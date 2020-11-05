Крылья Советов
Позже
Акрон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|17 (2)
|0.89
|2.
|Зиньковский Антон
|7 (1)
|0.37
|3.
|Голенков Егор
|6
|0.32
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.11
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.11
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.11
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.05
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.05
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герюгов Азнаур
|3
|0.16
|2.
|Делькин Артём
|3 (1)
|0.16
|3.
|Газданов Артур
|2
|0.11
|4.
|Чудин Иван
|1
|0.05
|5.
|Пьянченко Василий
|1
|0.05
|6.
|Квеквескири Даур
|1
|0.05
|7.
|Верхунов Никита
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|5
|1
|2.
|Божин Сергей
|6
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Чернов Никита
|2
|1
|5.
|Голенков Егор
|3
|0
|6.
|Ежов Роман
|3
|0
|7.
|Карпов Максим
|1
|1
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|9.
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|11.
|Витюгов Максим
|2
|0
|12.
|Комбаров Дмитрий
|1
|0
|13.
|Фролов Евгений
|1
|0
|14.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|16.
|Сергеев Иван
|1
|0
|17.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|18.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чудин Иван
|4
|1
|2.
|Киреев Андрей
|4
|0
|3.
|Друковский Владимир
|4
|0
|4.
|Киряков Сергей
|4
|0
|5.
|Садыков Булат
|2
|1
|6.
|Дудиков Евгений
|3
|0
|7.
|Квеквескири Даур
|3
|0
|8.
|Герюгов Азнаур
|3
|0
|9.
|Потапов Андрей
|3
|0
|10.
|Елеев Максим
|3
|0
|11.
|Морозов Константин
|2
|0
|12.
|Иванников Николай
|2
|0
|13.
|Газданов Артур
|2
|0
|14.
|Волков Сергей
|1
|0
|15.
|Жестоков Максим
|1
|0
|16.
|Делькин Артём
|1
|0
|17.
|Малаховский Максим
|1
|0
|18.
|Яцкий Евгений
|1
|0
|19.
|Титов Андрей
|1
|0
|20.
|Верхунов Никита
|1
|0
|21.
|Босов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|17.95% (7)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
|25.64% (10)
|Акрон
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =2 -3Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор
Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск
Акрон Последние 20 матчей: +5 =2 -13Акрон 3:1 Текстильщик Алания 5:1 Акрон Акрон 3:4 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Акрон
Иртыш Омск 1:0 Акрон Томь 2:1 Акрон Акрон 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Акрон Акрон 3:0 Енисей Оренбург 0:0 Акрон Акрон 0:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|27 - 12
|42
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 13
|40
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|29 - 13
|40
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|41 - 14
|39
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 16
|37
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 22
|35
|7.
|Алания
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|8.
|Балтика
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 17
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 21
|30
|10.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 26
|27
|11.
|Чайка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 23
|27
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|13.
|Волгарь
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|21 - 22
|24
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|12 - 27
|23
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 30
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|17.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|18.
|Факел
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|12 - 19
|16
|19.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|11 - 29
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 37
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|10 - 24
|11
Прогнозы на матч Крылья Советов - Акрон
Исход игры
Крылья Советов
94.4% (68)
Ничья
4.2% (3)
Акрон
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (33)
Меньше
52.86% (37)
Обе команды забьют
Да
32.86% (23)
Нет
67.14% (47)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
37.5% (27)
2:1 Крылья Советов
16.7% (12)
3:0 Крылья Советов
16.7% (12)
1:0 Крылья Советов
11.1% (8)
3:1 Крылья Советов
6.9% (5)
4:1 Крылья Советов
2.8% (2)
1:1 Ничья
2.8% (2)
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