Италия: Серия A 2019-2020

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Торино
 
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Стадион:
Интер Милан

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри
Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Интер Милан 2:1 Верона Боруссия Д 3:2 Интер Милан Болонья 1:2 Интер Милан Брешия 1:2 Интер Милан
Интер Милан 2:2 Парма Интер Милан 2:0 Боруссия Д Сассуоло 3:4 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Барселона 2:1 Интер Милан Сампдория 1:3 Интер Милан Интер Милан 1:0 Лацио Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A
Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Торино Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 12 10 2 0 20 - 9 32
2. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
3. Лацио Заявка 12 7 3 2 28 - 13 24
4. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
5. Аталанта Заявка 12 6 4 2 30 - 18 22
6. Рома Заявка 12 6 4 2 20 - 14 22
7. Наполи Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
8. Парма Заявка 12 5 2 5 18 - 15 17
9. Фиорентина Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
10. Верона Заявка 12 4 3 5 10 - 11 15
11. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
12. Удинезе Заявка 12 4 2 6 8 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 1 6 21 - 21 13
14. Милан Заявка 12 4 1 7 11 - 16 13
15. Болонья Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
16. Лечче Заявка 12 2 4 6 15 - 25 10
17. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 7 - 19 9
19. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
20. Брешия Заявка 11 2 1 8 10 - 20 7
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Интер Милан

    До начала игры, которая состоится 23.11.2019, осталось 2 дня 20 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Торино - Интер Милан
    Торино
    0% (0)
    Ничья
    7.9% (3)
    Интер Милан
    92.1% (35)
    1:2 Интер Милан
    63.2% (24)
    0:1 Интер Милан
    15.8% (6)
    0:2 Интер Милан
    10.5% (4)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
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