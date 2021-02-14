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Динамо Киев
 
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Стадион:
Брюгге

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев
Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов
Брюгге Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард
Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Киев 3:3 Брюгге Лига чемпионов Брюгге 1:0 Динамо Киев Лига чемпионов
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Динамо Киев
0 Брюгге
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Динамо Киев 48.2% (27)
    X 30.4% (17)
    Брюгге 21.4% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Брюгге
    2.95
    3.56
    2.69
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.40 2.50
    Бонус: 10 000 ₽ 2.65 3.45 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.68 3.56 2.69
    Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.50 2.65
      2.70 3.53 2.63

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.05 3.65 1.29 2.80 1.45 1.91 1.90 1.51 2.60 1.35 3.20 1.13 6.20
    9.70 1.02 8.80 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.97 1.93 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.15 1.10 5.70 1.01 10.75
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.55 1.27 2.75 1.42 1.93 1.89 1.71 2.14 1.52 2.55 1.33 3.10 1.15 5.10 1.11 5.80 1.02 9.90 1.02 11.00 0.00 16.50
    3.83 1.28 2.93 1.43 2.28 1.66 1.96 1.91 1.74 2.16 1.52 2.62 1.35 3.32 1.12 6.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.40 1.89 1.85 1.41 2.80 1.09 6.60
    3.00 1.39 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85
    1.97 1.84 1.42 2.75 1.13 5.50
    3.12 1.39 2.56 1.54 2.00 1.87 1.61 2.40 1.44 2.92
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 1.19 4.30
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.30 3.52 1.19 4.65
    2.80 1.41 1.70 2.06 1.30 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.07
    1.68 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    3.15 1.33
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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Брюгге

    Исход игры
    Динамо Киев
    48.2% (27)
    Ничья
    30.4% (17)
    Брюгге
    21.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.26% (33)
    Меньше
    37.74% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    84.91% (45)
    Нет
    15.09% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Киев
    33.9% (19)
    1:1 Ничья
    21.4% (12)
    1:2 Брюгге
    12.5% (7)
    1:0 Динамо Киев
    8.9% (5)
    2:2 Ничья
    7.1% (4)
    1:3 Брюгге
    3.6% (2)
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