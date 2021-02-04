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Бетис
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.33
2. Тельо Кристиан 4 0.19
3. Манди Аисса 3 0.14
4. Санабрия Антонио 3 0.14
5. Карвалью Вилльям 2 0.1
6. Иглесиас Борха 2 0.1
7. Фекир Набиль 1 (1) 0.05
8. Хоакин Санчес 1 0.05
9. Руибаль Айтор 1 0.05
10. Миранда Хуан 1 0.05
11. Гидо Родригес 1 0.05
12. Морон Лоренцо 1 0.05
13. Морено Алекс 0 0
14. Эмерсон Жуниор 0 0
15. Лаинес Диего 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 12 (2) 0.6
2. Гризманн Антуан 6 0.3
3. Фати Ансу 4 0.2
4. Де Йонг Френки 3 0.15
5. Коутиньо Филиппе 2 0.1
6. Гонсалес Педро 2 0.1
7. Дембеле Усман 2 0.1
8. Брайтвайт Мартин 2 0.1
9. Альба Жорди 1 0.05
10. Роберто Серхи 1 0.05
11. Ленгле Клеман 1 0.05
12. Пуч Рикард 1 0.05
13. Араухо Рональд 1 0.05
14. Тринкан Франсишку 0 0
15. Дест Серджино 0 0
16. Фирпо Жуниор 0 0
17. Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 6 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 6 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Фекир Набиль 4 0
6. Бартра Марк 3 0
7. Виктор Руис 3 0
8. Каналес Серхио 2 0
9. Роблес Жоэль 2 0
10. Морено Алекс 2 0
11. Санабрия Антонио 2 0
12. Иглесиас Борха 2 0
13. Миранда Хуан 2 0
14. Монтойя Мартин 0 1
15. Сидней 1 0
16. Карвалью Вилльям 1 0
17. Лаинес Диего 1 0
18. Морон Лоренцо 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 5 0
4. Месси Лионель 3 0
5. Де Йонг Френки 3 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Роберто Серхи 1 0
12. Аленья Карлес 1 0
13. Тринкан Франсишку 1 0
14. Дест Серджино 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 11.11% (3) 14.81% (4) 14.81% (4) 11.11% (3) 11.11% (3) 37.04% (10)
 Барселона 15.79% (6) 15.79% (6) 26.32% (10) 7.89% (3) 21.05% (8) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона
Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона

Последние игры между собой

Бетис: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Барселона 5:2 Бетис Ла Лига Бетис 2:3 Барселона Ла Лига Барселона 5:2 Бетис Ла Лига Бетис 1:4 Барселона Примера
Барселона 3:4 Бетис Примера Бетис 0:5 Барселона Примера Барселона 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Барселона Примера Барселона 6:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Барселона Примера Барселона 4:0 Бетис Примера Барселона 3:1 Бетис Примера Бетис 1:4 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Барселона Примера Бетис 2:2 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 3:1 Барселона Кубок Короля Барселона 5:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
3. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 21 8 5 8 24 - 34 29
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Алавес Заявка 21 4 7 10 18 - 29 19
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
17. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Бетис 4.8% (2)
    X 2.4% (1)
    Барселона 92.9% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Барселона
    6.75
    4.80
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.80 4.60 1.52
    Бонус: 5 000 ₽ 6.75 4.80 1.55
    Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.80 1.52
      6.08 4.60 1.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.70 1.10 4.95 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.85 2.16 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.50 1.10 5.70 1.01 9.80
    14.50 1.01 5.90 1.11 5.20 1.16 2.90 1.41 2.33 1.65 2.00 1.85 1.80 2.08 1.45 2.70 1.33 3.25 1.15 5.00 1.12 5.60 1.04 9.10 1.03 10.00
    6.92 1.13 2.96 1.44 2.66 1.53 2.35 1.66 2.02 1.89 1.80 2.11 1.62 2.42 1.32 3.63 1.13 6.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
    2.80 1.42 1.73 2.11 1.31 3.40
    3.62 1.33 2.91 1.46 2.09 1.83 1.75 2.19 1.53 2.67
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.61 2.32 1.38 3.04
    2.25 1.60 1.67 2.12 1.40 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.55
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.48
    Где смотреть матч Бетис - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Барселона

    Исход игры
    Бетис
    4.8% (2)
    Ничья
    2.4% (1)
    Барселона
    92.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (28)
    Нет
    31.71% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    40.5% (17)
    0:2 Барселона
    23.8% (10)
    1:3 Барселона
    16.7% (7)
    2:1 Бетис
    4.8% (2)
    0:1 Барселона
    4.8% (2)
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