Италия: Серия A 2019-2020
Торино
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Интер Милан
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +9 =3 -8Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри
Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =2 -4Интер Милан 2:1 Верона Боруссия Д 3:2 Интер Милан Болонья 1:2 Интер Милан Брешия 1:2 Интер Милан
Интер Милан 2:2 Парма Интер Милан 2:0 Боруссия Д Сассуоло 3:4 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Барселона 2:1 Интер Милан Сампдория 1:3 Интер Милан Интер Милан 1:0 Лацио Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан
Последние игры между собой
Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Торино Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|20 - 9
|32
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 13
|24
|4.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|5.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|30 - 18
|22
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 14
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|8.
|Парма
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 15
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|10.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|11.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|21 - 21
|13
|14.
|Милан
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 16
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|16.
|Лечче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
|20.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 20
|7
Торино
0% (0)
Ничья
7.9% (3)
Интер Милан
92.1% (35)
1:2 Интер Милан
63.2% (24)
0:1 Интер Милан
15.8% (6)
0:2 Интер Милан
10.5% (4)
1:1 Ничья
5.3% (2)
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