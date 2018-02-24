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0:1
17' ГолГейл Дуайт
0:2
45' ГолГейл Дуайт
52' Желтая карточкаАке Натан
53' Желтая карточкаРитчи Мэтт
1:2
80' ГолСмит Адам
82' Желтая карточкаЙедлин Деандре
85' Желтая карточкаДиаме Мохамед
2:2
89' ГолГослинг Дэн
90' Желтая карточкаПерес Айосе
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10808 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
96'
Атсу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
95'
95'
Хейден Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
94'
94'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой справа.
94'
Кук Стив мяч отрикошетил от ворот
94'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой справа.
94'
Станислас Жуниор мяч отрикошетил от ворот
94'
93'
93'
92'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
91'
Перес Айосе получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
91'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл в офсайде
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
89'
Аке Натан сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Гослинг Дэн изменил счет на табло!
89'
88'
Йедлин Деандре наказан за толчок Кинг Джошуа
87'
86'
Станислас Жуниор отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
85'
Диаме Мохамед получил желтую карточку от судьи
85'
Безумный фол. Диаме Мохамед грубо играет против соперника. Пострадал Муссе Ли
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
85'
85'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
Тактическая замена. Ритчи Мэтт уходит с поля и его заменяет Манкильо Хави
84'
84'
84'
84'
83'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
83'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
81'
Йедлин Деандре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
81'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Кинг Джошуа оказался на газоне.
81'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
80'
Отличный гол забил Смит Адам
80'
Кук Льюис сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Смит Адам изменил счет на табло!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
79'
Как он промахнулся? Шелви Джонджо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
79'
Перес Айосе из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игроки ФК "Ньюкасл" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Атсу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Хейден Исаак
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Дубравка Мартин из команды Ньюкасл сделал отличный сейв!
76'
Кук Стив оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Дубравка Мартин перевел мяч на угловой.
76'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
74'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Дефо Джермейн мяч отрикошетил от ворот
74'
73'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Дефо Джермейн
73'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
Как он промахнулся? Перес Айосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Гейл Дуайт пробил со штрафного прямо в стенку
71'
Судья сигнализирует, что Муссе Ли из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Атсу Кристиан
71'
Атсу Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Смит Адам
69'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Йедлин Деандре
68'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
68'
Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
67'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
67'
Уилсон Каллум из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Тактическая замена. Кенеди Роберт уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
64'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
64'
63'
Тактическая замена. Фрейзер Райан уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
63'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
62'
Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
62'
Перес Айосе наказан за толчок Смит Адам
61'
61'
Смит Адам не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
58'
58'
ШАНС! Фрейзер Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
55'
Лежён Флорьян наказан за толчок Уилсон Каллум
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
54'
54'
Станислас Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Рефери не любит споров - именно за это Ритчи Мэтт сейчас получил желтую
53'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Аке Натан
52'
Аке Натан получил желтую карточку от судьи
52'
Безумный фол. Аке Натан грубо играет против соперника. Пострадал Гейл Дуайт
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
46'
46'
Тактическая замена. Дэниелс Чарли уходит с поля и его заменяет Смит Адам
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Г О О О О Л - Гейл Дуайт из команды Ньюкасл забил гол! Легко это для такого игрока, как Гейл Дуайт
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Перес Айосе сделал результативную передачу.
45'
Плохо сыграл Бегович Асмир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.
45'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
45'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
45'
Кенеди Роберт мяч отрикошетил от ворот
45'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Аке Натан наказан за толчок Гейл Дуайт
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
Дэниелс Чарли не смог попасть в створ ударом издали
44'
42'
Уилсон Каллум нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
40'
ШАНС! Гослинг Дэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
ШАНС! Гейл Дуайт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Кук Стив ошибается в защите.
36'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
33'
33'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
31'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл в офсайде
31'
31'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
28'
28'
28'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Уилсон Каллум наказан за толчок Кенеди Роберт
26'
26'
25'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
24'
Станислас Жуниор не смог попасть в створ ударом издали
24'
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
24'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Гослинг Дэн из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Гослинг Дэн из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
21'
21'
Ритчи Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
21'
Перес Айосе нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Плохо сыграл Кук Льюис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
18'
Уилсон Каллум наказан за толчок Лежён Флорьян
18'
17'
Г О О О О Л - Гейл Дуайт первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
16'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
14'
Кенеди Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
13'
Назначен штрафной. Пострадал Ритчи Мэтт, его свалил Гослинг Дэн.
13'
Отличные скиллы показывает Ритчи Мэтт, обводя своих соперников
12'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл в офсайде
12'
11'
Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Уилсон Каллум, и мяч снова в игре
10'
Станислас Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Кенеди Роберт наказан за толчок Гослинг Дэн
10'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
ШАНС! Станислас Жуниор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
8'
7'
6'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Фрейзер Райан
6'
5'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Диаме Мохамед
4'
4'
4'
Шанс! Гослинг Дэн из команды Борнмут пробил головой, но мимо
3'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает пас партнеру.
3'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Отличный пас сделал Шелви Джонджо из команды Ньюкасл. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Борнмут 2:2 Ньюкасл
Борнмут
48% (85)
Ничья:
39% (69)
Ньюкасл
13% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35% (62)
2:1 Борнмут:
24.9% (44)
1:0 Борнмут:
18.6% (33)
1:2 Ньюкасл:
10.7% (19)
2:0 Борнмут:
2.8% (5)
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