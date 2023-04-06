Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаВеласко Педро
26' Желтая карточкаДиас Дамиан
1:0
28' ПенальтиClaudio Aquino
59' Желтая карточкаLucas Sosa
1:1
70' ГолCristian Jonatan Ortiz
2:1
73' ГолDiego Churin
75' Желтая карточкаVictor Mendoza
81' Желтая карточкаJean V
84' Желтая карточкаЭспинола Альберто
90'+7
Ход матча
24'
26'
28'
1:0
59'
70'
73'
2:1
75'
81'
13
Jean
V
14
Gabriel
Baez
19
Diego
Churin
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Gabriel BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
10 Серхио ДиасНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Диас ДамианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Leonai
-
15 Jeison Mina
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
История личных встреч
Серро Портеньо
Барселона Гуаякиль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.89
Среднее время на гол
67
47
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
1.3
2.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
42
Результаты последних матчей
Серро Портеньо
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3 Серро Портеньо - Форталеза 2:1
Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 3:3 Форталеза - Серро Портеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо - Курико Юнидо 1:0 Серро Портеньо - Ресистенсия 1:1 Курико Юнидо - Серро Портеньо 0:1 Гуайрена - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 1:1 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1 Гуайрена - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Ресистенсия 1:0 Либертад - Серро Портеньо 0:0 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:2
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0 Гуаласео - Барселона Гуаякиль 2:1
Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:0 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 3:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 2:3 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Барселона Гуаякиль - Эредиано 3:2 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1 Кумбайя - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:2 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Гуаякиль Сити 1:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:3 Барселона Гуаякиль - Макара 5:3