмад сыграл в рамках правил, а затем мяч перехватил Хоссейни. 
    • 3'
      Хаджсафи со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Адамс неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Сразу же Резаэян совершил рывок вперёд по правому флангу, Маккенни нарушил правила. Сборная Ирана тщательно готовится к стандарту. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная и принципиальная битва. Будем надеяться, что сборные Ирана и США действительно смогут показать качественный футбол, хоть американцы и очень любят проводить "низовые" встречи. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Thumama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Иран 0:0 США онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иран 0:0 США

    Исход игры
    Иран
    46.1% (149)
    Ничья
    20.4% (66)
    США
    33.4% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.9% (76)
    Меньше
    46.1% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    77.3% (109)
    Нет
    22.7% (32)
    Популярный счёт
    1:2 США
    13.3% (43)
    1:1 Ничья
    10.8% (35)
    2:1 Иран
    6.2% (20)
    0:1 США
    5.3% (17)
    1:0 Иран
    2.2% (7)
    2:2 Ничья
    1.5% (5)
    0:0 Ничья
    1.5% (5)
    1:3 США
    0.9% (3)
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    Иран
    США
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