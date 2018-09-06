Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Енисей

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Стадион: Казань Арена
Предыдущие игры
Рубин (последние 20 матчей: +7 =10 -3)
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Рединг 0:0 Рубин ТМК
- 17.07.2018 Рубин 1:0 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 14.07.2018 Рубин 0:1 Хайдук ТМК
- 10.07.2018 Рубин 1:0 Адмира ТМК
- 26.06.2018 Рубин 2:0 Пролетер ТМК
- 13.05.2018 Краснодар 1:1 Рубин ПЛ
- 07.05.2018 Рубин 0:0 Уфа ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
Енисей (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Енисей 0:0 Арсенал Тула ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 11.07.2018 Енисей 2:1 Долгопрудный ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 30.06.2018 ХНК Горица 2:3 Енисей ТМК
- 26.06.2018 Зриньски 1:1 Енисей ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 12.05.2018 Енисей 2:1 Динамо СПб ФПД
- 06.05.2018 Шинник 2:2 Енисей ФПД
- 02.05.2018 Енисей 2:1 Волгарь ФПД
- 28.04.2018 Химки 2:1 Енисей ФПД
- 21.04.2018 Енисей 3:2 Томь ФПД
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
Последние игры между собой
Рубин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Енисей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 26.09.2012 Енисей 2:1 Рубин Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|4.
|Оренбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 5
|7
|11.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 8
|5
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - ЕнисейДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Рубин - Енисей
Рубин
87% (94)
Ничья:
10.2% (11)
Енисей
2.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Рубин:
35.2% (38)
2:0 Рубин:
27.8% (30)
2:1 Рубин:
16.7% (18)
1:1 Ничья:
5.6% (6)
3:0 Рубин:
2.8% (3)
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