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  3. Кубок Либертадорес: Группа C
Тур: 1.
Серро Портеньо
2:1
Конец матча
Барселона Гуаякиль
0'
24' Желтая карточка
Веласко Педро
26' Желтая карточка
Диас Дамиан
1:0
28' Пенальти
Claudio Aquino
59' Желтая карточка
Lucas Sosa
1:1
70' Гол
Cristian Jonatan Ortiz
2:1
73' Гол
Diego Churin
75' Желтая карточка
Victor Mendoza
81' Желтая карточка
Jean V
84' Желтая карточка
Эспинола Альберто
90'+7
13
Jean
V
23
Эспинола
Альберто
26
Да
Мотта
Роберт
4
Eduardo
Brock
14
Gabriel
Baez
22
Claudio
Aquino
16
Damian
Bobadilla
6
Rafael
Carrascal
8
Карризо
Федерико
19
Diego
Churin
31
Моралес
Роберт
1
Javier
Burrai
31
Веласко
Педро
4
Carlos
Rodriguez
III
29
Joshue
Quinonez
3
Lucas
Sosa
18
Adonis
Preciado
20
Bruno
Pinatares
17
Гайбор
Фернандо
34
Segundo
Portocarrero
14
Francisco
Fydriszewski
10
Диас
Дамиан
Серро Портеньо
4-4-2
Барселона Гуаякиль
4-4-2

История личных встреч

Серро Портеньо
Барселона Гуаякиль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛОМ
0:4
КЛОМ
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.89

Среднее время на гол

67
47

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.3
2.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
42

Результаты последних матчей

Серро Портеньо
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3 Серро Портеньо - Форталеза 2:1
Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 3:3 Форталеза - Серро Портеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо - Курико Юнидо 1:0 Серро Портеньо - Ресистенсия 1:1 Курико Юнидо - Серро Портеньо 0:1 Гуайрена - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 1:1 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1 Гуайрена - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Ресистенсия 1:0 Либертад - Серро Портеньо 0:0 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:2
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0 Гуаласео - Барселона Гуаякиль 2:1
Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:0 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 3:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 2:3 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Барселона Гуаякиль - Эредиано 3:2 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1 Кумбайя - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:2 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Гуаякиль Сити 1:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:3 Барселона Гуаякиль - Макара 5:3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      59'
      Lucas Sosa получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Joshue Quinonez уходит с поля. Agustin Rodriguez выходит вместо него
    • 46'
      Диас Дамиан уходит с поля. Cristian Jonatan Ortiz выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Claudio Aquino из команды Серро Портеньо забивает с точки!
    • Желтая карточка
      26'
      Диас Дамиан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Веласко Педро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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