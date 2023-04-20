Тур: 2.
4:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаMarcelo Filla
20' Желтая карточкаLucas Piovi
27' Желтая карточкаКиньонес Лионель
32' Желтая карточкаAbel Mathias Platero Hernandez III
39' Вторая желтая карточкаMarcelo Filla
1:0
53' ГолJose Angulo1
2:0
55' ГолJose Angulo1
71' Желтая карточкаYorman Zapata
3:0
86' ГолМартинес Маурисио
4:0
89' Гол в свои воротаFernando Pinero
90' Красная карточкаAlfred Canales
90'+6
Ход матча
14'
20'
27'
39'
53'
1:0
55'
2:0
71'
86'
89'
4:0
90'
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
19
Jose
Angulo1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jose Angulo1Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
30 Diego TapiaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ivan VasquezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
22 Thomas Jones
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolas Nunez
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Angulo1
|2
|1
|Мартинес Маурисио
|1
|0.5
|Juan Luis Anangono
|1
|0.5
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.5
Магальянес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alfred Canales
|1
|0.5
|Simon Contreras
|1
|0.5
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Piovi
|2
|0
|Киньонес Лионель
|2
|0
|Ад Рикардо
|1
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|1
|0
Магальянес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcelo Filla
|1
|1
|Вильянуэва Карлос
|0
|1
|Alfred Canales
|0
|1
|Fernando Pinero
|1
|0
|Julian Alfaro
|1
|0
|Yorman Zapata
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Магальянес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магальянес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1
Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 1:2 Мильонариос - ЛДУ Кито 0:0 Макара - ЛДУ Кито 0:5 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0 Дельфин - ЛДУ Кито 3:0 9 октября - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2
Магальянес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эвертон Кильота - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1
Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Магальянес - О'Хиггинз 0:1 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Сенсьяно - Магальянес 3:1 Унион Эспаньола - Магальянес 2:2 Депортес Реколета - Магальянес 0:2 Магальянес - Рейнджерс Талька1 2:0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Магальянес
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Магальянес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Данубио
|Guillermo May
|2
|ЛДУ Кито
|Jose Angulo1
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 1
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 1
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|1 1