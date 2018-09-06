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Рубин
 
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Енисей
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Енисей

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Енисей
Рубин
87% (94)
Ничья:
10.2% (11)
Енисей
2.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
35.2% (38)
Рубин:
27.8% (30)
Рубин:
16.7% (18)
Ничья:
5.6% (6)
Рубин:
2.8% (3)
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