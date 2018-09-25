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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 13.05.2018 Ньюкасл 3:0 Челси ПЛ
- 09.05.2018 Челси 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 28.04.2018 Суонси 0:1 Челси ПЛ
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 19.07.2018 Блэкберн 0:2 Ливерпуль ТМК
- 14.07.2018 Бёри 0:0 Ливерпуль ТМК
- 10.07.2018 Транмер 2:3 Ливерпуль ТМК
- 07.07.2018 Честер 0:7 Ливерпуль ТМК
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 13.05.2018 Ливерпуль 4:0 Брайтон ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига
- 31.01.2017 Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига
- 16.09.2016 Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 28.07.2016 Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа
- 11.05.2016 Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига
- 31.10.2015 Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 10.05.2015 Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.01.2015 Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
- 20.01.2015 Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги
- 08.11.2014 Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига
- 27.04.2014 Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига
- 29.12.2013 Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 21.04.2013 Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига
- 11.11.2012 Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 08.05.2012 Ливерпуль 4:1 Челси Премьер-лига
- 05.05.2012 Челси 2:1 Ливерпуль Кубок
- 29.11.2011 Челси 0:2 Ливерпуль Кубок Carling
- 20.11.2011 Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 3
|16
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|8.
|Борнмут
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
-
Текстовая онлайн трансляция матча Челси - ЛиверпульДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.
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Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
Челси
27.3% (21)
Ничья:
37.7% (29)
Ливерпуль
35.1% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26% (20)
1:2 Ливерпуль:
16.9% (13)
2:1 Челси:
15.6% (12)
2:2 Ничья:
10.4% (8)
1:3 Ливерпуль:
3.9% (3)
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