Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.33
|2.
|Тельо Кристиан
|4
|0.19
|3.
|Манди Аисса
|3
|0.14
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.14
|5.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.1
|6.
|Иглесиас Борха
|2
|0.1
|7.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.05
|8.
|Хоакин Санчес
|1
|0.05
|9.
|Руибаль Айтор
|1
|0.05
|10.
|Миранда Хуан
|1
|0.05
|11.
|Гидо Родригес
|1
|0.05
|12.
|Морон Лоренцо
|1
|0.05
|13.
|Морено Алекс
|0
|0
|14.
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|15.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|12 (2)
|0.6
|2.
|Гризманн Антуан
|6
|0.3
|3.
|Фати Ансу
|4
|0.2
|4.
|Де Йонг Френки
|3
|0.15
|5.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.1
|6.
|Гонсалес Педро
|2
|0.1
|7.
|Дембеле Усман
|2
|0.1
|8.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.1
|9.
|Альба Жорди
|1
|0.05
|10.
|Роберто Серхи
|1
|0.05
|11.
|Ленгле Клеман
|1
|0.05
|12.
|Пуч Рикард
|1
|0.05
|13.
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|14.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|15.
|Дест Серджино
|0
|0
|16.
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|17.
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|6
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|6
|0
|4.
|Акуоку Поль
|4
|1
|5.
|Фекир Набиль
|4
|0
|6.
|Бартра Марк
|3
|0
|7.
|Виктор Руис
|3
|0
|8.
|Каналес Серхио
|2
|0
|9.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|10.
|Морено Алекс
|2
|0
|11.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|12.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|13.
|Миранда Хуан
|2
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|15.
|Сидней
|1
|0
|16.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|17.
|Лаинес Диего
|1
|0
|18.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|7
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|5
|0
|4.
|Месси Лионель
|3
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|3
|0
|6.
|Пике Херард
|2
|0
|7.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|8.
|Мингеса Оскар
|2
|0
|9.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|10.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0
|12.
|Аленья Карлес
|1
|0
|13.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|14.
|Дест Серджино
|1
|0
|15.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|16.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|37.04% (10)
|Барселона
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|26.32% (10)
|7.89% (3)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона
Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона
Последние игры между собой
Бетис: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Барселона 3:4 Бетис Примера Бетис 0:5 Барселона Примера Барселона 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Барселона Примера Барселона 6:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Барселона Примера Барселона 4:0 Бетис Примера Барселона 3:1 Бетис Примера Бетис 1:4 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Барселона Примера Бетис 2:2 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 3:1 Барселона Кубок Короля Барселона 5:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|4.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Бетис
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 34
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|24 - 34
|29
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 25
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 31
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 29
|19
|18.
|Осасуна
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 30
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис - Барселона
Исход игры
Бетис
4.8% (2)
Ничья
2.4% (1)
Барселона
92.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
68.29% (28)
Нет
31.71% (13)
Популярный счёт
1:2 Барселона
40.5% (17)
0:2 Барселона
23.8% (10)
1:3 Барселона
16.7% (7)
2:1 Бетис
4.8% (2)
0:1 Барселона
4.8% (2)
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