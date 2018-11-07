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Челси
 
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Эвертон
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Эвертон

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Челси - Эвертон
Челси
91.3% (63)
Ничья:
1.4% (1)
Эвертон
7.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
37.7% (26)
Челси:
29% (20)
Челси:
10.1% (7)
Челси:
8.7% (6)
Эвертон:
4.3% (3)
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