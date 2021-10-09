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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Венгрия
0:1
Конец матча

Стадион:
Албания
0'
45' Желтая карточка
Цекици Эндри
45' Желтая карточка
Ботка Эндре
61' Желтая карточка
Гьясула Клаус
69' Желтая карточка
Весели Фредерик
73' Желтая карточка
Траши Лоренц
0:1
80' Гол
Броя Армандо
89' Желтая карточка
Кляйнхайслер Ласло
90'+7
1
Гулачи
Петер
21
Ботка
Эндре
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
7
Него
Лоик
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
5
Надь
Жолт
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
9
Саллой
Даниэль
1
Бериша
Этрит
18
Исмайли
Ардиан
15
Кумбулла
Мараш
6
Джимсити
Берат
4
Хюсай
Эльсейд
7
Баре
Кейди
8
Гьясула
Клаус
20
Траши
Лоренц
11
Узуни
Мюрто
16
Чикалеши
Сокол
9
Цекици
Эндри
Венгрия
3-4-2-1
Албания
3-4-3

Ход матча

30'
 
Весели Фредерик
Джимсити Берат
45'
 
Цекици Эндри
45'
Ботка Эндре
 
46'
 
Байрами Недим
Цекици Эндри
59'
Шен Саболч
Саллой Даниэль
 
61'
 
Гьясула Клаус
66'
 
Манай Рей
Чикалеши Сокол
66'
 
Броя Армандо
Узуни Мюрто
69'
 
Весели Фредерик
71'
Вечеи Балинт
Шаллаи Роланд
 
71'
Кляйнхайслер Ласло
Надь Адам
 
73'
 
Траши Лоренц
80'
0:1
Броя Армандо
83'
Хахн Янош
Него Лоик
 
83'
Ланг Адам
Ботка Эндре
 
86'
 
Балью Иван
Траши Лоренц
89'
Кляйнхайслер Ласло
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Венгрия
Албания

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ТМС
1:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салаи Адам 2 (2) 0.29
Шаллаи Роланд 2 0.29
Николич Неманья III 1 (1) 0.14
Фиоло Оттила 1 0.14
Ботка Эндре 1 0.14
Орбан Вилли 1 0.14
Салай Адам 1 0.14
Него Лоик 1 0.14
Кляйнхайслер Ласло 1 0.14
Газдаг Даниэль 1 0.14
Лонг Адам II 0 0
Шен Саболч 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 3 0.43
Узуни Мюрто 2 0.29
Манай Рей 2 0.29
Леняни Эрмир 1 0.14
Хюсай Эльсейд 1 0.14
Чикалеши Сокол 1 0.14
Ляци Казим 1 0.14
Роши Одисе 0 0
Баре Кейди 0 0
Весели Фредерик 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиоло Оттила 1 1
Орбан Вилли 2 0
Ботка Эндре 2 0
Надь Адам 2 0
Салаи Адам 1 0
Чери Тамаш 1 0
Кляйнхайслер Ласло 1 0
Тамаш Марк 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Лонг Адам II 1 0
Хандья Силвестер 1 0
Салаи Аттила 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 5 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Манай Рей 2 0
Цекици Эндри 2 0
Баре Кейди 2 0
Абраши Амир 1 0
Мемушай Ледиан 1 0
Роши Одисе 1 0
Весели Фредерик 1 0
Джимсити Берат 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Траши Лоренц 1 0
Броя Армандо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

10
6
0 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2
Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1 Болгария - Венгрия 1:3 Венгрия - РОССИЯ 2:3 Турция - Венгрия 0:1 Уэльс - Венгрия 2:0
Албания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1
Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2 Молдова - Албания 0:4 Турция - Албания 1:0 Албания - Исландия 4:2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 7 6 1 0 23 - 2 19
2. Албания Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
3. Польша Заявка 7 4 2 1 24 - 8 14
4. Венгрия Заявка 7 3 1 3 12 - 11 10
5. Андорра Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
6. Сан-Марино Заявка 7 0 0 7 1 - 29 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
2. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Албания Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Албания Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 17 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Ботка Эндре получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Цекици Эндри получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Джимсити Берат уходит с поля. Весели Фредерик выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Венгрия 81.8% (117)
X 16.1% (23)
Албания 2.1% (3)
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Где смотреть матч Венгрия 0:1 Албания онлайн


Прогнозы на матч Венгрия 0:1 Албания

Исход игры
Венгрия
81.8% (117)
Ничья
16.1% (23)
Албания
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.63% (67)
Меньше
50.37% (68)
Обе команды забьют
Да
62.96% (85)
Нет
37.04% (50)
Популярный счёт
2:1 Венгрия
36.4% (52)
1:0 Венгрия
24.5% (35)
1:1 Ничья
14% (20)
2:0 Венгрия
8.4% (12)
3:1 Венгрия
5.6% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Венгрия
1.4% (2)
1:2 Албания
1.4% (2)
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