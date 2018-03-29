Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Наполи

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Стадион: Читта-дель-Триколоре
Предыдущие игры
Сассуоло (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 24.03.2018 Сассуоло 3:0 Бассано Виртус ТМК
- 17.03.2018 Удинезе 1:2 Сассуоло СA
- 11.03.2018 Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 18.02.2018 Болонья 2:1 Сассуоло СA
- 11.02.2018 Сассуоло 0:0 Кальяри СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 27.01.2018 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 20.12.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло КИ
- 17.12.2017 Сампдория 0:1 Сассуоло СA
- 10.12.2017 Сассуоло 2:1 Кротоне СA
- 03.12.2017 Фиорентина 3:0 Сассуоло СA
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 25.11.2017 Сассуоло 0:2 Верона СA
- 19.11.2017 Беневенто 1:2 Сассуоло СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
Наполи (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Наполи: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло Серия A
- 23.04.2017 Сассуоло 2:2 Наполи Серия A
- 28.11.2016 Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
- 16.01.2016 Наполи 3:1 Сассуоло Серия A
- 23.08.2015 Сассуоло 2:1 Наполи Серия A
- 23.02.2015 Наполи 2:0 Сассуоло Серия A
- 28.09.2014 Сассуоло 0:1 Наполи Серия A
- 16.02.2014 Сассуоло 0:2 Наполи Серия A
- 25.09.2013 Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|24
|3
|2
|67 - 15
|75
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|63 - 19
|73
|3.
|Рома
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|49 - 23
|59
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|47 - 21
|55
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|67 - 37
|54
|6.
|Милан
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|41 - 32
|50
|7.
|Сампдория
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|47 - 43
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 31
|44
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 33
|41
|10.
|Торино
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|37 - 37
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|34 - 41
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|38 - 42
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|21 - 29
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|27 - 44
|29
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|18 - 48
|27
|16.
|Кьево
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|25 - 47
|25
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 50
|25
|18.
|Кротоне
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 50
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|25 - 56
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|28
|3
|1
|24
|19 - 63
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - НаполиДо начала игры осталось 1 день 21 час 57 минут, которая состоится 31.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Сассуоло - Наполи
Сассуоло
1.4% (1)
Ничья:
4.3% (3)
Наполи
94.3% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
34.3% (24)
0:2 Наполи:
31.4% (22)
1:3 Наполи:
11.4% (8)
0:1 Наполи:
7.1% (5)
0:3 Наполи:
4.3% (3)
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