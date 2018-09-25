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Стадион:
Челси
 
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Ливерпуль
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:
Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
Челси
27.3% (21)
Ничья:
37.7% (29)
Ливерпуль
35.1% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26% (20)
Ливерпуль:
16.9% (13)
Челси:
15.6% (12)
Ничья:
10.4% (8)
Ливерпуль:
3.9% (3)
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