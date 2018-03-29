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Стадион:
Сассуоло
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Наполи

До начала игры осталось 1 день 21 час 57 минут, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч Сассуоло - Наполи
Сассуоло
1.4% (1)
Ничья:
4.3% (3)
Наполи
94.3% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
34.3% (24)
Наполи:
31.4% (22)
Наполи:
11.4% (8)
Наполи:
7.1% (5)
Наполи:
4.3% (3)
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