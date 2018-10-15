Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - ЦСКА Москва

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Анжи-Арена
Позже
Предыдущие игры
Анжи (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 07.10.2018 Ахмат 0:0 Анжи ПЛ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Чайка Песчанокопское 1:2 Анжи К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 03.07.2018 Анжи 4:1 Спартак-Нальчик ТМК
- 29.06.2018 Анжи 2:2 Чайка Песчанокопское ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 28.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Анжи ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 10.10.2018 Тюмень 1:1 ЦСКА Москва К
- 07.10.2018 ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 19.09.2018 Виктория Пльзень 2:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 15.07.2018 ЦСКА Москва 4:1 Бешикташ ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 07.07.2018 Копенгаген 4:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.06.2018 Адмира 1:1 ЦСКА Москва ТМК
Последние игры между собой
Анжи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи Премьер-лига
- 15.07.2017 Анжи 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.05.2017 ЦСКА Москва 4:0 Анжи Премьер-лига
- 08.10.2016 ЦСКА Москва 2:0 Анжи Товарищеские матчи. Клубы
- 30.07.2016 Анжи 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.02.2016 ЦСКА Москва 3:0 Анжи Товарищеские матчи. Клубы
- 29.11.2015 Анжи 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 01.08.2015 ЦСКА Москва 1:0 Анжи Премьер-лига
- 08.09.2014 ЦСКА Москва 1:2 Анжи Товарищеские матчи. Сборные
- 24.03.2014 Анжи 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 25.09.2013 ЦСКА Москва 0:0 Анжи Премьер-лига
- 01.06.2013 ЦСКА Москва 1:1 Анжи Кубок
- 02.12.2012 Анжи 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.08.2012 ЦСКА Москва 1:0 Анжи Премьер-лига
- 07.04.2012 ЦСКА Москва 0:0 Анжи Премьер-лига
- 27.11.2011 Анжи 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 23.10.2011 Анжи 3:5 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 14.06.2011 ЦСКА Москва 3:0 Анжи Премьер-лига
- 15.08.2010 ЦСКА Москва 4:0 Анжи Премьер-лига
- 26.03.2010 Анжи 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|3.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|12 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 5
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|11.
|Анжи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 15
|10
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|4 - 14
|10
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|14.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 10
|10
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|16.
|Енисей
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 16
|5
-
Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - ЦСКА МоскваДо начала игры, которая состоится 19.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.
Новости матча
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Уйдёт ли Акинфеев из ЦСКА — 23:33
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Анжи - ЦСКА Москва
Анжи
8% (8)
Ничья:
11% (11)
ЦСКА Москва
81% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ЦСКА Москва:
31% (31)
0:1 ЦСКА Москва:
23% (23)
0:2 ЦСКА Москва:
22% (22)
1:1 Ничья:
8% (8)
0:0 Ничья:
3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация