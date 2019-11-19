Италия: Серия A 2019-2020

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Милан
 
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Стадион:
Наполи

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан
Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан
Наполи Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта
СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи

Последние игры между собой

Милан: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Милан 2:0 Наполи Кубок Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A
Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 12 10 2 0 20 - 9 32
2. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
3. Лацио Заявка 12 7 3 2 28 - 13 24
4. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
5. Аталанта Заявка 12 6 4 2 30 - 18 22
6. Рома Заявка 12 6 4 2 20 - 14 22
7. Наполи Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
8. Парма Заявка 12 5 2 5 18 - 15 17
9. Фиорентина Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
10. Верона Заявка 12 4 3 5 10 - 11 15
11. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
12. Удинезе Заявка 12 4 2 6 8 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 1 6 21 - 21 13
14. Милан Заявка 12 4 1 7 11 - 16 13
15. Болонья Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
16. Лечче Заявка 12 2 4 6 15 - 25 10
17. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 7 - 19 9
19. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
20. Брешия Заявка 11 2 1 8 10 - 20 7
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Наполи

    До начала игры, которая состоится 23.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Милан - Наполи
    Милан
    17.9% (7)
    Ничья
    33.3% (13)
    Наполи
    48.7% (19)
    1:2 Наполи
    43.6% (17)
    1:1 Ничья
    25.6% (10)
    2:1 Милан
    17.9% (7)
    2:2 Ничья
    7.7% (3)
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