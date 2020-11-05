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Крылья Советов
 
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Акрон

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 17 (2) 0.89
2. Зиньковский Антон 7 (1) 0.37
3. Голенков Егор 6 0.32
4. Гацкан Александр 2 0.11
5. Гынсарь Раду 2 0.11
6. Ежов Роман 2 0.11
7. Сарвели Владислав 1 0.05
8. Солдатенков Александр 1 0.05
9. Витюгов Максим 1 0.05
Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герюгов Азнаур 3 0.16
2. Делькин Артём 3 (1) 0.16
3. Газданов Артур 2 0.11
4. Чудин Иван 1 0.05
5. Пьянченко Василий 1 0.05
6. Квеквескири Даур 1 0.05
7. Верхунов Никита 1 0.05

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 5 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Чернов Никита 2 1
5. Голенков Егор 3 0
6. Ежов Роман 3 0
7. Карпов Максим 1 1
8. Полуяхтов Владимир 2 0
9. Кабутов Дмитрий 2 0
10. Цыпченко Дмитрий 2 0
11. Витюгов Максим 2 0
12. Комбаров Дмитрий 1 0
13. Фролов Евгений 1 0
14. Гынсарь Раду 1 0
15. Зеффан Мехди 1 0
16. Сергеев Иван 1 0
17. Солдатенков Александр 1 0
18. Пруцев Данил 1 0
Акрон
# Игрок      
1. Чудин Иван 4 1
2. Киреев Андрей 4 0
3. Друковский Владимир 4 0
4. Киряков Сергей 4 0
5. Садыков Булат 2 1
6. Дудиков Евгений 3 0
7. Квеквескири Даур 3 0
8. Герюгов Азнаур 3 0
9. Потапов Андрей 3 0
10. Елеев Максим 3 0
11. Морозов Константин 2 0
12. Иванников Николай 2 0
13. Газданов Артур 2 0
14. Волков Сергей 1 0
15. Жестоков Максим 1 0
16. Делькин Артём 1 0
17. Малаховский Максим 1 0
18. Яцкий Евгений 1 0
19. Титов Андрей 1 0
20. Верхунов Никита 1 0
21. Босов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 10.26% (4) 10.26% (4) 17.95% (7) 23.08% (9) 12.82% (5) 25.64% (10)
 Акрон 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор
Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск
Акрон Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Акрон 3:1 Текстильщик Алания 5:1 Акрон Акрон 3:4 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Акрон
Иртыш Омск 1:0 Акрон Томь 2:1 Акрон Акрон 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Акрон Акрон 3:0 Енисей Оренбург 0:0 Акрон Акрон 0:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 19 13 3 3 27 - 12 42
2. Торпедо Москва Заявка 19 12 4 3 39 - 13 40
3. Оренбург Заявка 19 11 7 1 29 - 13 40
4. Крылья Советов Заявка 19 12 3 4 41 - 14 39
5. Нефтехимик Заявка 19 11 4 4 32 - 16 37
6. Велес Москва Заявка 19 10 5 4 26 - 22 35
7. Алания Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
8. Балтика Заявка 19 9 4 6 23 - 17 31
9. Спартак-2 Заявка 19 9 3 7 26 - 21 30
10. Енисей Заявка 19 8 3 8 22 - 26 27
11. Чайка Заявка 19 7 6 6 20 - 23 27
12. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
13. Волгарь Заявка 19 7 3 9 21 - 22 24
14. Динамо Брянск Заявка 19 7 2 10 12 - 27 23
15. Краснодар-2 Заявка 19 6 5 8 21 - 30 23
16. Текстильщик Заявка 19 5 6 8 17 - 26 21
17. Акрон Заявка 19 5 2 12 16 - 28 17
18. Факел Заявка 19 3 7 9 12 - 19 16
19. Чертаново Заявка 19 4 2 13 11 - 29 14
20. Иртыш Омск Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
21. Шинник Заявка 19 3 4 12 16 - 37 13
22. Томь Заявка 19 2 5 12 10 - 24 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 11 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Крылья Советов 94.4% (68)
    X 4.2% (3)
    Акрон 1.4% (1)
    Все прогнозы
    1.6 Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Крылья Советов - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Акрон

    Исход игры
    Крылья Советов
    94.4% (68)
    Ничья
    4.2% (3)
    Акрон
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.14% (33)
    Меньше
    52.86% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    32.86% (23)
    Нет
    67.14% (47)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    37.5% (27)
    2:1 Крылья Советов
    16.7% (12)
    3:0 Крылья Советов
    16.7% (12)
    1:0 Крылья Советов
    11.1% (8)
    3:1 Крылья Советов
    6.9% (5)
    4:1 Крылья Советов
    2.8% (2)
    1:1 Ничья
    2.8% (2)
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