Италия: Серия A 2019-2020
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан
Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан
Наполи Последние 20 матчей: +9 =6 -5Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта
СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи
Последние игры между собой
Милан: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|20 - 9
|32
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 13
|24
|4.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|5.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|30 - 18
|22
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 14
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|8.
|Парма
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 15
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|10.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|11.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|21 - 21
|13
|14.
|Милан
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 16
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|16.
|Лечче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
|20.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 20
|7
Милан
17.9% (7)
Ничья
33.3% (13)
Наполи
48.7% (19)
1:2 Наполи
43.6% (17)
1:1 Ничья
25.6% (10)
2:1 Милан
17.9% (7)
2:2 Ничья
7.7% (3)
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