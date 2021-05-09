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Китай: Суперлига 2021

2021
Шицзячжуан
0:2
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
16' Желтая карточка
Чжи Чжэн
28' Желтая карточка
Shaocong Wu
0:1
35' Гол
Гао Чжуньи
0:2
87' Гол
Liyn Yang
88' Желтая карточка
Liyn Yang
90'+4
14
Puliang
Shao
24
Abduhamit
Abdugheni
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
5
Zihao
Yan
8
Chuangyi
Lin
31
Zhongliu
Chen
16
Kaimu
Zheng
22
Hao
Guo
10
Мурики
Гильерме
9
Диоманде
Адама
32
Dianzuo
Liu
25
Ханьвэнь
Дэн
27
Shaocong
Wu
2
Guangtai
Jiang
21
Гао
Чжуньи
15
Dinghao
Yan
11
Гуларт
Рикардо
10
Чжи
Чжэн
6
Ляо
Лишэн
9
Элкесон
Кардосо
18
Alan
VI
Шицзячжуан
4-4-2
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2

Ход матча

16'
 
Чжи Чжэн
28'
 
Shaocong Wu
35'
0:1
Гао Чжуньи
(Элкесон Кардосо)
46'
Yifeng Zang
Zhongliu Chen
 
46'
Zhiyun Zheng
Zihao Yan
 
57'
 
Fernandinho V
Гуларт Рикардо
57'
 
Liyn Yang
Alan VI
65'
Се Пэнфэй
Chuangyi Lin
 
70'
 
Bowen Huang2
Ляо Лишэн
74'
Xinyu Liu1
Диоманде Адама
 
83'
Andre Koupouleni Senghor
Yang Liu II
 
85'
 
Фан Меи
Гао Чжуньи
85'
 
Чао Хэ
Dinghao Yan
87'
0:2
Liyn Yang
(Чао Хэ)
88'
 
Liyn Yang

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диоманде Адама 1 0.25
2. Сунзу Стоппила 1 0.25
3. Andre Koupouleni Senghor 1 0.25
4. Мурики Гильерме 0 0
5. Се Пэнфэй 0 0
6. Yifeng Zang 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элкесон Кардосо 1 0.25
2. Гао Чжуньи 1 0.25
3. Alan VI 1 0.25
4. Liyn Yang 1 0.25
5. Shaocong Wu 1 0.25
6. Ляо Лишэн 0 0
7. Чао Хэ 0 0
8. Dinghao Yan 0 0

Карточки

Шицзячжуан
# Игрок      
1. Yifeng Zang 2 0
2. Yang Liu II 2 0
3. Ахмедов Одил 1 0
4. Hao Guo 1 0
5. Chengjian Liao 1 0
6. Kaimu Zheng 1 0
7. Zihao Yan 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Чжи Чжэн 2 0
2. Dinghao Yan 2 0
3. Фан Меи 1 0
4. Liyn Yang 1 0
5. Shaocong Wu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шицзячжуан 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Гуанчжоу Эвергранд 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Шицзячжуан Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл
Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс
Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Kunshan FC Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень

Последние игры между собой

Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Шицзячжуан 0:6 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шицзячжуан Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Шеньчжень 4 2 1 1 6 - 5 7
3. Гуанчжоу Фули 4 2 1 1 8 - 7 7
4. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Циндао Хайню 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Чуньцинь Лифан 4 1 1 2 6 - 9 4
7. Хэнань Цзянье 4 0 2 2 4 - 6 2
8. Шицзячжуан 4 0 2 2 3 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Чуньцинь Лифан 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Гуанчжоу Фули 2 1 0 1 5 - 5 3
5. Циндао Хайню 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Шеньчжень 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Шицзячжуан 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 3 2 0 1 6 - 5 6
2. Шаньдун Лунэн 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Гуанчжоу Фули 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Циндао Хайню 2 0 1 1 0 - 2 1
6. Шицзячжуан 2 0 1 1 3 - 4 1
7. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шанхай СИПГ Лопес Рикардо II 4 0 1
2. Шеньчжень Кардек Алан 3 0 1
3. Шанхай СИПГ Арнаутович Марко 3 0 0
4. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 2 0 2
5. Гуанчжоу Фули Гильерме Маркес 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хэнань Цзянье Шунич Тони 2 1
2. Хэнань Цзянье Jinbao Zhong 2 1
3. Шеньчжень Мубарак Вакасо 3 0
4. Ухань Цзалл Honglue Zhao 1 1
5. Далянь Ифан Lei Tong 1 1
Весь список
  • До матча
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