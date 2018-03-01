Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер Милан

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Стадион: Сан-Сиро
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Милан (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
Интер Милан (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан Кубок Италии
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан Серия A
- 15.04.2017 Интер Милан 2:2 Милан Серия A
- 20.11.2016 Милан 2:2 Интер Милан Серия A
- 31.01.2016 Милан 3:0 Интер Милан Серия A
- 24.11.2015 Милан 1:0 Интер Милан Трофео Сан Никола
- 21.10.2015 Милан 0:1 Интер Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 13.09.2015 Интер Милан 1:0 Милан Серия A
- 12.08.2015 Милан 2:1 Интер Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 25.07.2015 Милан 1:0 Интер Милан Международный кубок чемпионов
- 19.04.2015 Интер Милан 0:0 Милан Серия A
- 23.11.2014 Милан 1:1 Интер Милан Серия A
- 04.05.2014 Милан 1:0 Интер Милан Серия A
- 22.12.2013 Интер Милан 1:0 Милан Серия A
- 24.02.2013 Интер Милан 1:1 Милан Серия A
- 07.10.2012 Милан 0:1 Интер Милан Серия A
- 22.07.2012 Интер Милан 2:1 Милан TIM Трофи
- 06.05.2012 Интер Милан 4:2 Милан Серия A
- 15.01.2012 Милан 0:1 Интер Милан Серия A
- 06.08.2011 Милан 2:1 Интер Милан Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|60 - 15
|69
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|62 - 15
|65
|3.
|Лацио
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|64 - 33
|52
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|42 - 21
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|40 - 21
|50
|6.
|Сампдория
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|46 - 34
|44
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 30
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|35 - 32
|35
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 38
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|33 - 38
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 27
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|23 - 41
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 43
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|15 - 46
|23
|17.
|Кротоне
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 47
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|26 - 49
|20
|19.
|Верона
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|24 - 51
|19
|20.
|Беневенто
|Заявка
|26
|3
|1
|22
|18 - 60
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер МиланДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 13 минут, которая состоится 04.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Милан - Интер Милан
Милан
50.3% (894)
Ничья:
20.8% (370)
Интер Милан
28.9% (513)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Милан:
11.3% (200)
1:0 Милан:
10.9% (193)
1:1 Ничья:
10.4% (185)
0:0 Ничья:
10% (178)
1:2 Интер Милан:
10% (178)
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