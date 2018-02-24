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Стадион: Зрители: 10808
Борнмут
2:2
Конец матча
Ньюкасл
0'
0:1
17' Гол
Гейл Дуайт
0:2
45' Гол
Гейл Дуайт
52' Желтая карточка
Аке Натан
53' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
1:2
80' Гол
Смит Адам
82' Желтая карточка
Йедлин Деандре
85' Желтая карточка
Диаме Мохамед
2:2
89' Гол
Гослинг Дэн
90' Желтая карточка
Перес Айосе
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10808 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
96'
Атсу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Смит Адам из команды Борнмут подал угловой слева.
95'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95'
Кук Стив из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
95'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
95'
Хейден Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Угловой
94'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой справа.
94'
Кук Стив мяч отрикошетил от ворот
Угловой
94'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой справа.
94'
Станислас Жуниор мяч отрикошетил от ворот
94'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
92'
Муссе Ли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
91'
Перес Айосе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
Офсайд
91'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл в офсайде
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
89'
Аке Натан сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Гослинг Дэн изменил счет на табло!
89'
Аке Натан из команды Борнмут делает пас партнеру.
89'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Йедлин Деандре наказан за толчок Кинг Джошуа
87'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Станислас Жуниор отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
85'
Диаме Мохамед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Диаме Мохамед грубо играет против соперника. Пострадал Муссе Ли
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
85'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Тактическая замена. Ритчи Мэтт уходит с поля и его заменяет Манкильо Хави
84'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
84'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
83'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
83'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
Желтая карточка
81'
Йедлин Деандре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
81'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Кинг Джошуа оказался на газоне.
81'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Отличный гол забил Смит Адам
80'
Кук Льюис сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Смит Адам изменил счет на табло!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Удар от ворот произведет Борнмут
79'
Как он промахнулся? Шелви Джонджо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
79'
Перес Айосе из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игроки ФК "Ньюкасл" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Атсу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Смит Адам из команды Борнмут подал угловой слева.
78'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Хейден Исаак
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Дубравка Мартин из команды Ньюкасл сделал отличный сейв!
76'
Кук Стив оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Дубравка Мартин перевел мяч на угловой.
76'
Муссе Ли из команды Борнмут делает передачу одноклубнику.
76'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Муссе Ли из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
74'
Смит Адам из команды Борнмут подал угловой слева.
74'
Дефо Джермейн мяч отрикошетил от ворот
74'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Дефо Джермейн
73'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Удар от ворот произведет Борнмут
72'
Как он промахнулся? Перес Айосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Гейл Дуайт пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Муссе Ли из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Атсу Кристиан
71'
Атсу Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Смит Адам
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Йедлин Деандре
Офсайд
68'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
68'
Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
67'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
67'
Уилсон Каллум из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Тактическая замена. Кенеди Роберт уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
64'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
63'
Тактическая замена. Фрейзер Райан уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
63'
Шанс! Аке Натан из команды Борнмут пробил головой, но мимо
63'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
63'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
62'
Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
62'
Перес Айосе наказан за толчок Смит Адам
61'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
61'
Смит Адам не смог попасть в створ ударом издали
60'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
58'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
58'
ШАНС! Фрейзер Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
Фол, нарушение
55'
Лежён Флорьян наказан за толчок Уилсон Каллум
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Станислас Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Рефери не любит споров - именно за это Ритчи Мэтт сейчас получил желтую
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Аке Натан
Желтая карточка
52'
Аке Натан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Безумный фол. Аке Натан грубо играет против соперника. Пострадал Гейл Дуайт
50'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Дэниелс Чарли уходит с поля и его заменяет Смит Адам
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Гейл Дуайт из команды Ньюкасл забил гол! Легко это для такого игрока, как Гейл Дуайт
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Перес Айосе сделал результативную передачу.
45'
Плохо сыграл Бегович Асмир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.
45'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
45'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
45'
Кенеди Роберт мяч отрикошетил от ворот
45'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Аке Натан наказан за толчок Гейл Дуайт
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
44'
Дэниелс Чарли не смог попасть в створ ударом издали
44'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кук Льюис из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
42'
Уилсон Каллум нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
40'
ШАНС! Гослинг Дэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Удар от ворот произведет Борнмут
38'
ШАНС! Гейл Дуайт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Кук Стив ошибается в защите.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
33'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
33'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Офсайд
31'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл в офсайде
31'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
28'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
28'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Уилсон Каллум наказан за толчок Кенеди Роберт
26'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
25'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
24'
Станислас Жуниор не смог попасть в створ ударом издали
24'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
24'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Гослинг Дэн из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Гослинг Дэн из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
21'
Удар от ворот произведет Борнмут
21'
Ритчи Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
21'
Перес Айосе нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Плохо сыграл Кук Льюис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
Фол, нарушение
18'
Уилсон Каллум наказан за толчок Лежён Флорьян
18'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Гейл Дуайт первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
16'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Удар от ворот произведет Борнмут
14'
Кенеди Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
13'
Назначен штрафной. Пострадал Ритчи Мэтт, его свалил Гослинг Дэн.
13'
Отличные скиллы показывает Ритчи Мэтт, обводя своих соперников
12'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
12'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл в офсайде
12'
Удар от ворот произведет Борнмут
11'
Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Уилсон Каллум, и мяч снова в игре
10'
Станислас Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
10'
Кенеди Роберт наказан за толчок Гослинг Дэн
10'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
8'
ШАНС! Станислас Жуниор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Борнмут
Фол, нарушение
6'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Фрейзер Райан
6'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
5'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Диаме Мохамед
4'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
4'
Шанс! Гослинг Дэн из команды Борнмут пробил головой, но мимо
3'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает пас партнеру.
3'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Отличный пас сделал Шелви Джонджо из команды Ньюкасл. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Борнмут 2:2 Ньюкасл
Борнмут
48% (85)
Ничья:
39% (69)
Ньюкасл
13% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35% (62)
Борнмут:
24.9% (44)
Борнмут:
18.6% (33)
Ньюкасл:
10.7% (19)
Борнмут:
2.8% (5)
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