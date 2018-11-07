Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Эвертон

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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 08.11.2018 БАТЭ 0:1 Челси ЛЕ
- 04.11.2018 Челси 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.10.2018 Челси 3:2 Дерби КЛ
- 28.10.2018 Бёрнли 0:4 Челси ПЛ
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ ЛЕ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.10.2018 Саутгемптон 0:3 Челси ПЛ
- 04.10.2018 Челси 1:0 Види ЛЕ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
Эвертон (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 06.11.2018 Эвертон 4:0 Гор Махия ТМК
- 03.11.2018 Эвертон 3:1 Брайтон ПЛ
- 28.10.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон ПЛ
- 21.10.2018 Эвертон 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 06.10.2018 Лестер 1:2 Эвертон ПЛ
- 02.10.2018 Эвертон 1:1 Саутгемптон КЛ
- 29.09.2018 Эвертон 3:0 Фулхэм ПЛ
- 23.09.2018 Арсенал 2:0 Эвертон ПЛ
- 16.09.2018 Эвертон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 01.09.2018 Эвертон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.08.2018 Эвертон 3:1 Ротерхэм КЛ
- 25.08.2018 Борнмут 2:2 Эвертон ПЛ
- 18.08.2018 Эвертон 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 11.08.2018 Вулверхэмптон 2:2 Эвертон ПЛ
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 Ренн 4:1 Эвертон ТМК
- 26.07.2018 Блэкберн 3:0 Эвертон ТМК
- 22.07.2018 Порту 1:0 Эвертон ТМК
- 18.07.2018 Бёри 1:1 Эвертон ТМК
- 14.07.2018 Irdning 0:22 Эвертон ТМК
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Эвертон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси Премьер-лига
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон Кубок лиги
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон Премьер-лига
- 30.04.2017 Эвертон 0:3 Челси Премьер-лига
- 05.11.2016 Челси 5:0 Эвертон Премьер-лига
- 12.03.2016 Эвертон 2:0 Челси Кубок
- 16.01.2016 Челси 3:3 Эвертон Премьер-лига
- 12.09.2015 Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига
- 11.02.2015 Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 30.08.2014 Эвертон 3:6 Челси Премьер-лига
- 22.02.2014 Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 14.09.2013 Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига
- 19.05.2013 Челси 2:1 Эвертон Премьер-лига
- 30.12.2012 Эвертон 1:2 Челси Премьер-лига
- 11.02.2012 Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига
- 26.10.2011 Эвертон 1:2 Челси Кубок Carling
- 15.10.2011 Челси 3:1 Эвертон Премьер-лига
- 22.05.2011 Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига
- 19.02.2011 Челси 1:1 Эвертон Кубок
- 29.01.2011 Эвертон 1:1 Челси Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|33 - 4
|29
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 8
|27
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|21 - 5
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|19 - 10
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Борнмут
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|9.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 15
|18
|10.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|12.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 20
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - ЭвертонДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Челси - Эвертон
Челси
91.3% (63)
Ничья:
1.4% (1)
Эвертон
7.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Челси:
37.7% (26)
2:0 Челси:
29% (20)
3:1 Челси:
10.1% (7)
1:0 Челси:
8.7% (6)
1:2 Эвертон:
4.3% (3)
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