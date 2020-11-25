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Торпедо Москва
 
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Краснодар-2
Торпедо Москва
Краснодар-2

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 9 (1) 0.39
2. Лебеденко Игорь 7 (2) 0.3
3. Берковский Илья 5 0.22
4. Рязанцев Александр 4 0.17
5. Адаев Владислав 3 0.13
6. Нетфуллин Равиль 3 0.13
7. Кертанов Константин 2 0.09
8. Гордюшенко Астемир 2 0.09
9. Евдокимов Андрей 2 0.09
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04
Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 7 (2) 0.3
2. Сабуа Леон 5 0.22
3. Кутовой Максим 3 0.13
4. Сергеев Никита Вячеславович 2 0.09
5. Воротников Илья Владимирович 2 0.09
6. Мацукатов Алекс 2 (1) 0.09
7. Онугха Герман 1 0.04
8. Литвинов Вячеслав 1 0.04
9. Апеков Руслан 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Евдокимов Андрей 6 0
2. Шоркин Максим 4 1
3. Адаев Владислав 4 1
4. Самсонов Артём Владимирович 5 0
5. Магаль Руслан 5 0
6. Калмыков Амур 3 1
7. Рязанцев Александр 4 0
8. Елисеев Александр 4 0
9. Прошкин Егор 4 0
10. Лебеденко Игорь 3 0
11. Лях Андрей 3 0
12. Берковский Илья 3 0
13. Шустиков Сергей 2 0
14. Нетфуллин Равиль 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Прошляков Данила 2 0
17. Редькович Дмитрий 1 0
Краснодар-2
# Игрок      
1. Стежко Виталий 6 1
2. Сперцян Эдуард 6 0
3. Мацукатов Алекс 5 0
4. Ивашин Андрей 3 1
5. Мартынов Илья 4 0
6. Сабуа Леон 3 0
7. Пелих Данил 3 0
8. Григорян Арутюн 1 1
9. Якимов Вячеслав 1 1
10. Камболов Руслан 2 0
11. Байрамян Левон 2 0
12. Рзаев Руслан 2 0
13. Черников Александр 2 0
14. Воротников Илья Владимирович 2 0
15. Литвинов Вячеслав 2 0
16. Марков Евгений 1 0
17. Жигулёв Илья 1 0
18. Сергеев Никита Вячеславович 1 0
19. Бочко Николай 1 0
20. Кутовой Максим 1 0
21. Исаенко Олег 1 0
22. Ещенко Сергей 1 0
23. Петерсон Сергей 1 0
24. Апеков Руслан 1 0
25. Агкацев Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 6.98% (3) 13.95% (6) 11.63% (5) 18.6% (8) 20.93% (9) 27.91% (12)
 Краснодар-2 8.33% (2) 8.33% (2) 25% (6) 20.83% (5) 16.67% (4) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Краснодар-2 1:2 Шинник Факел 6:2 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Краснодар-2
Краснодар-2 0:4 Алания Нефтехимик 5:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:0 Томь Чертаново 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Енисей 0:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Оренбург Чайка 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Балтика Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Акрон 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 24 18 3 3 39 - 14 57
2. Оренбург Заявка 24 14 8 2 35 - 16 50
3. Крылья Советов 0:0 Заявка 24 15 5 4 48 - 16 50
4. Торпедо Москва Заявка 23 15 4 4 47 - 17 49
5. Алания Заявка 24 13 6 5 49 - 24 45
6. Велес Москва Заявка 24 12 7 5 32 - 26 43
7. Нефтехимик Заявка 24 11 4 9 36 - 26 37
8. Балтика 1:0 Заявка 24 10 6 8 24 - 23 36
9. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 24 10 5 9 30 - 27 35
10. Спартак-2 Заявка 24 10 4 10 29 - 29 34
11. Енисей Заявка 24 10 4 10 25 - 31 34
12. Чайка 0:0 Заявка 24 8 9 7 25 - 29 33
13. Волгарь 0:0 Заявка 24 9 5 10 27 - 25 32
14. Текстильщик Заявка 24 7 7 10 21 - 30 28
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск Заявка 24 7 3 14 15 - 38 24
17. Факел Заявка 24 5 9 10 21 - 25 24
18. Акрон Заявка 24 6 3 15 19 - 36 21
19. Иртыш Омск Заявка 24 5 6 13 18 - 34 21
20. Чертаново Заявка 24 6 2 16 18 - 37 20
21. Томь Заявка 24 4 5 15 14 - 29 17
22. Шинник 0:1 Заявка 24 4 4 16 20 - 46 16
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 24-го тура первенства ФНЛ, "Торпедо" Москва - "Краснодар-2". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Торпедо Москва 96.7% (145)
X 2% (3)
Краснодар-2 1.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Краснодар-2
1.42
5.30
8.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.30 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.10 8.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.95 8.60

Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «Краснодар-2» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар-2» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «Краснодар-2», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.50 1.05 3.85 1.22 3.15 1.35 2.01 1.74 1.81 1.95 1.59 2.28 1.67 2.12 1.39 2.75 1.18 4.50 1.14 5.20 1.05 9.20 1.04 9.80
11.00 1.01 9.70 1.02 3.98 1.22 3.08 1.36 2.08 1.81 1.61 2.28 1.39 2.85 1.17 4.50 1.12 5.05 1.03 8.90 1.06 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.49 2.50 1.14 4.70
3.24 1.33 2.13 1.70 1.51 2.52 1.16 5.00 1.11 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.39 1.77 1.98 1.36 3.00 1.29 3.35
3.96 1.22 2.95 1.39 1.78 2.01 1.34 3.20 1.23 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.65
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Где смотреть матч Торпедо Москва - Краснодар-2 онлайн

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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Краснодар-2

Исход игры
Торпедо Москва
96.7% (145)
Ничья
2% (3)
Краснодар-2
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.26% (68)
Меньше
53.74% (79)
Обе команды забьют
Да
42.86% (63)
Нет
57.14% (84)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
36.7% (55)
2:1 Торпедо Москва
24% (36)
1:0 Торпедо Москва
14% (21)
3:1 Торпедо Москва
14% (21)
3:0 Торпедо Москва
4.7% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
1:2 Краснодар-2
1.3% (2)
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