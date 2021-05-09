Китай: Суперлига 2021
Шицзячжуан
0:2
Конец матча
Стадион: Юесиушан
Гуанчжоу Эвергранд
16' Желтая карточкаЧжи Чжэн
28' Желтая карточкаShaocong Wu
0:1
35' ГолГао Чжуньи
0:2
87' ГолLiyn Yang
88' Желтая карточкаLiyn Yang
14
Puliang
Shao
30
Yang
Liu
II
16
Kaimu
Zheng
22
Hao
Guo
32
Dianzuo
Liu
25
Ханьвэнь
Дэн
27
Shaocong
Wu
21
Гао
Чжуньи
15
Dinghao
Yan
10
Чжи
Чжэн
18
Alan
VI
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
- Защитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Xinyu Liu1
-
-
-
23 Yiming Yang
-
32 Xuebin Zhao
-
Главный тренер: Afshin Ghotbi
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
27 Shaocong WuЗащитник
- Защитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Alan VIНападающий
- Запасные игроки
-
3 Фан МеиЗащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
16 Bowen Huang2
-
40 Zhihao Zhang
-
33 Yihao Zhong
-
-
31 Xingxian Li
-
30 Dejiang Yang
-
-
-
13 Weiguo Liu
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
16'
28'
35'
0:1
85'
85'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 7
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диоманде Адама
|1
|0.25
|2.
|Сунзу Стоппила
|1
|0.25
|3.
|Andre Koupouleni Senghor
|1
|0.25
|4.
|Мурики Гильерме
|0
|0
|5.
|Се Пэнфэй
|0
|0
|6.
|Yifeng Zang
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элкесон Кардосо
|1
|0.25
|2.
|Гао Чжуньи
|1
|0.25
|3.
|Alan VI
|1
|0.25
|4.
|Liyn Yang
|1
|0.25
|5.
|Shaocong Wu
|1
|0.25
|6.
|Ляо Лишэн
|0
|0
|7.
|Чао Хэ
|0
|0
|8.
|Dinghao Yan
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yifeng Zang
|2
|0
|2.
|Yang Liu II
|2
|0
|3.
|Ахмедов Одил
|1
|0
|4.
|Hao Guo
|1
|0
|5.
|Chengjian Liao
|1
|0
|6.
|Kaimu Zheng
|1
|0
|7.
|Zihao Yan
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чжи Чжэн
|2
|0
|2.
|Dinghao Yan
|2
|0
|3.
|Фан Меи
|1
|0
|4.
|Liyn Yang
|1
|0
|5.
|Shaocong Wu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шицзячжуан
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Гуанчжоу Эвергранд
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Шицзячжуан Последние 20 матчей: +4 =7 -9Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл
Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс
Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Kunshan FC Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень
Последние игры между собой
Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Шеньчжень
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|Гуанчжоу Фули
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Циндао Хайню
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Чуньцинь Лифан
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|7.
|Хэнань Цзянье
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|8.
|Шицзячжуан
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Чуньцинь Лифан
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|5.
|Циндао Хайню
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Шеньчжень
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Шицзячжуан
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шеньчжень
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|Шаньдун Лунэн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Циндао Хайню
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|6.
|Шицзячжуан
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шанхай СИПГ
|Лопес Рикардо II
|4
|0
|1
|2.
|Шеньчжень
|Кардек Алан
|3
|0
|1
|3.
|Шанхай СИПГ
|Арнаутович Марко
|3
|0
|0
|4.
|Чуньцинь Лифан
|Xiyang Huang
|2
|0
|2
|5.
|Гуанчжоу Фули
|Гильерме Маркес
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|2
|1
|2.
|Хэнань Цзянье
|Jinbao Zhong
|2
|1
|3.
|Шеньчжень
|Мубарак Вакасо
|3
|0
|4.
|Ухань Цзалл
|Honglue Zhao
|1
|1
|5.
|Далянь Ифан
|Lei Tong
|1
|1