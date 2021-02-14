Динамо Киев
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Стадион: Олимпийский (Киев)
Брюгге
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев
Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов
Брюгге Последние 20 матчей: +16 =2 -2Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард
Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Киев - Брюгге
Исход игры
Динамо Киев
48.2% (27)
Ничья
30.4% (17)
Брюгге
21.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
84.91% (45)
Нет
15.09% (8)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
33.9% (19)
1:1 Ничья
21.4% (12)
1:2 Брюгге
12.5% (7)
1:0 Динамо Киев
8.9% (5)
2:2 Ничья
7.1% (4)
1:3 Брюгге
3.6% (2)
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