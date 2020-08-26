  1. Футбол
  2. Матчи
Северная Македония
 
Позже

Стадион:
Армения

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: + = -
Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения
Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн
Армения Последние 20 матчей: + = -
Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения
Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Армения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Армения 4:0 Северная Македония Лига наций УЕФА Северная Македония 2:0 Армения Лига наций УЕФА Армения 4:1 Северная Македония ЕВРО 2012 Северная Македония 2:2 Армения ЕВРО 2012

Лига C. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Македония 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2020, осталось 2 дня 8 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 77
    Северная Македония 50.6% (39)
    X 26% (20)
    Армения 23.4% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Армения
    1.76
    3.71
    5.25
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Северная Македония - Армения

    Исход игры
    Северная Македония
    50.6% (39)
    Ничья
    26% (20)
    Армения
    23.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.05% (35)
    Меньше
    53.95% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    69.74% (53)
    Нет
    30.26% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Македония
    28.6% (22)
    1:1 Ничья
    23.4% (18)
    1:2 Армения
    16.9% (13)
    1:0 Северная Македония
    16.9% (13)
    2:0 Северная Македония
    5.2% (4)
    0:1 Армения
    5.2% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Северная Македония - Армения онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.75 3.60 5.00
    1.73 3.60 5.20
    1.74 3.58 5.10
    1.76 3.42 5.01
    1.72 3.71 5.25

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    6.10 1.10 2.75 1.41 2.12 1.72 1.80 2.01 1.62 2.30 1.28 3.45 1.21 4.20
    7.40 1.05 6.25 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.35 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.03 8.20
    6.14 1.07 5.16 1.10 2.72 1.46 2.05 1.80 1.59 2.39 1.26 3.61 1.18 4.22 1.06 7.37 1.06 8.22 1.01 15.13 1.01 15.54
    2.83 1.45 2.48 1.56 2.13 1.75 1.82 2.04 1.63 2.32 1.46 2.80 1.19 4.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.60 2.28 1.28 3.45 1.06 7.70
    2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.00
    2.52 1.53 1.64 2.29 1.30 3.37 1.06 6.81 1.06 8.22
    2.54 1.54 2.09 1.78 1.62 2.36 1.40 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.67
    2.11 1.69
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный