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Торпедо Москва
 
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Томь

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берковский Илья 4 0.36
2. Лебеденко Игорь 3 (2) 0.27
3. Адаев Владислав 2 0.18
4. Кертанов Константин 2 0.18
5. Гордюшенко Астемир 2 0.18
6. Нетфуллин Равиль 1 0.09
7. Шоркин Максим 1 0.09
8. Прошляков Данила 1 0.09
9. Магаль Руслан 1 (1) 0.09
10. Калмыков Амур 0 0
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долгов Павел 1 0.09
2. Визнович Илья 1 0.09
3. Киреенко Павел 1 (1) 0.09

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Магаль Руслан 4 0
3. Евдокимов Андрей 4 0
4. Калмыков Амур 2 1
5. Рязанцев Александр 3 0
6. Самсонов Артём Владимирович 3 0
7. Елисеев Александр 3 0
8. Адаев Владислав 3 0
9. Шустиков Сергей 2 0
10. Лях Андрей 2 0
11. Кертанов Константин 2 0
12. Берковский Илья 2 0
13. Лебеденко Игорь 1 0
14. Прошляков Данила 1 0
Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 5 0
2. Талалай Денис 4 0
3. Казанков Максим 2 1
4. Бугриёв Сергей 2 1
5. Шалаев Олег 3 0
6. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
7. Каменщиков Дмитрий 3 0
8. Текучёв Андрей 3 0
9. Бычков Андрей 1 1
10. Поярков Денис 2 0
11. Белов Антон 2 0
12. Ахъядов Апти 1 0
13. Киреенко Павел 1 0
14. Каленкович Виталий 1 0
15. Долгов Павел 1 0
16. Синяк Антон 1 0
17. Дмитриев Максим II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4)
 Томь 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва
СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный
Томь Последние 20 матчей: + = -
Факел 0:0 Томь Томь 1:3 Волгарь Крылья Советов 2:0 Томь Томь 0:2 Текстильщик
Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Торпедо Москва 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 12 8 4 0 18 - 6 28
2. Нижний Новгород Заявка 12 8 1 3 16 - 7 25
3. Велес Москва Заявка 12 7 3 2 17 - 14 24
4. Крылья Советов Заявка 12 7 2 3 25 - 8 23
5. Алания Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
6. Спартак-2 Заявка 11 7 1 3 17 - 10 22
7. Нефтехимик Заявка 12 6 4 2 16 - 4 22
8. Балтика Заявка 12 5 4 3 13 - 9 19
9. Краснодар-2 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
10. Чайка Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
11. Торпедо Москва Заявка 11 4 4 3 18 - 11 16
12. СКА-Хабаровск Заявка 12 5 1 6 14 - 16 16
13. Текстильщик Заявка 12 4 4 4 12 - 15 16
14. Динамо Брянск Заявка 11 5 0 6 6 - 16 15
15. Енисей Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
16. Волгарь Заявка 12 4 2 6 13 - 13 14
17. Факел Заявка 12 3 2 7 8 - 12 11
18. Акрон Заявка 11 2 2 7 4 - 13 8
19. Чертаново Заявка 12 2 2 8 6 - 17 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь Заявка 11 0 3 8 3 - 16 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Торпедо Москва 90.9% (50)
    X 9.1% (5)
    Томь 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Томь
    1.49
    4.35
    9.02
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.43 4.35 7.80
    1.49 3.95 6.80
    1.44 4.20 7.40
    1.42 4.20 9.02

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.40 1.05 6.50 1.09 2.90 1.38 2.18 1.63 1.84 1.90 1.64 2.17 1.32 3.20 1.22 3.95 1.08 7.00 1.06 7.80 1.01 14.00
    9.00 1.06 7.30 1.09 3.00 1.39 2.28 1.63 1.73 2.20 1.35 3.20 1.25 3.95 1.09 7.30 1.07 8.10 1.01 15.75
    2.83 1.40 2.51 1.51 2.17 1.67 1.84 1.94 1.65 2.20 1.47 2.63 1.20 4.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.07 1.33 3.15 1.08 6.80
    2.71 1.45 1.77 2.03 1.36 3.10 1.09 6.85 1.07 8.20
    2.63 1.47 2.16 1.68 1.66 2.17 1.42 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30
    3.45 1.30 2.31 1.60 1.56 2.40 1.21 4.30 1.14 5.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.57
    Букмекер Да Нет
    6.00 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Томь онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Томь

    Исход игры
    Торпедо Москва
    90.9% (50)
    Ничья
    9.1% (5)
    Томь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.75% (11)
    Меньше
    79.25% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    26.42% (14)
    Нет
    73.58% (39)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    34.5% (19)
    2:0 Торпедо Москва
    34.5% (19)
    2:1 Торпедо Москва
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
    3:1 Торпедо Москва
    3.6% (2)
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