Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Мурики Гильерме решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

43' Судья свистит. Shaocong Wu атаковал сзади соперника. Это Chuangyi Lin заработал своей команде штрафной

42' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Zihao Yan получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Zihao Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

35' Плохо сыграл Диоманде Адама - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Плохо сыграл Диоманде Адама - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Puliang Shao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Мурики Гильерме получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Диоманде Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Shaocong Wu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

27' Как он промахнулся? Алан де Карвальо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Ляо Лишэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Puliang Shao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Чжи Чжэн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Шицзячжуан имеет хороший шанс забить.

13' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

12' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Близко! Ханьвэнь Дэн нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Puliang Shao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

5' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру