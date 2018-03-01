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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер Милан

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 13 минут, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Интер Милан
Милан
50.3% (894)
Ничья:
20.8% (370)
Интер Милан
28.9% (513)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
11.3% (200)
Милан:
10.9% (193)
Ничья:
10.4% (185)
Ничья:
10% (178)
Интер Милан:
10% (178)
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