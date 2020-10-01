Торпедо Москва
Позже
Томь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берковский Илья
|4
|0.36
|2.
|Лебеденко Игорь
|3 (2)
|0.27
|3.
|Адаев Владислав
|2
|0.18
|4.
|Кертанов Константин
|2
|0.18
|5.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.18
|6.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.09
|7.
|Шоркин Максим
|1
|0.09
|8.
|Прошляков Данила
|1
|0.09
|9.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.09
|10.
|Калмыков Амур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долгов Павел
|1
|0.09
|2.
|Визнович Илья
|1
|0.09
|3.
|Киреенко Павел
|1 (1)
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|1
|2.
|Магаль Руслан
|4
|0
|3.
|Евдокимов Андрей
|4
|0
|4.
|Калмыков Амур
|2
|1
|5.
|Рязанцев Александр
|3
|0
|6.
|Самсонов Артём Владимирович
|3
|0
|7.
|Елисеев Александр
|3
|0
|8.
|Адаев Владислав
|3
|0
|9.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|10.
|Лях Андрей
|2
|0
|11.
|Кертанов Константин
|2
|0
|12.
|Берковский Илья
|2
|0
|13.
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|14.
|Прошляков Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зуев Илья
|5
|0
|2.
|Талалай Денис
|4
|0
|3.
|Казанков Максим
|2
|1
|4.
|Бугриёв Сергей
|2
|1
|5.
|Шалаев Олег
|3
|0
|6.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|3
|0
|7.
|Каменщиков Дмитрий
|3
|0
|8.
|Текучёв Андрей
|3
|0
|9.
|Бычков Андрей
|1
|1
|10.
|Поярков Денис
|2
|0
|11.
|Белов Антон
|2
|0
|12.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|13.
|Киреенко Павел
|1
|0
|14.
|Каленкович Виталий
|1
|0
|15.
|Долгов Павел
|1
|0
|16.
|Синяк Антон
|1
|0
|17.
|Дмитриев Максим II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Томь
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва
СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный
Томь Последние 20 матчей: + = -Факел 0:0 Томь Томь 1:3 Волгарь Крылья Советов 2:0 Томь Томь 0:2 Текстильщик
Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|18 - 6
|28
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 7
|25
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 14
|24
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 8
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|17 - 10
|22
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 4
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 9
|19
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|10.
|Чайка
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|11.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 11
|16
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 16
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|16
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|6 - 16
|15
|15.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Волгарь
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 13
|14
|17.
|Факел
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 13
|8
|19.
|Чертаново
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
|22.
|Томь
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 16
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.40
|1.05
|6.50
|1.09
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.18
|1.63
|1.84
|1.90
|1.64
|2.17
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.22
|3.95
|1.08
|7.00
|1.06
|7.80
|1.01
|14.00
|9.00
|1.06
|7.30
|1.09
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.73
|2.20
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.25
|3.95
|1.09
|7.30
|1.07
|8.10
|1.01
|15.75
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.40
|2.51
|1.51
|2.17
|1.67
|1.84
|1.94
|1.65
|2.20
|1.47
|2.63
|—
|—
|1.20
|4.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Томь
Исход игры
Торпедо Москва
90.9% (50)
Ничья
9.1% (5)
Томь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
20.75% (11)
Меньше
79.25% (42)
Обе команды забьют
Да
26.42% (14)
Нет
73.58% (39)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
34.5% (19)
2:0 Торпедо Москва
34.5% (19)
2:1 Торпедо Москва
12.7% (7)
1:1 Ничья
7.3% (4)
3:1 Торпедо Москва
3.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!