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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Ньюкасл
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, который состоится 18.11.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
90.3% (65)
Ничья:
1.4% (1)
Ньюкасл
8.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
50% (36)
Манчестер Юнайтед:
19.4% (14)
Манчестер Юнайтед:
11.1% (8)
Манчестер Юнайтед:
6.9% (5)
Ньюкасл:
5.6% (4)
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