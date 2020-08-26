Северная Македония
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Стадион: Тодор Проески
Армения
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: + = -Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения
Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн
Армения Последние 20 матчей: + = -Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения
Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Армения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Лига C. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Северная Македония - Армения
Исход игры
Северная Македония
50.6% (39)
Ничья
26% (20)
Армения
23.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
46.05% (35)
Меньше
53.95% (41)
Обе команды забьют
Да
69.74% (53)
Нет
30.26% (23)
Популярный счёт
2:1 Северная Македония
28.6% (22)
1:1 Ничья
23.4% (18)
1:2 Армения
16.9% (13)
1:0 Северная Македония
16.9% (13)
2:0 Северная Македония
5.2% (4)
0:1 Армения
5.2% (4)
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|1.75
|3.60
|5.00
|1.73
|3.60
|5.20
|1.74
|3.58
|5.10
|1.76
|3.42
|5.01
|1.72
|3.71
|5.25
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|6.10
|1.10
|2.75
|1.41
|—
|—
|2.12
|1.72
|1.80
|2.01
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.21
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.40
|1.05
|6.25
|1.09
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.66
|2.35
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.21
|4.20
|1.06
|7.70
|1.03
|8.20
|—
|—
|—
|—
|6.14
|1.07
|5.16
|1.10
|2.72
|1.46
|—
|—
|2.05
|1.80
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.26
|3.61
|1.18
|4.22
|1.06
|7.37
|1.06
|8.22
|1.01
|15.13
|1.01
|15.54
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.45
|2.48
|1.56
|2.13
|1.75
|1.82
|2.04
|1.63
|2.32
|1.46
|2.80
|—
|—
|1.19
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—